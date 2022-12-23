戀講嘢｜ 193妹妹Michelle爆被渣男劈腿分手經過 193嬲爆要求對方現身道歉
193同細妹少講感情事
193今集《戀講嘢》拉埋細妹落水，邀請她上節目做嘉賓，大爆感情事。193指好少同妹妹講到感情事：｢要拍就拍，要結就結，要生仔就生。好唔好都唔關我事，因為佢嘅人生嚟㗎嘛！」
3妹前度被媽咪阿哥嫌樣衰
Michelle大方分享同渣男拍拖經過，她表示曾經帶渣男與家人見面，193指該人非常樣衰，連193媽媽亦嫌棄，私底下搵193講：｢你阿妹個男朋友咁鬼薯，真係配唔起你阿妹，你阿妹都靚靚哋，點解會揀個咁嘅人？」
3妹求跪求劈腿渣男唔好分手
Michelle之後談到被該渣男劈腿而分手的經過，當時二人鬧交冷戰，未有見面，Michelle突擊上對方屋企，才發現大量女性用品，當中更有女性內衣褲。Michelle為了挽回這段感情，更即場一邊喊，一邊攬住對方隻腳，求唔好分手，豈料對方絕情將她推開！Michelle最後更發現該渣男劈腿對象，竟然是自己的大學好姊妹，令她徹底死心。193聞言立即動真火，大罵該渣男咁樣對妹妹，命令其立即到公司廠門口道歉！
193公開為妹妹郭嘉盈向友台搲撈
「3妹」郭嘉盈曾參加《全民造星4》，已被阿哥「睇死」她不能入圍，一時又指妹妹無才藝，又不是特別美，如不加入女團，也不知道她的演藝前途怎樣，雖然193口上大講妹妹不是，但內心還是會擔心對方，仲自爆曾有想過直接問ViuTV會否與其妹簽約，語後便公開講：「如樂小姐（樂易玲）想簽她，也可以打畀我個妹。」
193細妹郭嘉盈 參選全因愛唱歌
ERROR成員193妹妹、原本返銀行工的郭嘉盈（Michelle）早前曾現身參加《全民造星4》面試，全因她一直都很喜歡唱歌，直至看到哥哥做到自己想做的事，所以今次就來參加；被問到哥哥193聽到她參賽時，Michelle就表示起初會感驚訝，但後來就講話：「好，參加！Nothing to lose！」Michelle指阿哥193同家人都好支持她參選，不過她卻怕自己做得不好會影響哥哥。
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