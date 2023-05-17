戀講嘢｜網紅Charmaine拍拖10年悔婚被鬧爆自私 被起底原來係港鐵露出港女

在ViuTV《晚吹—戀講嘢》最近一集中，報稱職業為記者的Charmaine，在節目中大談其與前度拍拖10年，但到臨結婚前一星期悔婚的經歷，雖然Charmaine強調分開咗兩個人都更開心，但網民都鬧爆Charmaine係自私港女，既然唔鍾意人就應該一早斬纜！