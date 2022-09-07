戀講嘢｜ A0比比揭語音交友內幕 屢遇「迷聲餓狼」被要求提供「音效服務」

《戀講嘢》第55集，今次的題目是「甜聲網戀王」，本次邀來《肥美人》參賽者比比，分享用聲音尋愛的網戀經歷。原來比比天生有一把「嗲聲」，就算唔刻意扮演都覺得她平常說話帶點「嗲」，而這種聲音令她在台灣的語音社交平台找到共鳴，但在情愛方面就不太暢順，更試過被對方要求扮演一些「迷之聲效」服務對方。