戀講嘢｜ A0比比揭語音交友內幕 屢遇「迷聲餓狼」被要求提供「音效服務」
香港男仔不喜歡「嗲聲」
節目一開始郭嘉駿（193）也覺得聲音求愛十分神奇，於是就扮「嗲聲」訪問嘉賓，並問比比是否早在參賽《肥美人》時會被人稱讚聲音甜美，比比就反而表示冇人咁覺得，並指很多人覺得她的聲音好造作好多人想佢淘汰。
聲音交友軟件上「開房」嗲聲溝仔
比比表示由於台灣女性普遍也會在一般場合「嗲聲嗲氣」，因此她的天生「嗲聲」反而變成自然，於是她就使用語音社交軟件開始她的網戀，並在網上開虛擬房間與不同的人交流。有一次求比比她認識了A君，據說聲音十分磁性，193隨即插嘴扮演該男性的磁性程度，並問「係咪咁」，而兩人相識後就開始互講童話故事陪對方瞓覺，更產生感情。之後比比和A君越來越親密，兩人開始交換相片及IG，及社交軟件LINE，後來朋友提醒她，指A君已有女朋友，比比對此感到傷心，並轉戰第二款聲音社交平台。
透過「ASMR」揭書聲先瞓到
比比轉戰第二個語音傾計軟件後，隨即也產生第二段戀情，化名為B君的男性，會對比比使用「ASMR」聲效，幫比比進行「大腦按摩」。眾嘉賓主持隨即追問係邊種聲效，係食嘢聲定JapJap聲？比比表示其實對方只係揭書聲，193隨即揭了兩下手下的筆記板並問，「咁點解你唔自己做？」比比表示自己做就瞓唔到。然而比比與B君交流約四個月後，雖對方有意同比比繼續發展，但比比對於第一次聲音網戀的下場還有陰影，又擔心自己滿足不了對方幻想因此作罷。
被索演繹「犯罪聲效」
193又追問，「係咪好多好色男仔玩呢種apps？」比比則分享一次聲音社交軟件的「不道德要求」，指對方想自己發出「迷之聲音」滿足自己，更想比比自我「上下其手」。現場嘉賓隨即「案情重演」，並分享如何應對，例如郭奕芯 (Ashina)芯姐就教以「深呼吸」應付這些奇怪要求。不過比比本身也知道這類要求有問題，所以馬上收線。此外比比也遇到有人跟她一邊傾計一邊去廁所「自行處理」，令她感覺好唔舒服，193即形容：「呢啲係每6秒1蚊嘅服務！」
比比曾經係肥美人大熱
21歲比比曾經參加過ViuTV選秀節目《肥美人》，67公斤配164cm， 剛剛夠BMI25又有少少肉，可以話係微胖美少女，當時的網民大撐指她是潛力股，兼頂頭大熱。在比比的IG有不少玩空中瑜伽、gel甲、化妝、烹飪、咖啡拉花和踩滑板等生活照，不過由於照片中的她面尖尖「有肉地」，同真人的確有一段距離！最後在節目中的一輪已經被淘汰。
19號馮子恒(比比)
年齡:21
職業: 文員
身高(cm): 164
體重(lb): 148
BMI: 25
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