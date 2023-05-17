戀講嘢｜網紅Charmaine拍拖10年悔婚被鬧爆自私 被起底原來係港鐵露出港女
《戀講嘢》Charmaine 答應求婚後拖足兩年悔婚
Charmaine在節目中與其前度男友拍拖10年，早已計劃過結婚，但她有感兩人感情愈來愈淡，因此一直對結婚好猶豫，到2019年尾，前度在與她及一班朋友去旅行時，突然向她求婚，她直言有驚無喜，但仍答應了他的求婚。
疫情關係婚禮延期一年
兩人原訂於2020年尾結婚，但因疫情關係，Charmaine乘機提出延期一年，兩人改為由2020年尾開始同居，但Charmaine指兩人由於上班時間不同，導致兩人相處好似室友一樣，即使放假，她亦要求有MeTime，令兩人感情更加變淡。
結婚前一個星期被姨媽點醒
最後兩人訂於2021年尾結婚，但結婚前半年，Charmaine再提出將婚禮延期，前度拍浪費擺酒的使費而拒絕，令她連影結婚相時都一直埋怨對方。到結婚前一個星期，Charmaine提出想只行禮但係唔簽紙，最終被姨媽一句「你咁樣唔湯唔水，你冇結婚人哋都當你結咗！」點醒，再度向前度提出取消婚禮，最終前度答應，兩人分手收場。
分手一年多，Charmaine指無特別留意前度近況，但也聽聞他即將結婚，而她現在也過得很開心，因此覺得悔婚這個決定無錯。
網民鬧爆：個男仔分分鐘俾你搞到有陰影
不過網民紛紛鬧爆Charmaine勁自私：「條女嘅10年就係時間，個男仔嘅唔係？勁X慘」、「垃圾渣女」、「唔鐘意咪直接講，又唔鐘意又唔捨得人地對你嘅好」、「早早灑脫啲決斷啲就唔會傷害人」、「個男仔分分鐘俾你搞到有陰影，你唔想結婚住一早要表態講清楚」、「世界級港女」等等。
被揭係港鐵醉酒露上圍港女
今次Charmaine上到《戀講嘢》除了職業外，年齡和感情狀況都保密，不過網民仍極速將她起底，發現她是曾在今年2月於疑醉酒搭港鐵、被影到露Bra的網紅。
當時在連登討論區上有一個帖子，標題為「有圖，醉酒港女地鐵露出」引起網民熱議，開帖的樓主post出一張在地鐵內拍攝的照片，當中的女主角穿著十分性感，低胸的上衣以及開胸外套都令到其上圍展露出來，而該名女事主臉頰通紅，疑似是啱啱飲完酒冇幾耐。
網紅IG直認為當事人 要求網民勿轟炸dm
照片一出都引起網民討論，並大讚該名港女的身材相當出眾。不過都有網民認為呢張地鐵內拍攝的照片是「扮被拍攝」，認為是呢位港女想宣傳的關係，所以用呢招去極速上位。該名少女事後被極速翻出IG，該名港女也在個人IG中亦承認照片當事人為自己，不過指張圖片已是「好耐之前嘅事」。
網紅私下穿搭大膽傲人上圍頻現身
IG被翻出後先發現，港女名為Charmaine Ng，在IG上擁有逾4.6萬粉絲，是一名小有名氣的網紅，而Charmaine在私下的穿搭同樣十分性感，不時露出傲人的上圍。仲有網民發現Charmaine IG上有一張相的穿搭是與其流出照片一模一樣。
私下經營Patreon頻道 付費可睇性感相
細看之下，Charmaine Ng同時有經營個人Patreon頻道，當中分為6個等級，由最便宜的「Sweet as sugar 」收費$138一個月，到最豪華「All for you」$86,888一個月，相差甚遠。去到8萬蚊一個月有咩咁巴閉？原來係包括了「小性感」以及「大尺度」的照片同影片。網友看見Charmaine Ng最貴我收費要八萬多港元，很驚訝的憑什麼收這麼貴，認為對方樣貌並不算女神級。
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