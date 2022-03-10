戀講嘢｜辣模Belle分享渣男前度 吹噓Size「異於常人」 講召妓經驗繪形繪聲
Belle的渣男前度愛比較
節目上，Belle透露自己最不滿前度就係經常將她與前度甚至「炮友」作比較，而最主要都是「身體部位」上，對阿Belle諸多挑剔，Belle直言：「佢會同我講，佢以前同過邊個邊個一齊，佢會話佢個胸可能好大，又或者係無咁。」但阿Belle當時竟然選擇啞忍，到底係咩原因呢？
Belle透露前男友雖然是渣男，身體上亦有驕人之處。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）
Belle渣男前度分享召妓經驗自吹自擂
除了經常拿Belle做比較之外，其渣男前度又曾多次在Belle面前分享自己過往的召妓經驗，更直言他經常指自己的Size異於常人：「有次佢同我講佢去召妓，對方完事之後話痛，話佢係鬼佬Size，下次要加你錢。」又曾經要求Belle為他翻譯一封他以前在日本召妓後對方寄給自己的信，內容上又提到他的Size很大。
同集加映193著孖煙囪後的生理變化
其實今集個重點除咗係痴情空姐Belle嘅坎坷情史之外，193都自行爆料！當提到阿Belle個渣男前度曾經下體發炎嘅時候，193突然自爆話細個著三角底褲轉孖煙囪嘅原因：「我細個著三角底褲，我覺得好阻礙我發育，然後我見到啲Friend轉做孖煙囪，然後我就跟，然後我就好犀利喇！」
Belle曾拍攝《賭命夫妻》
Belle參加口罩小姐之後不乏演出機會，去年在ViuTV的綜藝《賭命夫妻》請來Belle飾演其中一位PTGF，招呼其中一個人夫，報稱任職空姐的「孖四」，既是模特兒與兼職演員，在其社交網有大量性感模特兒照，33歲的她畢業於香港大學主修藝術，內外兼備。雖然「孖四」Belle在《口罩小姐》foul，與三甲無緣，但ViuTV同時舉辦民選除罩小姐，Belle真身咁省鏡，難怪仲有演出機會﹗
孖四原名Belle凱莎 是空姐亦是模特兒
其實在《口罩小姐》比賽期間，參賽者都不能自爆及承認自己的真正身份，不過「孖四」真身早已被本刊記者起底，33歲的孖四其實叫Belle凱莎，在其社交網有大量性感靚相，近年因疫情令航空業大受影響，Belle停工冇得飛，接下大量模特兒工作。
Belle港大畢業拍過《警訊》
Belle曾於香港大學修讀藝術，畢業後投考空姐兼做模特兒，幕前經驗非常豐富，因為她拍過《警訊》及不少港台節目，對於模特兒的工作，Belle性感無極限，看得出她非常專業，而且身材真係無得輸。
口罩小姐孖四自揭慘情經歷
「孖四」Belle當時在辯論比賽中的表現非常突出，因為她連自己的人生經歷都肯拿出來分享：「上年8月我媽話腸胃炎做檢查，半個鐘之後，醫生同我講媽咪大腸小腸都壞死咗，叫我有心理準備。我同阿妹唔知可以點，坐咗喺深切治癒部出面，醫護都好忙，忙到都冇時間回答我，我哋香港冇親戚，同一年爸爸都過咗身，我哋能夠做嘅就喺電話search呢個病，好無助，嗰個感覺到依家我仲記得，試諗吓，如果我哋被人熄咗大掣 、斷咗網絡，我真係唔知可以做啲乜，唔知有咩可以撐落去，可能正正某處有一個人都係因為咁徬徨，好似我當初咁，喺互聯網得到支持同勇氣，如果係咁 ，你哋仲會唔會支持『每個禮拜斷一日互聯網？』」
Belle父母同年先後離去
Belle的社交網內除了有大量性感模特兒照，去年亦po出深切治療部門外的照片，以及父親去後留下一間小店給她，與孖四的經歷非常脗合。
常見問題
空姐Belle於節目上大爆前度愛吹噓什麼部位?
空姐Belle於節目中提及自己一段不堪情史，前度愛吹噓自己某身體部分，甚至乎對她坦露召妓經驗…詳情請看
[email protected]對於Belle的分享為何有同感?
193聽到Belle分享前度對自己某部位的在意，193即刻大爆自己兒時都有類似經歷…詳情請看
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