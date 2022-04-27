戀講嘢｜Gillian伍倩彤自揭大叔控 自爆一日三次 被主持浩南笑虐待老人

「第四代邦民女」之一的Gillian（伍倩彤）日前上《戀講嘢》擔任嘉賓，直認鍾情大叔，過去男友九成都是大叔輩﹗Gillian在節目中透露最近一任「大叔」男友的戀情，其中她講到兩人拍拖之初好激情，親密行為的頻率曾高達一日三次，到一年後卻急轉直下，變成一個月一次，最後更「軟咗」！