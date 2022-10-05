戀講嘢｜Emma揭開富豪私人派對絕密一面 大爆「女伴育成共享」計劃內幕

第59集《戀講嘢》今次以「共享育成女友」為題，邀請到擔任模特兒超過10年的Emma鄭綽芹上節目爆料，揭開現實中「超級有錢人」的私人派對真面目，仲大爆有錢人世界中一個「女伴育成」的遊戲規則，令193等主持們非常震驚！