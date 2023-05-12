戀講嘢｜港版IU北京遇江湖大佬 被奪初夜𡁻完鬆 193質疑：一晚點嚟7次？
戀講嘢｜港女練習生北京夜店遇江湖大佬
最新一集《晚吹—戀講嘢》由21歲的Lisa講述自己兩年前在北京參加選秀節目做練習生的經歷，因最終節目拍唔成，Lisa受疫情影響滯留當地，一次在夜店被撩，被一位靚仔江湖大佬「英雄救美」，對方一句「呢個係我女朋友 ！」，成功令Lisa落疊，Lisa表示每次一齊去蒲都有成班兄弟跟住，一入夜店就有人企起身叫「大哥」，又會叫她做「嫂子」，入世未深的Lisa話未見過一個江湖大佬對女仔咁好，令她不自覺愈陷愈深，不過每當她問起對方的背景時，靚仔大佬只說：「細路女唔好知咁多嘢！」
Lisa沉晒船自己送上門
Lisa表示留在北京期間正值疫情高峰期，當地買藥要實名制，大哥知道她買唔到藥即差遣兄弟送藥，而且有求必應，令Lisa沉晒船。Lisa指與大哥拍拖兩個半月都沒有發生性行為，雖然大哥多次提出但遭Lisa拒絕，直到一次Lisa被公司開除沒有地方住，她哭著致電大哥，對方霸氣地在電話發送紅包和地址說：「你依家過嚟搵我！」其實當時Lisa已計劃好4日後返港，只暫住幾晚，她表示：「我知嗰度係佢屋企，問佢係咩意思，佢話有兩間房，一人一間。」
拒發生關係激嬲大哥 翌日聽到隔離房呻吟聲
在大哥屋企暫住期間，對方曾鍥而不捨希望可以與Lisa發生關係，但她每次都拒絕，有次推開大哥後各自返房，翌日經過大哥房聽到女生呻吟聲，之後一名女生從大哥房間出來，房內更遺下用過的安全套和女生耳環，大哥仲叫她幫手丟掉，這時193與3位女主持譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）及郭奕芯（Ashina）都表現得好驚訝，並質疑如果當時二人已拍拖，為何Lisa可以若無其事照做。
自動獻上初夜 193寸爆質疑一晚點做7次
好戲在後頭，Lisa在大哥屋企的最後一夜，二人在沙發攬睇戲，大哥突然使出甜言蜜語攻勢：「其實這樣過也不錯，不如妳跟我回老家結婚，我養妳！」Lisa非常感動，形容自己當時「鬼揞眼」，之後更獻出了初夜，Lisa憶述第一次時對方表現得很溫柔，不過未幾竟要求第二次，見到有血更十分興奮，這晚竟然翻雲覆雨共7次！193聽後非常震驚，再次質疑：「一晚都係瞓8個鐘，點嚟7次呀？」而郭奕芯亦覺得Lisa太易氹，一句求婚就被呃到失身：「結婚戒指都慳返！」
揭發大哥有拍片癖好 返港後如夢初醒
故事的結尾後當然係騙局一場啦！Lisa表示大哥雖然曾提出過想Lisa回港安頓後再跟自己回老家，而Lisa離開北京前曾拋下一句：「你等我3個月啦！」不過轉頭便發現大哥原來有另一部電話，裡面收藏了大量性愛短片，原來大哥有拍片癖好，女主角仲包括之前大哥帶返屋企的女生，不過Lisa竟說：「我覺得我可以包容佢，或者我可以改變佢。」她按原定計劃回港，大哥沒有送行，不過她就在車上勁唔捨得，喊到死去活來，返港後Lisa遭大哥冷暴力對待，兩日才覆一個訊息，她的初戀就此結束。聽完Lisa的經歷，其實有大把反駁位，究竟有冇靚仔大哥的存在，真係無從稽考
21歲Lisa自稱練習生、舞蹈員與演員
Lisa上完《晚吹—戀講嘢》即被網民起底，有網民指她好熟面口，覺得她長得像韓國「國民妹妹」IU，身高175cm的她在社交網自我介紹是練習生、舞蹈員及演員，內有不少跳舞片段及青春性感照，不過就唔見有男友合照，唔知係咪在北京被大哥呃完，唔敢再墜入情網呢？
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