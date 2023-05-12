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戀講嘢｜港版IU北京遇江湖大佬 被奪初夜𡁻完鬆 193質疑：一晚點嚟7次？

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在ViuTV《晚吹—戀講嘢》最近一集中，曾赴北京參加選秀節目的21歲練習生Lisa大講遇上靚仔江湖大佬的經歷，更被奪去初夜，Lisa繪影繪聲話第一晚竟然做足7次，不過最後發現墜入男方圈套被𡁻完鬆，193聽完即質疑「一晚都係瞓8個鐘，點嚟7次呀？」真係突破盲腸。

戀講嘢 曾經到北京做練習生的港女Lisa上《晚吹—戀講嘢》分享在當地認識江湖大佬的經歷。
曾經到北京做練習生的港女Lisa上《晚吹—戀講嘢》分享在當地認識江湖大佬的經歷。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

戀講嘢｜港女練習生北京夜店遇江湖大佬

最新一集《晚吹—戀講嘢》由21歲的Lisa講述自己兩年前在北京參加選秀節目做練習生的經歷，因最終節目拍唔成，Lisa受疫情影響滯留當地，一次在夜店被撩，被一位靚仔江湖大佬「英雄救美」，對方一句「呢個係我女朋友 ！」，成功令Lisa落疊，Lisa表示每次一齊去蒲都有成班兄弟跟住，一入夜店就有人企起身叫「大哥」，又會叫她做「嫂子」，入世未深的Lisa話未見過一個江湖大佬對女仔咁好，令她不自覺愈陷愈深，不過每當她問起對方的背景時，靚仔大佬只說：「細路女唔好知咁多嘢！」

戀講嘢 Lisa講到大哥初時對佢好好。
Lisa講到大哥初時對佢好好。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

Lisa沉晒船自己送上門

Lisa表示留在北京期間正值疫情高峰期，當地買藥要實名制，大哥知道她買唔到藥即差遣兄弟送藥，而且有求必應，令Lisa沉晒船。Lisa指與大哥拍拖兩個半月都沒有發生性行為，雖然大哥多次提出但遭Lisa拒絕，直到一次Lisa被公司開除沒有地方住，她哭著致電大哥，對方霸氣地在電話發送紅包和地址說：「你依家過嚟搵我！」其實當時Lisa已計劃好4日後返港，只暫住幾晚，她表示：「我知嗰度係佢屋企，問佢係咩意思，佢話有兩間房，一人一間。」

戀講嘢 在大哥家中暫住期間，Lisa話對方曾帶女上門過夜遺下用過的安全套。
在大哥家中暫住期間，Lisa話對方曾帶女上門過夜遺下用過的安全套。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

拒發生關係激嬲大哥 翌日聽到隔離房呻吟聲

在大哥屋企暫住期間，對方曾鍥而不捨希望可以與Lisa發生關係，但她每次都拒絕，有次推開大哥後各自返房，翌日經過大哥房聽到女生呻吟聲，之後一名女生從大哥房間出來，房內更遺下用過的安全套和女生耳環，大哥仲叫她幫手丟掉，這時193與3位女主持譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）及郭奕芯（Ashina）都表現得好驚訝，並質疑如果當時二人已拍拖，為何Lisa可以若無其事照做。

戀講嘢 Lisa最後乖乖獻身，仲話初夜搞足7次。
Lisa最後乖乖獻身，仲話初夜搞足7次。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
戀講嘢 Lisa話第一次時大哥對她好溫柔，仲話會一下一下，而193就笑指係咪半下...半下咁！
Lisa話第一次時大哥對她好溫柔，仲話會一下一下，而193就笑指係咪半下…半下咁！（圖片來源：ViuTV影片截圖）

自動獻上初夜 193寸爆質疑一晚點做7次

好戲在後頭，Lisa在大哥屋企的最後一夜，二人在沙發攬睇戲，大哥突然使出甜言蜜語攻勢：「其實這樣過也不錯，不如妳跟我回老家結婚，我養妳！」Lisa非常感動，形容自己當時「鬼揞眼」，之後更獻出了初夜，Lisa憶述第一次時對方表現得很溫柔，不過未幾竟要求第二次，見到有血更十分興奮，這晚竟然翻雲覆雨共7次！193聽後非常震驚，再次質疑：「一晚都係瞓8個鐘，點嚟7次呀？」而郭奕芯亦覺得Lisa太易氹，一句求婚就被呃到失身：「結婚戒指都慳返！」

戀講嘢 193極度懷疑一晚點嚟7次？
193極度懷疑一晚點嚟7次？（圖片來源：ViuTV影片截圖）
戀講嘢 三位女主持都有好多疑問，直指Lisa好易呃！
三位女主持都有好多疑問，直指Lisa好易呃！（圖片來源：ViuTV影片截圖）

揭發大哥有拍片癖好 返港後如夢初醒

故事的結尾後當然係騙局一場啦！Lisa表示大哥雖然曾提出過想Lisa回港安頓後再跟自己回老家，而Lisa離開北京前曾拋下一句：「你等我3個月啦！」不過轉頭便發現大哥原來有另一部電話，裡面收藏了大量性愛短片，原來大哥有拍片癖好，女主角仲包括之前大哥帶返屋企的女生，不過Lisa竟說：「我覺得我可以包容佢，或者我可以改變佢。」她按原定計劃回港，大哥沒有送行，不過她就在車上勁唔捨得，喊到死去活來，返港後Lisa遭大哥冷暴力對待，兩日才覆一個訊息，她的初戀就此結束。聽完Lisa的經歷，其實有大把反駁位，究竟有冇靚仔大哥的存在，真係無從稽考

戀講嘢 講到大哥曾向她求婚，Lisa沾沾自喜。
講到大哥曾向她求婚，Lisa沾沾自喜。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
戀講嘢 最後揭發大哥真面目。
最後揭發大哥真面目。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

21歲Lisa自稱練習生、舞蹈員與演員

Lisa上完《晚吹—戀講嘢》即被網民起底，有網民指她好熟面口，覺得她長得像韓國「國民妹妹」IU，身高175cm的她在社交網自我介紹是練習生、舞蹈員及演員，內有不少跳舞片段及青春性感照，不過就唔見有男友合照，唔知係咪在北京被大哥呃完，唔敢再墜入情網呢？

戀講嘢 Lisa被指似「國民妹妹」IU。
Lisa被指似「國民妹妹」IU。（圖片來源：[email protected]_sa.w）
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（圖片來源：討論區截圖）
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（圖片來源：討論區截圖）
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（圖片來源：討論區截圖）
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（圖片來源：討論區截圖）
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戀講嘢 Lisa童心未泯，好鍾意去主題樂園。
Lisa童心未泯，好鍾意去主題樂園。（圖片來源：[email protected]_sa.w）
戀講嘢 Lisa有時打扮都好性感，盡騷美好身材。
Lisa有時打扮都好性感，盡騷美好身材。（圖片來源：[email protected]_sa.w）
戀講嘢 Lisa呢個角度真係幾似IU。
Lisa呢個角度真係幾似IU。（圖片來源：[email protected]_sa.w）
戀講嘢 兩年前Lisa在內地做練習生，周圍去旅遊。
兩年前Lisa在內地做練習生，周圍去旅遊。（圖片來源：[email protected]_sa.w）
戀講嘢 社交網都有好多跳舞片。
社交網都有好多跳舞片。（圖片來源：[email protected]_sa.w）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：ViuTV影片截圖、[email protected]_sa.w

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