戀講嘢｜Emma揭開富豪私人派對絕密一面 大爆「女伴育成共享」計劃內幕
「Sugar Friend」曾向Emma開4萬一個月作為「伴遊」
Emma在節目中透露，大約十一、二年前，她在大學讀書的時間，當時她初初入行做模特兒，對行內的事情並不熟悉，及後因為一個「卡啦OK開幕活動」而認識了當時年約35歲的富豪已婚紳士。之後二人經常以「朋友」的身份一齊去高級餐廳食飯，閒時又會向Emma送上一些有牌子的「小禮物」，Emma在節目上稱對方為「Sugar Friend（意思大概是有錢的朋友）」，更曾試過開出$40,000一個月作為「伴遊」費，不過當時已經入行做模特兒的Emma表示錢太少，拒絕對方的邀約。
超級有錢人的「秘密聚會」
終於，該位Sugar Friend有一次帶同Emma出席一個私人派對，Emma透露該場所位置在半山一間佔地二、三千呎的別墅級豪宅內，而室內都是「富貴」的裝修和擺設，桌球室、私人影院等娛樂設施應有盡有。而同場Sugar Friend的朋友亦會帶同兩、三名女伴。不過最詫異的，就是別墅中「有幾張床」：「我記得啲房全部都喺二樓嘅角落位，都分得好開，（193問：會有人突然間入房？）有入房嘅佢哋，（床單）濕唔濕我唔知，但佢哋係開心地出嚟。」
超級有錢人的「女伴育成」遊戲
除了有錢人私生活令Emma大開眼戒之外，Emma又透露原來該群「有錢人」之間原來有個「女伴育成計劃」，Emma透露他們會將「富豪知識」教導女伴，然後將該名女伴作為禮物「贈送」予其它朋友。另一方面，Emma一爆再爆，揭開有錢人在世界上不同地方都會「圈養」女伴的基地，例如中東的阿布札比以及日本的東京和大阪都有，那些地方都是富豪經常到訪開會的地點，基地內會有幾名「女性」長駐，每次有香港有錢人到訪當地就會吩咐她們作陪伴：「我都唔知個金額有幾多，要去幾耐。」
網民劣評Emma
節目播出之後，有不少網民都開始搶心Emma的人生安全，事關她爆出的資訊實在太多太仔細。但另一方面又有網民對Emma人身攻擊「咁嘅質地，4萬蚊好貴」、「佢除咗瘦邊忽靚」、「點睇都畀多佢」、「係咪男人嚟」等等。不過亦都有網民錯重點，笑稱Emma講嘢極多懶音「offa, 美割，尿斯land, 貧友, 去旅痕， bet pet…姐姐, 妳邊度人? 」
即重溫Emma的驚爆言論：
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