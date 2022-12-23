戀講嘢︱21歲𡃁模爆 「港版水原希子」做小三 193呼籲人肉搜尋
踢爆「港版水原希子」係心機女
ViuTV《晚吹—戀講嘢》邀請女嘉賓上節目分享男友出乾偷食事件唔係第一次，今次21歲模特兒N CHING大講揭發前男友搭上「港版水原希子」，過程唔算太特別，都係心機女遇上心機女，不過最耐人尋味是N CHING提及小三的背景，指對方是圈中人，有「港版水原希子」之稱，更公開女方的一些特徵，包括喜歡把頭髮染到五顏六色，這點反而引起大家的興趣。
施妙計識穿男友偷食
自稱任職模特兒的N CHING在節目中分享識穿前男友偷食「港版水原希子」的經歷，指對方經常以送禮物給，向其男友入手，在一次派對上，N Ching話「港版水原希子」帶埋男友出席，而她的男友就明顯冷待她，後來在心機女男友竟直接DM她，表示「我女朋友溝緊你條仔」，N CHING竟在翌日邀請「港版水原希子」上自己屋企，藉著幫對方入Wifi密碼，在其手機中睇晒她與男友的偷食證據。
手機「隱藏」床照及絲襪照
N CHING表示在「港版水原希子」的手機看到所有出軌對話、床照和女方send給其男友的絲襪照：「係兩個人冇著衫褲瞓喺張床，個女仔就影住塊鏡…男嘅瞓著咗，女仔就冇著衫褲攬住個男仔…其實佢收得好埋，擺喺相簿嘅『已隱藏』一欄，我見嗰度有幾張相所以入去睇。」N Ching即被三位女主持譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）及郭奕芯（Ashina）指她其實比小三更有機心。
「港版水原希子」究竟是誰
對於「港版水原希子」的真正身份，N CHING形容她亦是模特兒，年齡後生，近年都幾紅有戲上，身高160多厘米、形象百變，髮型及髮色非常多變。網民隨即在討論區競猜誰是「港版水原希子」，有網民留言「港版水原希子…Google到XXX咋喎」，不過亦有人覺得只是N CHING作故仔，就連193亦在節目中呼籲大家搵出邊個係「港版水原希子」。
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