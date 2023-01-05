戀講嘢｜28歲「越南舒淇」與躁底前度分手復合數十次 被掐頸打面後神反轉
《戀講嘢》「越南舒淇」 18歲來港
「越南舒淇」Jinny透露她遇到這位躁底前度時只得19歲，剛來到香港約一年，當時的她完全不懂得講廣東話，在一個同鄉生日Party上結識到對方，當時她覺得對方好靚仔，又主動追求她，兩人便開始了拍拖。
獲Helen賜名「越南舒淇」
193、浩南和Helen都不約而同大讚Jinny有種女王的感覺，Helen更封她為「越南舒淇」，獲得不少網民認同，亦有網民指她的樣貌有點似方皓玟。
前度曾為拒「放閃」大發脾氣
Jinny指這位前度會以越南文「愛人」去稱呼她，又會準時接她下班，但不會為她下廚，也不願在外和她親熱，感覺比較「大男人」，她舉例指有一次兩人去到朋友的生日派對上，Jinny只是深情地望著男友，並想向他獻上一吻，但也令對方大感尷尬，並大發脾氣。
強調並非所有越南男士都「大男人」
Jinny又舉例指這位前度經常都會對她發脾氣，例如在天氣太熱時外出拍拖，也會發她脾氣，要Jinny去𠱁番。Jinny特別為越南男士辯解，稱這些行為都只是她這位前度的問題，並非所有越南男士都那麼「大男人」。
分手後男方又「扮死狗」𦧲復合
Jinny指兩人經常為男方發脾氣的問題而鬧分手，在兩年間分手又復合過數十次，但每次Jinny提出分手後，男方都會馬上接受，之後又「扮死狗」挽回Jinny。
曾轉撻香港男生
有一次，兩人足足3個月冇見面，Jinny便下定決心另結新歡，此時她更遇到一位對她不錯的香港男生，但Jinny的前度原來就住在她旁邊的單位，有一次對方更碰見她與香港男生在家，在Jinny向香港男生解釋的同時，前度又再度向她展開追求，她一時心軟便和他復合。
被前度用越南粗口指罵
但之後在男方生日時，兩人去旺角朗豪坊睇4D電影，排隊買飛時男方面色已開始變差，她猜測對方覺得這日是他生日，應該由她去買飛，之後這位前度更以越南粗口指罵她，並說得十分粗俗。
戲院外對Jinny掐頸打臉
當時Jinny決定馬上離開，但前度卻很大力地拉著她，更在戲院升降機外掐Jinny的頸，Jinny一度反擊打對方的手，男方卻變本加厲，很大力地拍打她的臉，不過男方在打完人後就立即走人。
前度冷靜過後決定走佬
Jinny指這件事過後，前度亦十分內疚，無法原諒自己，也不敢再面對她，於是決定要離開香港。不過Jinny事後也有檢討，回想在拍拖時，只想到自己想要甚麼，並且經常想改變前度，令對方承受好大壓力。
《戀講嘢》爆粗兼郁手？爭啲命都冇？越南版舒淇VS躁底情人！
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