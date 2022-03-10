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戀講嘢｜辣模Belle分享渣男前度 吹噓Size「異於常人」 講召妓經驗繪形繪聲

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第29集《戀講嘢》邀請了加「口罩小姐」出身嘅空姐Belle（凱莎）做嘉賓，分享討厭的前度，擅長吹噓自稱「異於常人」，成日都拎自己同其他人比較，由頭到腳，乜都比一餐，原來仲係奄尖鬼！

戀講嘢 Belle 口罩小姐
Belle是一名模特兒。（圖片來源：[email protected]

Belle的渣男前度愛比較

節目上，Belle透露自己最不滿前度就係經常將她與前度甚至「炮友」作比較，而最主要都是「身體部位」上，對阿Belle諸多挑剔，Belle直言：「佢會同我講，佢以前同過邊個邊個一齊，佢會話佢個胸可能好大，又或者係無咁。」但阿Belle當時竟然選擇啞忍，到底係咩原因呢？

戀講嘢 Belle Belle透露前男友雖然是渣男，身體上亦有驕人之處。

Belle透露前男友雖然是渣男，身體上亦有驕人之處。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）

Belle渣男前度分享召妓經驗自吹自擂

除了經常拿Belle做比較之外，其渣男前度又曾多次在Belle面前分享自己過往的召妓經驗，更直言他經常指自己的Size異於常人：「有次佢同我講佢去召妓，對方完事之後話痛，話佢係鬼佬Size，下次要加你錢。」又曾經要求Belle為他翻譯一封他以前在日本召妓後對方寄給自己的信，內容上又提到他的Size很大。

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聽到三位女主持歪晒面。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）

戀講嘢 Belle 口罩小姐
Belle最後補充二人分手的原因，是因為有一次Belle的媽媽入院做手術，渣男前度唔止以「教緊學生」作為藉口人影唔見，仲連安慰都冇句，最後付上$500草率了事，非常不負責任！（圖片來源：[email protected]
戀講嘢 阿Belle親自回應。
阿Belle親自回應。（圖片來源：ViuTV Facebook）

同集加映193著孖煙囪後的生理變化

其實今集個重點除咗係痴情空姐Belle嘅坎坷情史之外，193都自行爆料！當提到阿Belle個渣男前度曾經下體發炎嘅時候，193突然自爆話細個著三角底褲轉孖煙囪嘅原因：「我細個著三角底褲，我覺得好阻礙我發育，然後我見到啲Friend轉做孖煙囪，然後我就跟，然後我就好犀利喇！」

戀講嘢 三爺話佢細個著三角底褲。
三爺話佢細個著三角底褲。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）
戀講嘢 聽到郭奕芯都怕醜。
聽到郭奕芯都怕醜。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）
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（圖片來源：ViuTV Facebook）

Belle曾拍攝《賭命夫妻》

Belle參加口罩小姐之後不乏演出機會，去年在ViuTV的綜藝《賭命夫妻》請來Belle飾演其中一位PTGF，招呼其中一個人夫，報稱任職空姐的「孖四」，既是模特兒與兼職演員，在其社交網有大量性感模特兒照，33歲的她畢業於香港大學主修藝術，內外兼備。雖然「孖四」Belle在《口罩小姐》foul，與三甲無緣，但ViuTV同時舉辦民選除罩小姐，Belle真身咁省鏡，難怪仲有演出機會﹗

戀講嘢 Belle 口罩小姐 賭命夫妻孖四
賭命夫妻第四集，孖四出場，擔當「PTGF」，要挑起人夫的戀愛感覺！（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》）
戀講嘢 Belle 口罩小姐 賭命夫妻
第一個環節已經有肌膚之親！（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》）
戀講嘢 Belle 口罩小姐 當日ViuTV公布入圍名單，044號的參賽者33歲，身高170cm，任職空姐。
當日ViuTV公布入圍名單，044號的參賽者33歲，身高170cm，任職空姐。（圖片來源：ViuTV圖片）
戀講嘢 Belle 口罩小姐 初選一出場自我介紹，044號就說：「我係孖四，今日第一日返工！」最後入了保錡組被封孖四。在第二回合辯論比賽中，孖四道出母親病危時自己的無助，帶出不能沒有互聯網，講到眼濕濕要隊員安慰。
初選一出場自我介紹，044號就說：「我係孖四，今日第一日返工！」最後入了保錡組被封孖四。在第二回合辯論比賽中，孖四道出母親病危時自己的無助，帶出不能沒有互聯網，講到眼濕濕要隊員安慰。（圖片來源：《口罩小姐》截圖）

孖四原名Belle凱莎 是空姐亦是模特兒

其實在《口罩小姐》比賽期間，參賽者都不能自爆及承認自己的真正身份，不過「孖四」真身早已被本刊記者起底，33歲的孖四其實叫Belle凱莎，在其社交網有大量性感靚相，近年因疫情令航空業大受影響，Belle停工冇得飛，接下大量模特兒工作。

