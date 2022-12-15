戀講嘢｜鍾雨璇洗底褲揭男友偷食 仍堅持做阿四跪求拒分手

歌手鍾雨璇（O3 / Ophelia，前名蘇慧恩）早前曾以黑絲女教師造型參選《尾二一屆口罩小姐》，極速引起網民關注，日前她上ViuTV節目《晚吹 – 戀講嘢》，分享其發現前度男友出軌的經過，原來她曾做阿四服侍同居男友，在發現對方出軌後，仍堅持要同對方一生一世，甚至跪低喊住拒絕分手！