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戀講嘢︱21歲𡃁模爆 「港版水原希子」做小三 193呼籲人肉搜尋

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《晚吹—戀講嘢》最新一集有21歲模特兒N CHING踢爆前男友偷食的經歷，而第三者被指是「港版水原希子」，N CHING在節目中透露在自己的精心佈局下，在女方手機搵到大量證據，包括床照及絲襪照，而主持人193郭嘉駿亦公開呼籲叫大家一齊搵出誰是「港版水原希子」。

水原希子 《晚吹—戀講嘢》呢集請來21歲模特兒N CHING，大講如何拆穿男友偷食。
《晚吹—戀講嘢》呢集請來21歲模特兒N CHING，大講如何拆穿男友偷食。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

踢爆「港版水原希子」係心機女

ViuTV《晚吹—戀講嘢》邀請女嘉賓上節目分享男友出乾偷食事件唔係第一次，今次21歲模特兒N CHING大講揭發前男友搭上「港版水原希子」，過程唔算太特別，都係心機女遇上心機女，不過最耐人尋味是N CHING提及小三的背景，指對方是圈中人，有「港版水原希子」之稱，更公開女方的一些特徵，包括喜歡把頭髮染到五顏六色，這點反而引起大家的興趣。

水原希子 N CHING表示發現與前男友拍拖一個月後他已經出軌：「我同佢一齊咗5個月，佢哋一齊咗4個月」。
N CHING表示發現與前男友拍拖一個月後他已經出軌：「我同佢一齊咗5個月，佢哋一齊咗4個月」。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
水原希子 屏風一打開見到N CHING真身，193竟然畀咗個咁嘅表情。
屏風一打開見到N CHING真身，193竟然畀咗個咁嘅表情。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

施妙計識穿男友偷食

自稱任職模特兒的N CHING在節目中分享識穿前男友偷食「港版水原希子」的經歷，指對方經常以送禮物給，向其男友入手，在一次派對上，N Ching話「港版水原希子」帶埋男友出席，而她的男友就明顯冷待她，後來在心機女男友竟直接DM她，表示「我女朋友溝緊你條仔」，N CHING竟在翌日邀請「港版水原希子」上自己屋企，藉著幫對方入Wifi密碼，在其手機中睇晒她與男友的偷食證據。

水原希子 雖然當事人話小三似「港版水原希子」，而且有戲上有知名度，但三位女主持同193都話搵唔到係邊個，仲話人人睇法唔同，別人眼中的紅人，他們可能根本唔識。
雖然當事人話小三似「港版水原希子」，而且有戲上有知名度，但三位女主持同193都話搵唔到係邊個，仲話人人睇法唔同，別人眼中的紅人，他們可能根本唔識。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
水原希子 聽完N CHING講點樣拆穿小三與男友偷食，仲現場三口六面講清楚，三位女主持齊聲話N CHING都係心機女。
聽完N CHING講點樣拆穿小三與男友偷食，仲現場三口六面講清楚，三位女主持齊聲話N CHING都係心機女。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

手機「隱藏」床照及絲襪照

N CHING表示在「港版水原希子」的手機看到所有出軌對話、床照和女方send給其男友的絲襪照：「係兩個人冇著衫褲瞓喺張床，個女仔就影住塊鏡…男嘅瞓著咗，女仔就冇著衫褲攬住個男仔…其實佢收得好埋，擺喺相簿嘅『已隱藏』一欄，我見嗰度有幾張相所以入去睇。」N Ching即被三位女主持譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）及郭奕芯（Ashina）指她其實比小三更有機心。

水原希子 N CHING話自己當時原諒了男友，不過後來發現男友再次出軌，最後才心痛斬纜。
N CHING話自己當時原諒了男友，不過後來發現男友再次出軌，最後才心痛斬纜。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
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日星水原希子本人。 （圖片來源：[email protected]_am_kiko)
水原希子 N CHING話唔識得三位女主持，仲指住郭奕芯話以為佢係倪晨曦，難怪被網民指無腦。
N CHING話唔識得三位女主持，仲指住郭奕芯話以為佢係倪晨曦，難怪被網民指無腦。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

「港版水原希子」究竟是誰

對於「港版水原希子」的真正身份，N CHING形容她亦是模特兒，年齡後生，近年都幾紅有戲上，身高160多厘米、形象百變，髮型及髮色非常多變。網民隨即在討論區競猜誰是「港版水原希子」，有網民留言「港版水原希子…Google到XXX咋喎」，不過亦有人覺得只是N CHING作故仔，就連193亦在節目中呼籲大家搵出邊個係「港版水原希子」。

水原希子 193公開叫大家搵出誰是「港被水原希子」，仲笑言偷情唔好在網上留對話，最安全是在床上傾偈，唔會留底。
193公開叫大家搵出誰是「港被水原希子」，仲笑言偷情唔好在網上留對話，最安全是在床上傾偈，唔會留底。（圖片來源：[email protected] Kwok 193）
水原希子
（圖片來源：連登討論區截圖）
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（圖片來源：連登討論區截圖）
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（圖片來源：連登討論區截圖）
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（圖片來源：連登討論區截圖）
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（圖片來源：連登討論區截圖）
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（圖片來源：連登討論區截圖）
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（圖片來源：連登討論區截圖）
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（圖片來源：連登討論區截圖）
水原希子 21歲的N CHING社交網有不少性感照。
21歲的N CHING社交網有不少性感照。（圖片來源：[email protected]_）
水原希子 N CHING本身形象都幾百變，頭髮顏色亦經常轉。
N CHING本身形象都幾百變，頭髮顏色亦經常轉。（圖片來源：[email protected]_）
水原希子 N CHING現任男友都是模特兒。
N CHING現任男友都是模特兒。（圖片來源：[email protected]_）

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撰文：東方新地圖片來源：ViuTV影片截圖、[email protected] Kwok Club

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