戀講嘢｜網紅Bell公開 「U記食女王」情史193嗌羨慕 原來同Edan早有交集
《戀講嘢》Bell做兼職戀上「溝女王」
現年25歲的Bell職業係自由工作者，目前為單身，她憶述在讀大學期間，到一間時裝公司做Part-time，從而認識了該名「溝女王」前度，對方十分關心和照顧Bell，令Bell在相識未夠一個月時就極速「沉船」，開始和對方拍拖，不過Bell指初相識時，「溝女王」已曾向她炫耀自己的溝女史：「佢同我講好多女仔都鍾意佢，好容易上釣，佢會數住自己食咗幾多個處女。最癲嘅係，因為Part-time同事會share locker，同我共用locker嘅女同事佢都食過。」Bell指對方向她自爆情史，是因為想讓Bell覺得他與眾不同。
狂食30女同事193嗌羨慕
193好奇追問Bell這位「溝女王」到底食過幾多個女同事？Bell回答「二、三十個」，令193非常羨慕，狂叫Bell介紹他入職，當得知Bell當時任職的公司是一間「賣衫嘅、時裝」公司，又追問她是否「U記」？雖然Bell就只以尷尬笑容回應，但193也忍不住直言：「原來U記咁樣㗎，我又要入職！」網民亦紛紛好奇：「U記咁多女食架咩」、「去做part-time先得」。
親眼見證「溝女王」與女同事調情
Bell指身邊有女同事曾勸她要小心其男朋友，更告知她曾被「溝女王」哄騙上家中發生關係的經歷，但「溝女王」解釋：「佢哋只係妒忌你，佢想我哋分手，咁樣佢就有機可乘。」有次Bell更曾親眼見證到男友在自己眼前與女同事調情：「嗰陣我哋一齊出去食飯，我見到佢哋隻腳係枱底下互撩，我睥住佢哋。女同事去廁所時，仲主動放低銀包畀我男朋友拎住（佢知道你係佢女朋友？）知道！」事後男友否應出軌，二人更因此事吵架。Bell指「溝女王」甚至曾向她的大學同學出手，大學同學將他們之間的情慾對話截圖傳給了Bell，Bell得知後馬上追問男友，對方只解釋：「我係睇吓佢對我有冇意思。」
公開「溝女王」發毒誓錄音
有次Bell掌握對方出軌證據，但對方不斷反駁並將Bell趕出家門，幾日後「溝女王」主動求和，並發毒誓會24小時公開自己的GPS定位，Bell在節目上亦公開了其發毒誓錄音，錄音中對方指自己不會繼續去溝女：「如果做唔到我就死全家、斷手斷腳、生Cancer！」3位女主持隨即群起批評「溝女王」：「聽聲都知態度敷衍！」、「咩毒誓嚟 ?! 自己偷食點解要連累屋企人」等，跟住仲迫令Bell即場刪除該段Voice Message ，希望能讓她完全忘記這位前度。
單身3年拒絕再愛「溝女王」
雖然當時Bell非常愛「溝女王」，因此再次選擇包容對方，但事隔幾星期後，Bell發現「溝女王」突然取消公開自己的GPS定位，還失去了聯絡，事後只解釋電話冇電，同樣情況多次發生後，令Bell慢慢醒覺，最後決定分手。現時Bell與「溝女王」已分手3年左右，雖然仍未能放低對方，但對方現在已有了女朋友，卻仍不時主動聯絡Bell及約她食飯，不過Bell都選擇拒絕，她直言：「唔可以再接近，唔可以再沉船！」
Bell原來係Edan中同
現年25歲的Bell畢業自香港教育大學，去年曾做過直播主持，在社交網亦不時會為美容產品賣廣告，及出席商業活動等，翻睇其IG，原來她曾就讀於可風中學，與MIRROR成員Edan呂爵安是中學同學，2015年中學畢業前，兩人更曾拍過多張合照，雖然近年兩人在社交網上已少有交集，但Edan仍有追蹤Bell的IG。
睇埋Bell其他靚相：
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