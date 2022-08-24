戀講嘢｜CC曹思詩為前度還千萬債 網友驚訝「翻版唐詩詠」變「厚唇崔碧珈」

做過亞視、TVB又做過「晶女郎」同出過寫真集的曹思詩（CC），雖然履歷好豐富，但原來她今年都只係得30歲，入行已有16年的CC，近年已淡出幕前，專注做其泳裝生意，直到近日她難得現身ViuTV節目《晚吹 – 戀講嘢》，大談她在2019年為前度而欠下數百萬債務的經歷。