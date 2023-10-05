戀講嘢｜25歲模特兒Bonnie自爆「分手炮」經歷 IG相與上鏡完全唔同樣惹關注

ViuTV節目《戀講嘢》最新一集邀請到現年25歲的模特兒Bonnie做嘉賓，分享她與拍拖4年半的前男友分手後餘情未了，瞞住現任男友打「分手炮」的故事。不過，吸引網民的並非juicy的內容，而是上鏡後完全不同樣的她……