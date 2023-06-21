戀講嘢｜「𡃁模始祖」爆同前度媽媽嗌大交 網上怒斥對方死巫婆最終分手收場

由193（郭嘉駿）、譚凱倫、鄭伊琪和郭奕芯主持的ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》昨晚（21日）請來自由工作者譚詠怡（Victoria）大談婆媳糾紛，曾做Model的她被前度媽媽認定是「壞咗嘅人」，一怒之下在IG怒罵對方是死巫婆。Victoria隨即被網民起底，發現她是「𡃁模」始祖Yogurt Girls成員Victoria，更曾於活動上重現「胸夾雪糕」一幕！