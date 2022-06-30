Bronte 霍穎璇

戀講嘢｜林作20歲女下屬Bronte自爆多人追 男同事為爭女關係勁混亂？

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林作力捧20歲新女Bronte霍穎璇，日前上ViuTV節目《戀講嘢》大爆林作保險團隊中的秘密，自爆多人追，林作團隊中多位男同事經常為自己爭風呷醋。

20歲Bronte霍穎璇上《戀講嘢》自爆多人追，林作保險團隊的同事為自己爭風呷醋。
20歲Bronte霍穎璇上《戀講嘢》自爆多人追，林作保險團隊的同事為自己爭風呷醋。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）

林作「新女」20歲Bronte上《戀講嘢》爆料 林作團隊同事為自己爭風呷醋

20歲Bronte霍穎璇登場最新一集《戀講嘢》，自爆加入林作保險團隊接近兩年時間不斷被同事追求，男同事紛紛獻殷勤，禮物擺到成枱都係，幾乎每日三餐都有人請食飯，不過佢笑言：「都係食米線多嘅，公司附近嗰間……」

戀講嘢 靚女Bronte多人追，差不多每日三餐都有男仔請客。
靚女Bronte多人追，差不多每日三餐都有男仔請客。（圖片來源：[email protected]

Bronte加入令林作團隊不和？

Bronte在《戀講嘢》中表示自己追求者眾，有次在公司開會時同場有三、四個追求者，其中一個在sell橋時，另一個就會ban橋黑面；又試過一個追求者得獎，另一位就會故意缺席。Bronte直言：「係好多火花，不過唔值得因為女仔而不和做唔到朋友或者同事。」

戀講嘢 Bronte試過喺公司開會同場有三、四個追求者，他們更爭風呷醋黑面。
Bronte試過喺公司開會同場有三、四個追求者，他們更爭風呷醋黑面。（圖片來源：[email protected]
戀講嘢 林作 林作拍片大讚Bronte：「佢係我遇過以嚟，最自然最天生適合做保險嘅人......」
林作拍片林作曾拍片大讚Bronte：「佢係我遇過以嚟，最自然最天生適合做保險嘅人……」（圖片來源：

Bronte分享「星座L」追求者最騎呢

Bronte分享自己遇過最騎呢的一位追求者是一名「星座L」（星座狂熱份子），她形容這個男生比他年長十多年，熟知星座、生肖、水晶等事物為求製造話題，除了日日send星座運程外，又借故話「教你點樣簽單」而埋身。

戀講嘢 Bronte透露遇過最騎呢的追求者是個「星座L」，又會借公事之名埋身。
Bronte透露遇過最騎呢的追求者是個「星座L」，又會借公事之名埋身。（圖片來源：[email protected]

Bronte公開同Ex復合 上節目爆料有原因！

Bronte當初因前度介紹下加入林作團隊，二人經常鬧交致分手，但現時又與那位「鬧交Ex」復合。她又透露要追靚女，其實「正常」就會成功，重點是說話直接。最後她提到上節目，是為堵截新的追求者，不再想輪迴被同事瘋狂追求。

霍穎璇文青氣質逐格睇

Bronte去年選港姐失敗

Bronte去年由契媽(林作母親Lily)提名參選港姐，在第一次面試與第二次面試都是傳媒的入圍心水，不過最後卻無緣進入28強，更被揭與林作早已認識，在保險公司做實習生。最近Bronte終於打正旗號加入契哥林作的團隊，並在社交網不停出po表現自己對保險工作的熱誠，日日見客非常之忙。

戀講嘢 林作 Bronte由裕美傍實出席第二次面試。
Bronte由裕美傍實出席第二次面試，面試前接受傳媒訪問。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）

林作話女下屬係花瓶

對於女下屬Jasmine與Bronte的顏值被高度關注，甚至成為討論區的熱話，林作日前在社交網留言：「兩年來，我收過嘅絕對靚女，不少過10位。但絕大部份係花瓶而已，冇任何成就，我一早炒曬/隔離開曬。你地目前見到嘅正菜，成績卓越嘅原因唔係因為靚。留得低嘅，係因為夠tough。連登仔受唔起嗰隻。我入黎呢行就係要培養最tough最強大嘅保險人。正定唔正，唔重要。」

