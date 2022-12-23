戀講嘢︱21歲𡃁模爆 「港版水原希子」做小三 193呼籲人肉搜尋

《晚吹—戀講嘢》最新一集有21歲模特兒N CHING踢爆前男友偷食的經歷，而第三者被指是「港版水原希子」，N CHING在節目中透露在自己的精心佈局下，在女方手機搵到大量證據，包括床照及絲襪照，而主持人193郭嘉駿亦公開呼籲叫大家一齊搵出誰是「港版水原希子」。