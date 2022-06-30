戀講嘢｜林作20歲女下屬Bronte自爆多人追 男同事為爭女關係勁混亂？
林作「新女」20歲Bronte上《戀講嘢》爆料 林作團隊同事為自己爭風呷醋
20歲Bronte霍穎璇登場最新一集《戀講嘢》，自爆加入林作保險團隊接近兩年時間不斷被同事追求，男同事紛紛獻殷勤，禮物擺到成枱都係，幾乎每日三餐都有人請食飯，不過佢笑言：「都係食米線多嘅，公司附近嗰間……」
Bronte加入令林作團隊不和？
Bronte在《戀講嘢》中表示自己追求者眾，有次在公司開會時同場有三、四個追求者，其中一個在sell橋時，另一個就會ban橋黑面；又試過一個追求者得獎，另一位就會故意缺席。Bronte直言：「係好多火花，不過唔值得因為女仔而不和做唔到朋友或者同事。」
Bronte分享「星座L」追求者最騎呢
Bronte分享自己遇過最騎呢的一位追求者是一名「星座L」（星座狂熱份子），她形容這個男生比他年長十多年，熟知星座、生肖、水晶等事物為求製造話題，除了日日send星座運程外，又借故話「教你點樣簽單」而埋身。
Bronte公開同Ex復合 上節目爆料有原因！
Bronte當初因前度介紹下加入林作團隊，二人經常鬧交致分手，但現時又與那位「鬧交Ex」復合。她又透露要追靚女，其實「正常」就會成功，重點是說話直接。最後她提到上節目，是為堵截新的追求者，不再想輪迴被同事瘋狂追求。
霍穎璇文青氣質逐格睇
Bronte去年選港姐失敗
Bronte去年由契媽(林作母親Lily)提名參選港姐，在第一次面試與第二次面試都是傳媒的入圍心水，不過最後卻無緣進入28強，更被揭與林作早已認識，在保險公司做實習生。最近Bronte終於打正旗號加入契哥林作的團隊，並在社交網不停出po表現自己對保險工作的熱誠，日日見客非常之忙。
林作話女下屬係花瓶
對於女下屬Jasmine與Bronte的顏值被高度關注，甚至成為討論區的熱話，林作日前在社交網留言：「兩年來，我收過嘅絕對靚女，不少過10位。但絕大部份係花瓶而已，冇任何成就，我一早炒曬/隔離開曬。你地目前見到嘅正菜，成績卓越嘅原因唔係因為靚。留得低嘅，係因為夠tough。連登仔受唔起嗰隻。我入黎呢行就係要培養最tough最強大嘅保險人。正定唔正，唔重要。」
Bronte男友都係林作下屬
Bronte不少裙下之臣，她在社交網透露自己心有所屬，男方Martin今年22歲，也是林作團隊的其中一員，早前Bronte為Martin慶祝生日，二人表現親密。
香港小姐2021|林作母提名契女霍穎璇直認想當新抱
林作母親去年提名契女霍穎璇參選，霍是理工大學生及模特兒，樣子甜美，後生又高質，林母對契女霍穎璇讚不絕口，大讚她清純又乾淨，又識𠱁人開心，更指契女霍穎璇有林作前十優港姐女友麥明詩的影子，林作母直指好想契女霍穎璇做新抱﹗擺明唔將林作現任女友裕美放在眼內。
裕美寸嘴：「林母可以任意差遣我﹗」
當日早上無綫進行第二輪港姐面試，林作母親提名的霍穎璇（Bronte）再次現身，但竟然由裕美陪伴到來，裕美自稱當日身份是助手，在場記者問係咪林作母吩咐她到來，裕美話：「可以咁講啦﹗我依家係林母嘅奴隸﹗佢可以任意差遣我嚟，陪佢契女嚟﹗」記者問裕美是否自願陪林作母契女到來，裕美高八度聲線話：「我好甘願嘅﹗嘩﹗晨早流流見到咁靚嘅女仔喎﹗不過其實我好少咁早起身嘅﹗」
裕美變主角 霍穎璇變陪襯
記者指林母想霍穎璇做其新抱，裕美即答：「我冇所謂﹗我份人好大方，辛苦佢喇﹗做新抱唔係咁易﹗」記者追問霍穎璇係咪已準備好做一個好新抱同裕美爭過，霍穎璇答：「都唔係﹗」裕美即搶答：「人哋咁後生唔會揀林作啦﹗」然後裕美拉住霍穎璇上無綫安排的大巴上，自己便離去﹗
常見問題
Bronte霍穎璇現為林作下屬？
20歲外形甜美的Bronte霍穎璇，加入林作的保險團隊，林作更以隊中最索經紀做賣點，拍片大讚⋯⋯詳情請看
Bronte曾參選港姐？
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