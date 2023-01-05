戀講嘢｜28歲「越南舒淇」與躁底前度分手復合數十次 被掐頸打面後神反轉

ViuTV節目《戀講嘢》最新一集題目為「越南越愛」，嘉賓是來自越南的28歲美甲師Jinny，被Helen封為「越南版舒淇」的她目前單身，在19歲結識了同鄉前度，但原來對方十分躁底，更曾對Jinny使出暴力，掐頸又打面！