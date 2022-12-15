戀講嘢｜鍾雨璇洗底褲揭男友偷食 仍堅持做阿四跪求拒分手
《戀講嘢》鍾雨璇同居後揭男友真面目
現年36歲的鍾雨璇入行已有約10年，她在《晚吹 – 戀講嘢》中，分享自己在10年前第一次與男友同居的經歷，對方比她大十多歲，二人拍拖1年後就開始了同居，但她發現男友在同居前後判若兩人，她舉例指同居前以為男友不但有健身的習慣，更會在9點前入睡，生活非常健康，但原來對方之前只是扮瞓覺：「其實佢係出去玩，去夜總會應酬。」
手洗底褲發現離奇污漬
鍾雨璇透露當時她在家中會為男友手洗底褲，結果卻發現離奇污漬，因此揭發對方出軌：「首先底褲裡面有佢啲分泌物，外面亦有啲淺色嘅漬，你諗都諗到佢同啲女仔玩得幾爽，仲有喺唔同嘅位置，好明顯係女仔嘅分泌物，可能啲女仔坐上去磨下磨下啲漬，試過連牛仔褲都有，唔剩係底褲，有一撻撻白色漬。」193即指其男友可能去了全裸夜總會。
鍾雨璇又表示曾發現男友的恤衫有唇膏及胭脂印：「佢返到嚟係醉到傻咗，第二朝起身我已經幫佢除晒衫放入洗衣籃，所以佢係唔會有意識見到污糟會去抺。」
發現男友手機情慾對話
鍾雨璇表示男友當時經常凌晨4﹑5點才回家，及後她更發現男友與「小姐」在手機中的情慾對話，她說：「啲message睇到我怒火中燒，真係好黐線，佢會話『尋日同你上床好high』，仲同人講唔好出嚟做嘢、會養佢，又叫人send對胸同下面嘅相畀佢睇，有好多唔同嘅小姐。有個仲爆，佢話『如果下次搵你，唔戴安全套要加幾多錢』。」
鍾雨璇又大爆男友飲醉回家後，會隨地吐口水及侮辱女友，但她解釋男友是因為精神壓力大，才會容易為一點小事生氣：「我有時會鬧佢，不過鬧下鬧下佢會鬧番我，我會寧願屈服。」
男友答應用錢照顧 原來每月得3千
雖然發現男友偷食令鍾雨璇感覺崩潰，但原來她從沒想過要和對方分手，甚至反被對方威脅要分手：「佢每次話分手，推我出門口，最後我就跪低喊住話唔走！」
鍾雨璇解釋話希望可以同伴侶一生一世，而這位男友亦是第一位用錢照顧她的男人，原來當時Ophelia剛開始做model和主持，男友就叫她離開娛樂圈，話會每個月給她使費，但結果只係得幾千蚊，她說：「當時交租就要萬五，佢每個月畀萬八，三千蚊就係畀我用。」因此Ophelia畀家用時都要動用到以往的積蓄，令193都忍不住說：「三千蚊仲平過請印傭，仲唔使簽約，隨時炒都得！」
最後非自願分手
而最終鍾雨璇和男友分手，原來是因為家人都看不過眼，有次趁著她男友離港去公幹，立即衝到她的住所勸她分手，更表示擔心她繼續這樣會令他們白頭人送黑頭人，但即使如此Ophelia仍不願離開，最後其家人唯有強她行帶走，才令她這段戀情告吹。
《尾二一屆口罩小姐》變身黑絲女教師
除了上《戀講嘢》做嘉賓外，鍾雨璇早前又曾參加過ViuTV《尾二一屆口罩小姐》競選，就是第3集現身的054號佳麗，當時她一身黑絲女教師造型睇到193同肥仔嘩嘩聲，她在自我介紹時話：「我本身唱歌嘅，但係唱咗十X幾年都冇人識我。」點知054轉個頭用腳夾毛筆寫大字，仲要紮晒馬擺pose，反差之大令佢順利入圍。
上年新城頒獎禮突然暈低
網民隨即起底發現，原來054係36歲女歌手鍾雨璇（前名蘇慧恩），上年曾於《新城勁爆頒獎禮2021》中突然暈倒，仲話傷到要睇跌打。
七師傅徒弟
鍾雨璇更是七師傅的徒弟，早前曾為《師傅七都識唱笑會》做嘉賓表演跳唱。
參加過無綫《超級巨聲》及香港小姐選舉
鍾雨璇事業心重，曾於2009年參加無綫歌唱比賽《超級巨聲》未能入圍，2011年入選香港小姐廿強止步，至2012年終於獲得工展小姐冠軍，到2016年再參加「大閘蟹小姐競選」，再度贏得冠軍，也曾引起網民熱議。
即睇鍾雨璇《戀講嘢》訪問：
重溫鍾雨璇《尾二一屆口罩小姐》表演：
可惜鍾雨璇最後未能進入20強！
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