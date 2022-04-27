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戀講嘢｜Gillian伍倩彤自揭大叔控 自爆一日三次 被主持浩南笑虐待老人

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「第四代邦民女」之一的Gillian（伍倩彤）日前上《戀講嘢》擔任嘉賓，直認鍾情大叔，過去男友九成都是大叔輩﹗Gillian在節目中透露最近一任「大叔」男友的戀情，其中她講到兩人拍拖之初好激情，親密行為的頻率曾高達一日三次，到一年後卻急轉直下，變成一個月一次，最後更「軟咗」！

戀講嘢 29歲的Gillian職業是模特兒，目前單身。
29歲的Gillian職業是模特兒，目前單身。（圖片來源：[email protected]

《戀講嘢》Gillian伍倩彤戀大20歲大叔 形容對方是「淺色版黃德斌」

《戀講嘢》這集（26日）的嘉賓是「大叔控」的29歲Gillian（伍倩彤），她解釋獨愛大叔，是因為想有個人可以照顧自己，所以她歷任男友只得一、兩個不是大叔，九成全是大叔，最近一任男友年齡更是「生得佢出」、大她20年，Gillian形容對方是「淺色版的黃德斌」，身高約183cm，勤做運動keep得好好，白白淨淨算幾靚仔，而且十分紳士和優雅，整個package都很不錯。

戀講嘢 Gillian指她最近一任男友成個package都好好，但年紀只比她的爸爸年輕少少，可以生得出她，眾人都認為這種情況「見家長」時會十分尷尬。
Gillian指她最近一任男友成個package都好好，但年紀只比她的爸爸年輕少少，主持們都認為這種情況「見家長」時會十分尷尬。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）
戀講嘢 Gillian形容前男友的外貌是「淺色版的黃德斌」，193就問佢係咪「白人黃德斌」！
Gillian形容前男友的外貌是「淺色版的黃德斌」，193就問佢係咪「白人黃德斌」！（圖片來源：《戀講嘢》截圖）

大叔展示能力成功媾女

Gillian指這位大叔男，是在一次船P上認識，在認識前她已知道對方背景和收入都不俗，是一個比較有能力的成功人士，對方在派對上主動結識她，初初追求她時，會明示或暗示自己好有財力夠，會講：「我叫個司機嚟車你」、「得閒可以上我隻船玩」之類的說話﹗到真正拍拖後更會愛屋及烏，對她的朋友照顧周到。此外，Gillian指其中一個有份上船玩的朋友是主持浩南（鄭伊琪），更爆料指浩南因為飲醉嘔塞了船上的廁所，令眾人爆笑。

戀講嘢 浩南舉例指有一次他們一起玩wakesurf，玩三個鐘便要收多達九千蚊，全部由這位大叔埋單，令她覺得他對Gillian十分好。
浩南大讚Gillian前度大叔男友好細心，不但在船上招呼周到，又安排玩三個鐘便要收多達九千蚊的wakesurf，大叔負責埋單，好讓Gillian及朋友們玩個夠，浩南覺得大叔對Gillian十分好。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）
戀講嘢 Gillian又指這位大叔追求她時，很少用實際上的銀彈攻勢，而是大多用甜言蜜言，以及對她表示好想結婚、好想和她有將來之類。她指兩人初時約會，經常會去食Omakase廚師發辦）的料理，或是上山頂食飯，之後卻開始較多食茶餐廳，她指這也是加分項。
Gillian又指這位大叔追求她時，甚少以銀彈攻勢，而是用甜言蜜言，不時提及有意組織家庭。她指兩人初時約會，經常會去食Omakase（廚師發辦）的料理，或是上山頂食飯，之後卻開始較多食茶餐廳，她指這會對他加分。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）

爆曾一日三次 被浩南笑「虐待老人家」

主持Helen譚凱倫分享指她之前也和一個比她大16年的大叔拍過拖，但對方過了40歲後，身體狀況突然在一年間迅速衰老，包括性能力都極速下降。Gillian指她的大叔前男友也有老花、高血壓、無記性等的健康問題，而性方面也明顯走下坡，她指拍拖初時兩人較有激情和新鮮感，會一日做三次親密行為，193即時為她計數，指一日三次，一星期就是21次，一個月就有80幾次，浩南即笑指她「虐待老人家」！