Bronte 戀講嘢 林作 之前另一位林作女下屬Jasmine亦因為生得靚而受關注。
之前另一位林作女下屬Jasmine亦因為生得靚而受關注。（圖片來源：[email protected]
Bronte 戀講嘢 林作 林作在社交網回應連登討論區的post。
林作在社交網回應連登討論區的post。（圖片來源：[email protected]
Bronte 戀講嘢 林作 有網民話林作遲早把持唔住。
有網民話林作遲早把持唔住。（圖片來源：連登討論區）
Bronte 戀講嘢 林作 林作解釋隊中靚女有得留低的原因。
林作解釋隊中靚女有得留低的原因。（圖片來源：[email protected]

Bronte男友都係林作下屬

Bronte不少裙下之臣，她在社交網透露自己心有所屬，男方Martin今年22歲，也是林作團隊的其中一員，早前Bronte為Martin慶祝生日，二人表現親密。

戀講嘢 林作 Bronte早前為Martin慶生，攬實合照關係唔簡單。
Bronte早前為Martin慶生，大家同為林作下屬。（圖片來源：[email protected]
Bronte 戀講嘢 林作 二人仲手貼手自拍。
二人仲手貼手自拍。（圖片來源：[email protected]
Bronte 戀講嘢 林作
（圖片來源：[email protected]
Bronte 戀講嘢 林作 19歲霍穎璇是理工大學生兼模特兒。
20歲霍穎璇是理工大學生兼模特兒。（圖片來源：[email protected]

香港小姐2021|林作母提名契女霍穎璇直認想當新抱

林作母親去年提名契女霍穎璇參選，霍是理工大學生及模特兒，樣子甜美，後生又高質，林母對契女霍穎璇讚不絕口，大讚她清純又乾淨，又識𠱁人開心，更指契女霍穎璇有林作前十優港姐女友麥明詩的影子，林作母直指好想契女霍穎璇做新抱﹗擺明唔將林作現任女友裕美放在眼內。

Bronte 戀講嘢 香港小姐2021｜裕美陪林作母契女霍穎璇第二輪面試 自稱林母奴隸句句有骨
裕美陪林母契女霍穎璇參加第二輪港姐面試，更為對方提手提袋，儼如助手。（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
Bronte 戀講嘢 林作 19歲霍穎璇
去年只有19歲霍穎璇。（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

裕美寸嘴：「林母可以任意差遣我﹗」

當日早上無綫進行第二輪港姐面試，林作母親提名的霍穎璇（Bronte）再次現身，但竟然由裕美陪伴到來，裕美自稱當日身份是助手，在場記者問係咪林作母吩咐她到來，裕美話：「可以咁講啦﹗我依家係林母嘅奴隸﹗佢可以任意差遣我嚟，陪佢契女嚟﹗」記者問裕美是否自願陪林作母契女到來，裕美高八度聲線話：「我好甘願嘅﹗嘩﹗晨早流流見到咁靚嘅女仔喎﹗不過其實我好少咁早起身嘅﹗」

Bronte 戀講嘢 香港小姐2021｜裕美陪林作母契女霍穎璇第二輪面試 自稱林母奴隸句句有骨
裕美陪伴林母契女霍穎璇接受記者訪問，卻變成主角，成為主要採訪對像，霍穎璇變成陪襯﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

裕美變主角 霍穎璇變陪襯

記者指林母想霍穎璇做其新抱，裕美即答：「我冇所謂﹗我份人好大方，辛苦佢喇﹗做新抱唔係咁易﹗」記者追問霍穎璇係咪已準備好做一個好新抱同裕美爭過，霍穎璇答：「都唔係﹗」裕美即搶答：「人哋咁後生唔會揀林作啦﹗」然後裕美拉住霍穎璇上無綫安排的大巴上，自己便離去﹗

Bronte 戀講嘢 香港小姐2021｜裕美陪林作母契女霍穎璇第二輪面試 自稱林母奴隸句句有骨
裕美一提林母想契女霍穎璇做新抱，裕美寸嘴話：「我好大方嘅﹗辛苦你（搭一搭霍穎璇膊頭）啦﹗」（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
Bronte 戀講嘢 香港小姐2021｜裕美陪林作母契女霍穎璇第二輪面試 自稱林母奴隸句句有骨
其實裕美之前已認識霍穎璇，更曾送鑽飾給對方。（圖片來源：[email protected]

常見問題

Bronte霍穎璇現為林作下屬？

20歲外形甜美的Bronte霍穎璇，加入林作的保險團隊，林作更以隊中最索經紀做賣點，拍片大讚⋯⋯詳情請看

Bronte曾參選港姐？

去年林作母親提名契女Bronte參選港姐，裕美當時仲貼身傍實⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：《戀講嘢》截圖、[email protected] brontefws、無綫娛樂新聞台截圖資料或影片來源：YouTube＠ViuTV

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