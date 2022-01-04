戀講嘢｜譚凱倫Helen親揭曾遇暴力情人 遭前度施暴打暈
ViuTV《晚吹 -戀講嘢》由郭嘉駿（[email protected]）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）及郭奕芯（Ashina）擔任主持，譚凱倫在節目中透露曾遇暴力情人，曾被對方郁手郁腳，更一度被打到暈倒，慘痛經歷嚇親三位主持﹗
文：東方新地｜圖：ViuTV
戀講嘢｜譚凱倫分享同嘉賓同一遭遇
《戀講嘢》於1月4日播出的第20集，製作組請來素人女嘉賓Valerie與4位主持分享過去被暴力男友施暴的經驗。Valerie因為與朋友飲酒飲到斷片，與男友失聯數小時，因此激怒男友。女方被男友用衣架狂打女方背部，再用拳頭打，致女方身上有多處瘀痕。後來Valerie打算與男友分手，男友以取回物件為由約她到自己家。當時女方見自己的物件放在門口，伸手取回物件時被男方扯入房再度施暴。女方被打到全身都是血跡，嘴唇上方裂開一半，四位主持郭嘉駿（[email protected]）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）及郭奕芯（Ashina）都戥對方慘﹗
譚凱倫被前度拳打腳踢
譚凱倫Helen聽完事主的經歷後，透露自己過去也曾被前度施暴。當時與男友鬧分手，男友同樣以取回物件為由約她到自己家。男友突然一拳打向她，她後腦撞向牆壁即場暈倒。暈倒後男友拍醒譚凱倫，在她還沒有完全恢復意識時，男友便用腳狂踢其身體，她只好縮起來保護自己。譚凱倫稱年少時經常被打，所以被男友施暴時自己已失去求生意欲，不敢報警。譚凱倫承認自己心軟放過前度，所以建議女嘉賓以後遇到暴力事件必須報警。
譚凱倫曾遭家暴入住青年宿舍
譚凱倫接受傳媒訪問，自爆單親家庭長大的她自小與母親關係疏離，小時候已被母親交給一個沒有血緣關係的婆婆照顧，之後因為錢銀瓜葛才跟回阿媽，二人同住後再遭親母家暴，不時被行為及言語暴力對待，到14歲時她終於向社工求助離家入住青年宿舍，15歲便開始自力更生投身社會。到近年譚凱倫入娛樂圈發展仍得不到母親支持，更被媽媽大潑冷水：「入娛樂圈是想做妓女，要陪老細食飯！」譚凱倫表示現在與母親再沒見面，為免大家都不開心！