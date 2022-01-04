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戀講嘢｜譚凱倫Helen親揭曾遇暴力情人 遭前度施暴打暈

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撰文：東方新地

ViuTV《晚吹 -戀講嘢》由郭嘉駿（[email protected]）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）及郭奕芯（Ashina）擔任主持，譚凱倫在節目中透露曾遇暴力情人，曾被對方郁手郁腳，更一度被打到暈倒，慘痛經歷嚇親三位主持﹗

文：東方新地｜圖：ViuTV

戀講嘢｜譚凱倫分享同嘉賓同一遭遇

《戀講嘢》於1月4日播出的第20集，製作組請來素人女嘉賓Valerie與4位主持分享過去被暴力男友施暴的經驗。Valerie因為與朋友飲酒飲到斷片，與男友失聯數小時，因此激怒男友。女方被男友用衣架狂打女方背部，再用拳頭打，致女方身上有多處瘀痕。後來Valerie打算與男友分手，男友以取回物件為由約她到自己家。當時女方見自己的物件放在門口，伸手取回物件時被男方扯入房再度施暴。女方被打到全身都是血跡，嘴唇上方裂開一半，四位主持郭嘉駿（[email protected]）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）及郭奕芯（Ashina）都戥對方慘﹗

譚凱倫（右起）、郭奕芯和鄭伊琪（浩南）細心聽今集嘉賓分享的慘痛愛情經歷﹗（圖片來源：ViuTV）
譚凱倫（右起）、郭奕芯和鄭伊琪（浩南）細心聽今集嘉賓分享的慘痛愛情經歷﹗（圖片來源：ViuTV）

譚凱倫被前度拳打腳踢

譚凱倫Helen聽完事主的經歷後，透露自己過去也曾被前度施暴。當時與男友鬧分手，男友同樣以取回物件為由約她到自己家。男友突然一拳打向她，她後腦撞向牆壁即場暈倒。暈倒後男友拍醒譚凱倫，在她還沒有完全恢復意識時，男友便用腳狂踢其身體，她只好縮起來保護自己。譚凱倫稱年少時經常被打，所以被男友施暴時自己已失去求生意欲，不敢報警。譚凱倫承認自己心軟放過前度，所以建議女嘉賓以後遇到暴力事件必須報警。

譚凱倫憶述被前度拳打腳踢，浩南同郭奕芯聽到好心痛﹗（圖片來源：ViuTV）
譚凱倫憶述被前度拳打腳踢，浩南同郭奕芯聽到好心痛﹗（圖片來源：ViuTV）
譚凱倫透露因為提出分手而遭前度施暴經過﹗（圖片來源：ViuTV）
譚凱倫透露因為提出分手而遭前度施暴經過﹗（圖片來源：ViuTV）
193聽到譚凱倫的經歷，一臉驚訝﹗（圖片來源：ViuTV）
193聽到譚凱倫的經歷，一臉驚訝﹗（圖片來源：ViuTV）

譚凱倫曾遭家暴入住青年宿舍

譚凱倫接受傳媒訪問，自爆單親家庭長大的她自小與母親關係疏離，小時候已被母親交給一個沒有血緣關係的婆婆照顧，之後因為錢銀瓜葛才跟回阿媽，二人同住後再遭親母家暴，不時被行為及言語暴力對待，到14歲時她終於向社工求助離家入住青年宿舍，15歲便開始自力更生投身社會。到近年譚凱倫入娛樂圈發展仍得不到母親支持，更被媽媽大潑冷水：「入娛樂圈是想做妓女，要陪老細食飯！」譚凱倫表示現在與母親再沒見面，為免大家都不開心！

27歲譚凱倫車2016年參選ViuTV選美節目《美選D.n.A》入圍最後十強而名，2017年跟ViuTV簽約而入行﹗（圖片來源：IG@helentam_donggu）
27歲譚凱倫於2016年參選ViuTV選美節目《美選D.n.A》入圍最後十強而為人認識，2017年跟ViuTV簽約正式入行﹗（圖片來源：[email protected]_donggu）
女主持每次都襯晒色出鏡，而譚凱倫坐姿更成為每集的焦點，在第12集露出性感內衣，清談節目好養眼﹗（圖片來源：《戀講嘢》截圖）
女主持每次都襯晒色出鏡，而譚凱倫坐姿更成為每集的焦點，在第12集露出性感內衣，清談節目好養眼﹗（圖片來源：《戀講嘢》截圖）
譚凱倫坐姿永遠最搶鏡﹗（圖片來源：《戀講嘢》截圖）
譚凱倫坐姿永遠最搶鏡﹗（圖片來源：《戀講嘢》截圖）
譚凱倫和郭奕芯私交甚篤，齊齊為ViuTV主持《戀講嘢》 。（圖片來源：IG@helentam_donggu）
譚凱倫和郭奕芯私交甚篤，齊齊為ViuTV主持《戀講嘢》 。（圖片來源：[email protected]_donggu）
譚凱倫樣貌被指似姚子羚﹗（圖片來源：IG@helentam_donggu）
譚凱倫樣貌被指似姚子羚﹗（圖片來源：[email protected]_donggu）

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