戀講嘢 Helen表示自己以前也傾向選擇年紀較大的男友，原因是她太懶，不想自己做任何決擇，只想做一個生存的「廢柴」，希望另一半能帶領著她做所有事。
Helen表示自己以前也傾向選擇年紀較大的男友，原因是她太懶，不想自己做任何決擇，只想做一個生存的「廢柴」，希望另一半能帶領著她做所有事。而浩南就笑指現在的男友也是和她同一個生肖、大她12年的大叔。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）
戀講嘢 Gillian指她的大叔前男友也有老花、高血壓、無記性等健康問題，性方面也有點走下坡。
Gillian指她的大叔前男友也有老花、高血壓、無記性等健康問題，性方面明顯走下坡。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）

「吸精大法」只限頭幾個星期

浩南對一日三次這個頻率非常驚訝，大叫「痴線」，更指Gillian靠採陽補陰，來keep住個樣「嫩口」，Gillian即搞笑回應是「吸精大法」。193話要體諒50歲的大叔一個月要做80幾次，難怪性能力會下跌。Gillian即解釋一日三次這個情況其實只局限於頭幾個星期，到了大約拍拖一年後，兩人已最多一個月做一次，最後更「軟咗」，對此浩南和Helen一齊搞笑嗌「No～」，Helen更話：「都叫你唔好榨咁盡㗎啦！」

戀講嘢 193極速計算一日三次即一星期21次，一個月就有80幾次。
193極速計算一日三次即一星期21次，一個月就有80幾次。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）
戀講嘢 浩南和Helen對「軟咗」兩個字非常大反應。
浩南和Helen對「軟咗」兩個字非常大反應，Helen大叫：「佢個嘢壞咗啦﹗」。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）

網友：後生仔都乾

有不少網友也對「一日三次」議論紛紛，有網友表示：「一個月80幾次，唔好話五十幾歲，就算廿幾歲咁玩都玩壞」、「1星期唔死已偷笑」、「日日一日三劑，後生仔都乾」等，亦有網友笑言：「一日3次，每次兩分鐘，兩個杯麵時間」、「痾屎一日都未必有3次」、「我都想試吓被虐」等等。

戀講嘢 Gillian搞笑指自己這是「吸精大法」。
Gillian搞笑指自己這是「吸精大法」。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）

曾提議代交半年屋租當買保險

Gillian指除了因大叔性能力下降，後來發現男方有很多女朋友，更有一次跟蹤到對方跟一位女士入酒店﹗因而嘈了一場大交，之後關係便急轉直下，Gillian選擇分手，本來二人同居，大叔為留住她竟提議為她另覓地方兼交屋租半年，半年看他會否搵到真愛，如果遇不到便和Gillian結婚生仔，最終Gillian未有接受分手﹗

戀講嘢 浩南直言是Gillian好友，知道她是一個「生活廢柴」，無法打理好自己的生活，所以能明白她為何選擇和大叔拍拖。193就認為Gillian應該先呃大叔半年租，之後才狠飛大叔。
浩南直言是Gillian好友，知道她是一個「生活廢柴」，無法打理好自己的生活，所以能明白她為何選擇和大叔拍拖。193就認為Gillian應該先呃大叔半年租，之後才狠飛大叔。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）

即睇《戀講嘢》大叔體能之謎！全盛時期一日三次？突然走下坡！係力不從心，抑或太花心？

「翻版陳瀅」伍倩彤望做第二個JM

現年29歲的伍倩彤（Gillian）早年透過參加美國著名時裝品牌A&F（AbercrombieandFitch）招募模特兒的Casting入行，2015年為邦民拍廣告而在港出道。伍倩彤揚言入行以來的目標是要成為第二個Janice Man（文詠珊）：「我一直都好留意佢嘅工作發展，無論電影定廣告佢都兼顧得好好，再者大家都係模特兒出身，所以我希望將來可以做到佢嘅成績。」

