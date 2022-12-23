戀講嘢 193

戀講嘢｜ 193妹妹Michelle爆被渣男劈腿分手經過 193嬲爆要求對方現身道歉

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ViuTV節目《晚吹–戀講嘢》由郭嘉駿（[email protected]）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）及郭奕芯（Ashina）擔任主持，下星期二晚 (27日）播出一集，請來193妹妹郭嘉盈（Michelle）擔任嘉賓，分享她的感情生活。193聽到最後更大發雷霆，發火要阿妹的前度立即現身道歉！

戀講嘢 193 193聽到阿妹慘遇渣男，最後更大發雷霆
193聽到阿妹慘遇渣男，最後更大發雷霆（圖片來源：ViuTV《戀講嘢》發相）

193同細妹少講感情事

193今集《戀講嘢》拉埋細妹落水，邀請她上節目做嘉賓，大爆感情事。193指好少同妹妹講到感情事：｢要拍就拍，要結就結，要生仔就生。好唔好都唔關我事，因為佢嘅人生嚟㗎嘛！」

戀講嘢 193 193細妹Michelle上節目做嘉賓，大爆感情事。
193細妹Michelle上節目做嘉賓，大爆感情事。（圖片來源：ViuTV《戀講嘢》發相）

3妹前度被媽咪阿哥嫌樣衰

Michelle大方分享同渣男拍拖經過，她表示曾經帶渣男與家人見面，193指該人非常樣衰，連193媽媽亦嫌棄，私底下搵193講：｢你阿妹個男朋友咁鬼薯，真係配唔起你阿妹，你阿妹都靚靚哋，點解會揀個咁嘅人？」

戀講嘢 193 3妹曾經帶渣男男友與家人見面，193指該人非常樣衰，連193媽媽亦嫌棄。
3妹曾經帶渣男男友與家人見面，193指該人非常樣衰，連193媽媽亦嫌棄。（圖片來源：ViuTV《戀講嘢》發相）
戀講嘢 193 三位靚女主持聽得非常投入，更戥3妹唔抵。
三位靚女主持聽得非常投入，更戥3妹唔抵。（圖片來源：ViuTV《戀講嘢》發相）

3妹求跪求劈腿渣男唔好分手

Michelle之後談到被該渣男劈腿而分手的經過，當時二人鬧交冷戰，未有見面，Michelle突擊上對方屋企，才發現大量女性用品，當中更有女性內衣褲。Michelle為了挽回這段感情，更即場一邊喊，一邊攬住對方隻腳，求唔好分手，豈料對方絕情將她推開！Michelle最後更發現該渣男劈腿對象，竟然是自己的大學好姊妹，令她徹底死心。193聞言立即動真火，大罵該渣男咁樣對妹妹，命令其立即到公司廠門口道歉！

戀講嘢 193 Michelle突擊上男友屋企，發現大量女性用品，揭發第三者疑是她的大學好姊妹。
Michelle突擊上男友屋企，發現大量女性用品，揭發第三者疑是她的大學好姊妹。（圖片來源：ViuTV《戀講嘢》發相）
戀講嘢 193 Michelle指前度為了第三者，向她破口大罵！
Michelle指前度為了第三者，向她破口大罵！（圖片來源：ViuTV《戀講嘢》發相）
戀講嘢 193 193越聽越火滾！
193越聽越火滾！（圖片來源：ViuTV《戀講嘢》發相）
戀講嘢 193 雖然193口講妹妹不是，但內心還是會擔心對方。
雖然193口講妹妹不是，但內心還是會擔心對方。（圖片來源：[email protected]
戀講嘢 193 3妹見到哥哥193越聽越嬲，即勸他冷靜。
3妹見到哥哥193越聽越嬲，即勸他冷靜。（圖片來源：ViuTV《戀講嘢》發相）
戀講嘢 193 193公開命令渣男立即向他兩兄妹道歉！
193公開命令渣男立即向他兩兄妹道歉！（圖片來源：ViuTV《戀講嘢》發相）

193公開為妹妹郭嘉盈向友台搲撈

「3妹」郭嘉盈曾參加《全民造星4》，已被阿哥「睇死」她不能入圍，一時又指妹妹無才藝，又不是特別美，如不加入女團，也不知道她的演藝前途怎樣，雖然193口上大講妹妹不是，但內心還是會擔心對方，仲自爆曾有想過直接問ViuTV會否與其妹簽約，語後便公開講：「如樂小姐（樂易玲）想簽她，也可以打畀我個妹。」

戀講嘢 193 「3妹」郭嘉盈曾參加《全民造星4》。
「3妹」郭嘉盈曾參加《全民造星4》。（圖片來源：[email protected]
戀講嘢 193 ERROR成員193妹妹、原本返銀行工的郭嘉盈曾現身參加《全民造星4》面試。
ERROR成員193妹妹、原本返銀行工的郭嘉盈曾現身參加《全民造星4》面試。（圖片來源：[email protected]

193細妹郭嘉盈 參選全因愛唱歌

ERROR成員193妹妹、原本返銀行工的郭嘉盈（Michelle）早前曾現身參加《全民造星4》面試，全因她一直都很喜歡唱歌，直至看到哥哥做到自己想做的事，所以今次就來參加；被問到哥哥193聽到她參賽時，Michelle就表示起初會感驚訝，但後來就講話：「好，參加！Nothing to lose！」Michelle指阿哥193同家人都好支持她參選，不過她卻怕自己做得不好會影響哥哥。

戀講嘢 193 193同細妹自細感情就好好。
193同細妹自細感情就好好。（圖片來源：Michelle IG）
戀講嘢 193 原來Michelle為了參選《全民造星4》已辭去了原本在銀行的工作。
原來Michelle為了參選《全民造星4》已辭去了原本在銀行的工作。（圖片來源：Michelle IG）
戀講嘢 193 Michelle平日熱愛行做運動，身形keep得勁fit。
Michelle平日熱愛行做運動，身形keep得勁fit。（圖片來源：Michelle IG）
戀講嘢 193 Michelle現年26歲，同193相差5歲。
Michelle現年27歲，同193相差5歲。（圖片來源：Michelle IG）
戀講嘢 193 Michelle指自己同阿哥一樣係比較直嘅人，講嘢唔會收收埋埋！
Michelle指自己同阿哥一樣係比較直嘅人，講嘢唔會收收埋埋！（圖片來源：Michelle IG）

常見問題

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撰文：東方新地圖片來源：ViuTV、[email protected]

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