戀講嘢 Belle 口罩小姐 在孖四的社交網內，只有一張身穿空姐制服的限時動態照，不過她把制服全遮蓋，只露出黑絲。
在孖四的社交網內，只有一張身穿空姐制服的限時動態照，不過她把制服全遮蓋，只露出黑絲。（圖片來源：[email protected]
戀講嘢 Belle 口罩小姐 身形高䠷的孖四是個好專業的模特兒。 photo by@kennethcheung
身形高䠷的孖四是個好專業的模特兒。 （圖片來源：[email protected]

Belle港大畢業拍過《警訊》

Belle曾於香港大學修讀藝術，畢業後投考空姐兼做模特兒，幕前經驗非常豐富，因為她拍過《警訊》及不少港台節目，對於模特兒的工作，Belle性感無極限，看得出她非常專業，而且身材真係無得輸。

戀講嘢 Belle 口罩小姐 孖四的社交網內不乏泳衣照。
孖四的社交網內不乏泳衣照。（圖片來源：[email protected]
戀講嘢 Belle 口罩小姐 孖四過去參演過不少幕前演出，包括《警訊》。
孖四過去參演過不少幕前演出，包括《警訊》。（圖片來源：《警訊》截圖）
戀講嘢 Belle 口罩小姐 每年都為自己影一張證件相的孖四，近年樣子變化不大，面尖尖好靚女。
每年都為自己影一張證件相的孖四，近年樣子變化不大，面尖尖好靚女。（圖片來源：[email protected]
戀講嘢 Belle 口罩小姐 孖四報稱三圍是32.5-23.5-35.5，好標準的模特兒身形。
孖四報稱三圍是32.5-23.5-35.5，好標準的模特兒身形。（圖片來源：[email protected]
戀講嘢 Belle 口罩小姐 孖四近年多次擔任車模。
孖四近年多次擔任車模。（圖片來源：[email protected]
戀講嘢 Belle 口罩小姐 有樣有身材仲有學識，孖四的package冇得彈。
有樣有身材仲有學識，孖四的package冇得彈。（圖片來源：[email protected]
戀講嘢 Belle 口罩小姐 性感無極限的孖四，著性感內衣拍照絕對不是問題。
性感無極限的孖四，著性感內衣拍照絕對不是問題。（圖片來源：[email protected]
戀講嘢 Belle 口罩小姐 在香港大學畢業的孖四，讀書時肯定是校花。
在香港大學畢業的孖四，讀書時肯定是校花。（圖片來源：[email protected]

口罩小姐孖四自揭慘情經歷

「孖四」Belle當時在辯論比賽中的表現非常突出，因為她連自己的人生經歷都肯拿出來分享：「上年8月我媽話腸胃炎做檢查，半個鐘之後，醫生同我講媽咪大腸小腸都壞死咗，叫我有心理準備。我同阿妹唔知可以點，坐咗喺深切治癒部出面，醫護都好忙，忙到都冇時間回答我，我哋香港冇親戚，同一年爸爸都過咗身，我哋能夠做嘅就喺電話search呢個病，好無助，嗰個感覺到依家我仲記得，試諗吓，如果我哋被人熄咗大掣 、斷咗網絡，我真係唔知可以做啲乜，唔知有咩可以撐落去，可能正正某處有一個人都係因為咁徬徨，好似我當初咁，喺互聯網得到支持同勇氣，如果係咁 ，你哋仲會唔會支持『每個禮拜斷一日互聯網？』」

戀講嘢 Belle 口罩小姐 孖四的真人真事分享令全場感動，講完更有人大叫加油給她支持。
孖四的真人真事分享令全場感動，講完更有人大叫加油給她支持。（圖片來源：《口罩小姐》截圖）
戀講嘢 Belle 口罩小姐 有網民睇完節目，即在討論區問孖四的故事是否真實。
有網民睇完節目，即在討論區問孖四的故事是否真實。（圖片來源：ViuTV Facebook截圖）

Belle父母同年先後離去

Belle的社交網內除了有大量性感模特兒照，去年亦po出深切治療部門外的照片，以及父親去後留下一間小店給她，與孖四的經歷非常脗合。

戀講嘢 Belle 口罩小姐 孖四曾po出在深切治療部外的照片，相信就是母親入院後她感到最徬徨的時候。
孖四曾po出在深切治療部外的照片，相信就是母親入院後她感到最徬徨的時候。（圖片來源：[email protected]
戀講嘢 Belle 口罩小姐 去年孖四再po出一間小店的照片，表示父親亦已過身。
去年孖四再po出一間小店的照片，表示父親亦已過身。（圖片來源：[email protected]
戀講嘢 Belle 口罩小姐 孖四表示父親在19年尾離開，她會好好打理小店。
孖四表示父親在19年尾離開，她會好好打理小店。（圖片來源：[email protected]

常見問題

空姐Belle於節目上大爆前度愛吹噓什麼部位?

空姐Belle於節目中提及自己一段不堪情史，前度愛吹噓自己某身體部分，甚至乎對她坦露召妓經驗…詳情請看

[email protected]對於Belle的分享為何有同感?

193聽到Belle分享前度對自己某部位的在意，193即刻大爆自己兒時都有類似經歷…詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：ViuTV 、[email protected]、《口罩小姐》截圖、《戀講嘢》截圖影片來源：ViuTV

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