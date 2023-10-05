戀講嘢｜25歲模特兒Bonnie自爆「分手炮」經歷 IG相與上鏡完全唔同樣惹關注
前度以取東西為由上屋企
在節目中，Bonnie坦率地講述2人當時之所以分手，是因為前男友認識了另一位女生，而且對方還與該女生發展得很好。不過分手之後，前男友還會間中找藉口去她家中：「事實上我同佢屋企好近，住喺隔離鄰舍，佢會上嚟話拎下野，又話睇下電視。」Bonnie表示雖然有酸溜溜的感覺，但仍然為前度送上祝福，誰料卻因此發生了「分手炮」：「佢突然之間攬住我，我哋真係要Say Goodbye，然後一嚟一個眼神，Come on，就發生咗呢一次。」她表示這並不是一個特別美好的經驗，試過之後她並不想再嘗試，但又強調這並不需要交流，眼神就已經好有feel：「有啲唔捨得，有啲報復嘅心態。狠狠佔有一次，但其實兩敗俱傷。我對佢有感情，佢對我有感情。兩個都好傷心，好似悲情男女主角。」
「分手炮」竟間接與現任男友感情升溫
Bonnie表示「分手炮」之後的隔天，竟然被她認識了個月的現任男朋友在垃圾桶中發現了已用過的安全套：「當時我出咗門口，佢打俾我叫我全名，話點解你要咁做，我成日都畀晒啲時間陪你！」她坦言與現任男朋友是透過交友app而認識的，雖然相識時間很短，但已共同開設了一家貓舍生意，發展得好快。被現任踢爆後，Bonnie表示曾有過自殺的念頭，有一天深夜，她跑到太子天橋看着馬路，心中充滿了自卑和絕望：「心諗自己咁衰，好似咩都冇晒，將自己半個身挨咗出去，都唔知點解會咁諗！點知有個露宿者係伯伯喺後面經過，突然之間我都係覺得行返落去，但睇風景唔想後面個伯伯知道呢件事，覺得自己好樣衰！」最終，當她離開天橋時，竟然巧遇了男朋友。她立即向男朋友表達了不想分手的意願，男友則冷靜地回應說他非常擔心，結果2人更因此感情升溫，支持發誓要專一好好對待這段感情。
遭網民起底熱愛P圖
節目播出之後，Bonnie的身份隨即被網民起底，發現她熱愛Cosplay，在IG坐擁6萬多名粉絲追蹤。她經常在IG分享火辣照片大騷好身材，三點式只是濕濕碎，但IG上的外貌卻與電視上的她明顯有分別，獲網民紛紛留言表示：「好哋哋P吓圖，Po吓IG咪算囉」、「點解要上電視」、「P到咁，仲敢上電視」、「接受唔到嘅女神原來咁嘅樣」，狠批她鏡頭前後唔同樣。
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