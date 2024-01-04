戀講嘢｜23歲女模Bowie只拍過一次拖 常質疑男人一定會出軌
23歲只拍過一次拖
Bowie的「出軌恐懼症候群」影響了她的戀愛生活，她深信由細到大認識的每一個男仔，都會覺得對方有少少想出軌的感覺：「就覺得呢個男仔以後都會出軌，女人嘅直覺覺得佢會出軌。」她稱自己只有一次是正式拍拖，但曖昧關係大概有10次。她回憶起第一次的曖昧是在17歲時，對方是她少女時代夢寐以求的肌肉少年。然而，由於對方沒有直接追求和示愛，這段關係最終沒有發展下去。
曖昧對象有前女友月經記錄
她還主動分享了第二個曖昧對象，對方追求她長達一年多的時間，她甚至認為對方是可以結婚生子的對象。然而，最終她們沒有在一起。她說：「嗰陣我同佢講開好耐冇嚟月經嘅話題，跟住佢喺手機打開個Apps（經期追蹤程式）。」對方向她坦承有前一段交往的女友的月經紀錄。這個事件影響了他們本來的交往計劃。
初戀只拍咗10幾日拖
當問及除了曖昧對象外是否有真正交往的伴侶時，她大方地提到她的初戀：「之後仲有一個，大概拍咗10幾日拖。呢個男仔喺IG認識，都係健身教練，佢對我都幾sweet嘅，佢大我幾年好似爸爸照顧個女。」她繼續說對方會安排接送，並表示：「佢會準備麵包，去香港唔同嘅地方買麵包俾我。」她嚴肅地說對方曾坦率過自己有出軌和嫖妓的經驗，但已經改掉了這些壞習慣。
前度去澳門即懷疑對方出軌
關於他們分手的原因，Bowie表示：「拍拖之後佢好鍾意去澳門，色情事業好蓬勃，嗰陣時就覺得佢會唔會去咗嫖妓，佢嗰陣時就消失咗幾個鐘。」事後，對方向她解釋說只是獨自去澳門拍照和吃東西，但她已經不相信這個解釋，並認為：「你可以影完相再去嫖妓，分手都冇講原因，因為淨係拍咗10幾日拖，我咁敏感呢段關係都唔適合。」
23歲Bowie城大管理學系畢業
現年23歲的Bowie於2000年出生，去年從香港城市大學的管理學系畢業，現時是一名模特兒。喜歡性感打扮的她周不時在社交網站派福利，IG坐擁再過3萬4名粉絲，身材不錯的她還經常影街拍和影婚紗相，而且還經常出席大大小小的KOL活動。
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