戀講嘢｜Gillian伍倩彤自揭大叔控 自爆一日三次 被主持浩南笑虐待老人
《戀講嘢》Gillian伍倩彤戀大20歲大叔 形容對方是「淺色版黃德斌」
《戀講嘢》這集（26日）的嘉賓是「大叔控」的29歲Gillian（伍倩彤），她解釋獨愛大叔，是因為想有個人可以照顧自己，所以她歷任男友只得一、兩個不是大叔，九成全是大叔，最近一任男友年齡更是「生得佢出」、大她20年，Gillian形容對方是「淺色版的黃德斌」，身高約183cm，勤做運動keep得好好，白白淨淨算幾靚仔，而且十分紳士和優雅，整個package都很不錯。
大叔展示能力成功媾女
Gillian指這位大叔男，是在一次船P上認識，在認識前她已知道對方背景和收入都不俗，是一個比較有能力的成功人士，對方在派對上主動結識她，初初追求她時，會明示或暗示自己好有財力夠，會講：「我叫個司機嚟車你」、「得閒可以上我隻船玩」之類的說話﹗到真正拍拖後更會愛屋及烏，對她的朋友照顧周到。此外，Gillian指其中一個有份上船玩的朋友是主持浩南（鄭伊琪），更爆料指浩南因為飲醉嘔塞了船上的廁所，令眾人爆笑。
爆曾一日三次 被浩南笑「虐待老人家」
主持Helen譚凱倫分享指她之前也和一個比她大16年的大叔拍過拖，但對方過了40歲後，身體狀況突然在一年間迅速衰老，包括性能力都極速下降。Gillian指她的大叔前男友也有老花、高血壓、無記性等的健康問題，而性方面也明顯走下坡，她指拍拖初時兩人較有激情和新鮮感，會一日做三次親密行為，193即時為她計數，指一日三次，一星期就是21次，一個月就有80幾次，浩南即笑指她「虐待老人家」！
「吸精大法」只限頭幾個星期
浩南對一日三次這個頻率非常驚訝，大叫「痴線」，更指Gillian靠採陽補陰，來keep住個樣「嫩口」，Gillian即搞笑回應是「吸精大法」。193話要體諒50歲的大叔一個月要做80幾次，難怪性能力會下跌。Gillian即解釋一日三次這個情況其實只局限於頭幾個星期，到了大約拍拖一年後，兩人已最多一個月做一次，最後更「軟咗」，對此浩南和Helen一齊搞笑嗌「No～」，Helen更話：「都叫你唔好榨咁盡㗎啦！」
網友：後生仔都乾
有不少網友也對「一日三次」議論紛紛，有網友表示：「一個月80幾次，唔好話五十幾歲，就算廿幾歲咁玩都玩壞」、「1星期唔死已偷笑」、「日日一日三劑，後生仔都乾」等，亦有網友笑言：「一日3次，每次兩分鐘，兩個杯麵時間」、「痾屎一日都未必有3次」、「我都想試吓被虐」等等。
曾提議代交半年屋租當買保險
Gillian指除了因大叔性能力下降，後來發現男方有很多女朋友，更有一次跟蹤到對方跟一位女士入酒店﹗因而嘈了一場大交，之後關係便急轉直下，Gillian選擇分手，本來二人同居，大叔為留住她竟提議為她另覓地方兼交屋租半年，半年看他會否搵到真愛，如果遇不到便和Gillian結婚生仔，最終Gillian未有接受分手﹗
即睇《戀講嘢》大叔體能之謎！全盛時期一日三次？突然走下坡！係力不從心，抑或太花心？
「翻版陳瀅」伍倩彤望做第二個JM
現年29歲的伍倩彤（Gillian）早年透過參加美國著名時裝品牌A&F（AbercrombieandFitch）招募模特兒的Casting入行，2015年為邦民拍廣告而在港出道。伍倩彤揚言入行以來的目標是要成為第二個Janice Man（文詠珊）：「我一直都好留意佢嘅工作發展，無論電影定廣告佢都兼顧得好好，再者大家都係模特兒出身，所以我希望將來可以做到佢嘅成績。」
難忘處女作「邦民女」經驗
伍倩彤自言本身個性內斂，初入行時只是抱著玩的心態，但後來卻愈做愈有自信，她笑言：「真係好有成功感，就以邦民呢個處女作嚟講，因為我所演嘅角色係位女超人，要靠後期製作效果嚟加工，所以好多時我都要對住空氣嚟演，當中嘅經驗真係令我好難忘。」
伍倩彤《Find Me In Praha》
第四代「邦民女」伍倩彤Gillian平時都好鍾意戶外活動，經常喺IG分享佢啲泳衣照。2018年她更推出處女寫真集，加入寫真戰場。佢唔玩青春少女風，而係遠赴布拉格用十日事間展現性感貴氣。聽聞當時布拉格凍到落雪，喺嚴寒下 Gillian 都保持專業真喺辛苦曬！