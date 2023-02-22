戀講嘢｜55歲口罩小姐用性換上位引發女主持爭議 浩南自揭曾收「快餐」offer
《戀講嘢》浩南19歲「失豬」感覺好失望
今集嘉賓齊釨未出場前，193（郭嘉駿）率先問到3位女主持浩南（鄭伊琪）、郭奕芯、Helen（譚凱倫）「失豬」話題，其中表現得最尷尬的浩南，指她「失豬」已是10年前、即約19歲時的事，但當時她並不覺得享受，除了因為第一次進行得比較困難外，還因為對方之前不斷求她，而她則不斷拒絕，直到最後答應時，卻發現並非想像中那麼美好，她更直言：「淨係得痛苦！」
Helen為分清性取向自己揀對象
Helen是她「失豬」時約20歲，她笑言過程唔係好記得，都就好記得理由，是為了測試清楚自己是否想和男仔一齊，所以決定和男仔試一次sex，為此她特別甄選過，選了一個好靚仔又好花弗、感覺上應該「功力唔錯」的男仔，結果約會時一見面，對方就開玩笑地問她係咪要去開房？Helen即答他OK，反而令男方嚇到O嘴！從此後她就知道自己可以接受男仔，Helen更指因為係由自己親自揀對象，出來結果亦令她好滿意，所以其實都係一件好美好的回憶，令浩南大嗌羨慕。
郭奕芯「第一次」冇Feel到
而郭奕芯雖然冇講到「失豬」年齡，但在Helen分享時，她已不斷數手指，被製作組用字幕取笑「十隻手指都數唔晒」，似乎已是很多年前的事！之後她憶述自己「第一次」其實唔算成功，她形容當時的對象是她精心挑選過的靚仔男友，兩人當時在一起不算久，只是她覺得「第一次」一定要給個靚仔的，起碼以後回想起都不會後悔，但最終結果卻令她不太滿意，她說：「因為我冇Feel到，所以唔係太開心！」
193指齊釨「失豬」後變淫婦
到嘉賓齊釨出場，193竟形容她在失去其「陰公豬」後，就變成了一個淫婦！現年55歲的齊釨早前曾參加過《尾二一屆口罩小姐選舉》，並在表演環節中用個胸打鼓，同時她又被介紹為七師傅朋友，節目指她的職業是自由工作者，不過原來她做過多年舞台劇演員，又做過塔羅牌節目主持等，老公為港台前DJ羅啟新，兩人已結婚18年。講到「失豬」經歷，她指自己隻「豬」給了一位在法國認識的越南人，她形容對方又無頭髮又大肚腩，在花了很多時間後，才成功追求到她，但對方原來是性無能，令她得不到性愛上的快樂，自此只將性作為交易的籌碼。
爆「服侍」導演後失女主角
齊釨指「失豬」後，對方對她非常好，令她誤以為性可以換取到男性的言聽計從，回到香港後，她發現當有權有勢的男人向她表示好感時，她就可以用性去換取更加多的好處。之後她大講自己在讀戲劇時，曾遇過好多導演、戲劇大師甚至音樂大師。她講到有一次遇到一個對她有興趣的導演約她，但最終她只用手為對方服務，結果對方之前曾許諾讓她做女主角，在發生這次關係後，卻變成只給她一個女配角做。最終齊釨發現即使付出了性，也未必可以換取到上位機會。這時193好奇是哪一個香港戲劇導演，但齊釨就強調她冇講過對方是香港的導演。
郭奕芯：值得付出嘅咪去囉
這時193問到3位女主持在圈中可有遇過向她們提出性交易的人，郭奕芯就表示聽過朋友話有好多男人都自稱有權有勢，以求換取你和他發生關係，她叮囑大家在交易前，一定要睇清楚對方係咪真係有權有勢，她說：「交易起碼都有付出有收穫，齋付出冇收穫，呢啲唔係叫交易。即係值得付出嘅，你鍾意嘅咪去囉，但有啲付出咗得啖笑，唔知得到啲咩嘢，戇居居咁！」
網民指郭奕芯分享「經驗之談」
郭奕芯又指這些交易其實要睇對象，例如有些年紀大的男性，不一定會要求性，可能純粹想搵個人陪伴他，這時如果你給他性，就會被他嫌棄：「同埋如果你本身係為咗得到一樣嘢而去付出，咁就應該先傾好呢樣嘢，如果唔係你付出咗但係得唔到，咁就陰公啦！」她的這番言論被網民指是「經驗之談」，兼寸爆在接受性交易後「得個吉」的齊釨。
Helen提出簽協議
Helen指她一入行已係是在ViuTV中，未曾被人提出過性交易offer，她笑言可能因她一向示人的形象，並不是能接受交易的那種女仔。她笑指其實大家如果有好好的offer，不妨嘗試向她提出，郭奕芯即指Helen現在無工開，叫大家可以DM她！Helen更提出事前可以搵埋律師簽署協議，而郭奕芯則話要先比較一下哪個性價比最高，才可以約出來見面。
浩南曾被提出「接快餐」offer
浩南就講到她做model的時期，曾被send相去各個地方：「有一啲所謂嘅阿頭同我講『我收到你張相呀，你係咪做呀？』即係佢又唔敢好肯定咁講佢嘅意思出嚟，只係好隱晦咁講話『快餐』，問我『你接快餐㗎？』跟住我問佢『咩快餐呀？係咪廣告呀？promotion嗰啲我OK呀！』跟住佢話『唔係呀女，係嗰啲快餐呀！』即係最初期，喺你好green嘅時候，人哋可能係唔知你個定位，咪周圍問吓你囉！」193就指浩南所講只是純粹的用錢去性交易，而不是他們之前所說的換取上位機會。
即睇《戀講野》主角變配角，全因齋用「手」？
齊釨自爆昔日性史！
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：張國榮紀念音樂會、西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？
政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略
讀者留言