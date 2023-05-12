戀講嘢｜港版IU北京遇江湖大佬 被奪初夜𡁻完鬆 193質疑：一晚點嚟7次？

在ViuTV《晚吹—戀講嘢》最近一集中，曾赴北京參加選秀節目的21歲練習生Lisa大講遇上靚仔江湖大佬的經歷，更被奪去初夜，Lisa繪影繪聲話第一晚竟然做足7次，不過最後發現墜入男方圈套被𡁻完鬆，193聽完即質疑「一晚都係瞓8個鐘，點嚟7次呀？」真係突破盲腸。