戀講嘢 「翻版陳瀅」望做第二個JM 27歲「邦民女」伍倩彤出海大解放
Gillian有「翻版陳瀅」之稱。（圖片來源：[email protected]
戀講嘢 伍倩彤揚言入行以來的目標是要成為第二個Janice Man（文詠珊）
Gillian揚言入行以來的目標是要成為第二個Janice Man（文詠珊）（圖片來源：[email protected]
戀講嘢 伍倩彤直言鍾意港男多過外籍男士，又透露自己愛與年紀大的大叔拍拖：「我有過兩任男友都大我超過十年以上，搞到啲朋友都笑我有戀父癖！」
Gillian直言鍾意港男多過外籍男士，又透露自己愛與年紀大的大叔拍拖，被笑指有戀父情意結﹗（圖片來源：[email protected]
戀講嘢 伍倩彤前年曾與日本「神之手」加藤鷹合作，拍攝過一輯避孕套▼廣告，她笑言在廣告中與另一位男演員有大膽親密戲份，突破了她的性感底線：「我第一次同男演員有咁多親密動作，佢仲要錫我耳仔、頸呢啲比較敏感嘅位置，搞到我緊張到出晒汗，直頭拍到濕晒呀！」
伍倩彤曾與日本「神之手」加藤鷹合作，拍攝過一輯避孕套廣告，她笑言在廣告中與另一位男演員有大膽親密戲份，突破了她的性感底線：「我第一次同男演員有咁多親密動作，佢仲要錫我耳仔、頸呢啲比較敏感嘅位置，搞到我緊張到出晒汗，直頭拍到濕晒呀！」（圖片來源：[email protected]

難忘處女作「邦民女」經驗

伍倩彤自言本身個性內斂，初入行時只是抱著玩的心態，但後來卻愈做愈有自信，她笑言：「真係好有成功感，就以邦民呢個處女作嚟講，因為我所演嘅角色係位女超人，要靠後期製作效果嚟加工，所以好多時我都要對住空氣嚟演，當中嘅經驗真係令我好難忘。」

戀講嘢 「第四代邦民女」由一位變三位
「第四代邦民女」由一位變三位，包括伍倩彤（Gillian）、黎紀君（Christy）和林婷（Angel）。（圖片來源：廣告截圖）
戀講嘢 伍倩彤自言本身個性內斂，初入行時只是抱著玩的心態，但後來卻愈做愈有自信
伍倩彤自言本身個性內斂，初入行時只是抱著玩的心態，但後來卻愈做愈有自信。（圖片來源：新傳媒照片庫）
戀講嘢 伍倩彤曾參演過《 PG 戀愛指引 》、《 我要發達 》和《 起底組 》等電影，她直言不介意性感演出，若能和她的偶像周杰倫合作，就算要她扮醜女都無問題。
伍倩彤曾參演過《 PG 戀愛指引 》、《 我要發達 》和《 起底組 》等電影，她直言不介意性感演出，若能和她的偶像周杰倫合作，就算要她扮醜女都無問題。（圖片來源：新傳媒照片庫）

伍倩彤《Find Me In Praha》

第四代「邦民女」伍倩彤Gillian平時都好鍾意戶外活動，經常喺IG分享佢啲泳衣照。2018年她更推出處女寫真集，加入寫真戰場。佢唔玩青春少女風，而係遠赴布拉格用十日事間展現性感貴氣。聽聞當時布拉格凍到落雪，喺嚴寒下 Gillian 都保持專業真喺辛苦曬！

戀講嘢 Gillian曾在2018年推出處女寫真集。
Gillian曾在2018年推出處女寫真集。（圖片來源：[email protected]
戀講嘢 伍倩彤前年推出處女寫真集《Find Me In Praha 》 ，大賣性感內衣和比堅尼造型。
伍倩彤18年推出處女寫真集《Find Me In Praha 》 ，大賣性感內衣和比堅尼造型。（圖片來源：[email protected]
戀講嘢 伍倩彤曾為拍攝寫真集遠赴布拉格取景，大騷其33C、24、34玲瓏浮凸的身形。
伍倩彤曾為拍攝寫真集遠赴布拉格取景，大騷其33C、24、34玲瓏浮凸的身形。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：《戀講嘢》截圖、[email protected]資料或影片來源：ViuTV

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