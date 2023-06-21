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戀講嘢｜「𡃁模始祖」爆同前度媽媽嗌大交 網上怒斥對方死巫婆最終分手收場

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由193（郭嘉駿）、譚凱倫、鄭伊琪和郭奕芯主持的ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》昨晚（21日）請來自由工作者譚詠怡（Victoria）大談婆媳糾紛，曾做Model的她被前度媽媽認定是「壞咗嘅人」，一怒之下在IG怒罵對方是死巫婆。Victoria隨即被網民起底，發現她是「𡃁模」始祖Yogurt Girls成員Victoria，更曾於活動上重現「胸夾雪糕」一幕！

戀講嘢 𡃁模 現為自由工作者的Victoria大談婆媳糾紛。
現為自由工作者的Victoria大談婆媳糾紛。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）
戀講嘢 𡃁模 Victoria於IG大罵奶奶。
Victoria於IG大罵奶奶。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）

與男友相識30日火速同居

任職Model的Victoria在一次活動中認識了前度，二人相識30日就熱戀兼同居。前度形容媽媽脾氣古怪，過往的女朋友都被她趕走，但他跟Victoria說：「唔使理佢（媽媽），當佢耳邊風」。

戀講嘢 𡃁模 奶奶Google自己，發現她曾推出寫真集。
奶奶Google自己，發現她曾推出寫真集。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）

曾出寫真惹奶奶反感

Victoria本來與奶奶相處融洽，但與男友去完一晚Staycation後，奶奶突然變得尖酸刻薄。加上前度愛錫自己，就令奶奶更加眼紅，Victoria表示：「佢有啲呷醋…」但Victoria始終想不通奶奶為何會憎恨自己，直到她知道奶奶Google自己個名，並發現她曾推出寫真集：「覺得我好壞…bikini囉。佢本身唔知我做Model，後來知咗就好反感，覺得完全接受唔到。佢話『我屋企唔歡迎你呢啲人』。」

戀講嘢 𡃁模 奶奶知道自己做Model後，態度180度改變。
奶奶知道自己做Model後，態度180度改變。（圖片來源：[email protected]_tambb）

IG怒罵對方「死巫婆」

她自爆有一次忍無可忍在IG大罵對方：「我話死巫婆，好煩呀！」奶奶知道後質問她，但Victoria死口唔認錯，奶奶直斥：「原來你係咁黑心嘅人，話我係巫婆。」直到半年後的農曆新年，Victoria帶着禮物到訪，但奶奶卻指：「你袋禮物咁大袋就啱啦，可以執埋你啲衫走…有一次好極端，話唔走就報警。」前度與奶奶更因而炒大穫，Victoria自此沒有再跟前度同居。亦因為少見面令二人疏遠，加上Victoria認為問題是前度一手造成，最終決定分手。

戀講嘢 𡃁模 Victoria隨即被網民起底，發現她是「𡃁模」組合Yogurt Girls成員。
Victoria隨即被網民起底，發現她是「𡃁模」組合Yogurt Girls成員。（圖片來源：[email protected]_tambb）
戀講嘢 𡃁模 現年32歲的她中文名是譚詠怡，有「翻版王君馨」之稱。
現年32歲的她中文名是譚詠怡，有「翻版王君馨」之稱。（圖片來源：[email protected]_tambb）

「𡃁模」組合Yogurt Girls成員 曾與高鈞賢傳緋聞

Victoria隨即被網民起底，發現她是「𡃁模」組合Yogurt Girls成員。現年32歲的她中文名是譚詠怡，有「翻版王君馨」之稱，2013年亦曾同高鈞賢傳出緋聞。

戀講嘢 𡃁模
（圖片來源：[email protected]_tambb）
戀講嘢 𡃁模
（圖片來源：[email protected]_tambb）
戀講嘢 𡃁模
（圖片來源：[email protected]_tambb）
戀講嘢 𡃁模 仲同高鈞賢傳過緋聞。
仲同高鈞賢傳過緋聞。（圖片來源：[email protected]
戀講嘢 𡃁模 Victoria於2014年曾推出性感寫真。
Victoria於2014年曾推出性感寫真，當年的她22歲。（圖片來源：資料圖片）
戀講嘢 𡃁模 Victoria於2014年曾推出性感寫真。
Victoria於2014年曾推出性感寫真。（圖片來源：資料圖片）
戀講嘢 𡃁模 2015年再推出《Home Story》，中文名為《回家‧愛》。
2015年再推出《Home Story》，中文名為《回家‧愛》。經典一幕「胸夾雪糕」！（圖片來源：資料圖片）

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撰文：東方新地圖片來源：《戀講嘢》截圖，[email protected]_tambb

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