戀講嘢｜「𡃁模始祖」爆同前度媽媽嗌大交 網上怒斥對方死巫婆最終分手收場
與男友相識30日火速同居
任職Model的Victoria在一次活動中認識了前度，二人相識30日就熱戀兼同居。前度形容媽媽脾氣古怪，過往的女朋友都被她趕走，但他跟Victoria說：「唔使理佢（媽媽），當佢耳邊風」。
曾出寫真惹奶奶反感
Victoria本來與奶奶相處融洽，但與男友去完一晚Staycation後，奶奶突然變得尖酸刻薄。加上前度愛錫自己，就令奶奶更加眼紅，Victoria表示：「佢有啲呷醋…」但Victoria始終想不通奶奶為何會憎恨自己，直到她知道奶奶Google自己個名，並發現她曾推出寫真集：「覺得我好壞…bikini囉。佢本身唔知我做Model，後來知咗就好反感，覺得完全接受唔到。佢話『我屋企唔歡迎你呢啲人』。」
IG怒罵對方「死巫婆」
她自爆有一次忍無可忍在IG大罵對方：「我話死巫婆，好煩呀！」奶奶知道後質問她，但Victoria死口唔認錯，奶奶直斥：「原來你係咁黑心嘅人，話我係巫婆。」直到半年後的農曆新年，Victoria帶着禮物到訪，但奶奶卻指：「你袋禮物咁大袋就啱啦，可以執埋你啲衫走…有一次好極端，話唔走就報警。」前度與奶奶更因而炒大穫，Victoria自此沒有再跟前度同居。亦因為少見面令二人疏遠，加上Victoria認為問題是前度一手造成，最終決定分手。
「𡃁模」組合Yogurt Girls成員 曾與高鈞賢傳緋聞
Victoria隨即被網民起底，發現她是「𡃁模」組合Yogurt Girls成員。現年32歲的她中文名是譚詠怡，有「翻版王君馨」之稱，2013年亦曾同高鈞賢傳出緋聞。
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