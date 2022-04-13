Liz李文潔曾戀渣男歌手 男方開口求包養 爆前度「食粉絲」搞出人命
戀講嘢｜Liz李文潔爆歌手前度開過演唱會
下周（19日）播出的第35集，節目請來口罩小姐「肥妹」李文潔（Liz）擔任嘉賓，分享她與一位奀星的愛情經歷。Liz曾在6年前透過朋友認識前度A君。A君是一名歌手，以前擁有很多粉絲，更舉行過演唱會。Liz欣賞他的才華，於是二人相識不久後便發展成戀人關係。
Liz李文潔爆男方攤大手要錢
二人交往時，A君每日只是睡覺及飲酒，沒有努力爭取工作機會，相反Liz有很多模特兒工作，賺錢比男友多。A君見女友賺錢多，便伸手問女友要錢還債，更希望女友可以賺錢包養他。
奀星歌手「食粉絲」搞出人命
二人相戀一個多月後，A君突然告訴Liz自己有一個兒子。兒子的母親是A君的粉絲，他們曾是戀人關係，但女方懷孕後兒子交由女方照顧，而A君每個月靠父母給的零用錢交兒子贍養費。三位主持對A君「食粉絲」一事感到吃驚，193表示「食粉絲」為娛樂圈大忌，聲稱自己從未和粉絲交換過聯絡方法，因為藝人和粉絲之間應當保持距離。
賭命夫妻｜PTGF Liz李文潔起底！《鹹濕荒島俏博士》比堅尼索女開心Share
高䠷身材惹火的李文潔Liz，本身是一名模特兒，不時為ViuTV拍攝節目﹗ViuTV綜藝《賭命夫妻》播到第四集，繼之前找來一班PTBF幫人妻重拾拍拖甜蜜，接下來輸到人夫受考驗，ViuTV找來五位索女擔當PTGF引誘幾位丈夫，當中包括口罩小姐孖四以及本文介紹的Liz李文潔！
《鹹濕荒島俏博士》Liz李文潔＝比堅尼索女
今年初熱播的《ERROR自肥企画》帶來不少新臉孔，包括Dee哥的「自肥環節」《鹹濕荒島俏博士》女主角，之前神神秘秘只係影後尾枕，原來呢位身穿超性感黃色三點式的嬉水女郎，曾經參加過口罩小姐，就係Dee哥Team嘅「肥妹」李文潔（Liz）⋯⋯《ERROR自肥企画》主題曲MV由第一集開始就已經佈下伏線，鮮黃色比堅尼孖辮妹只見性感背面和心口，當時已經廣受談論，觀眾紛紛揣測係邊一位性感女Model：
Liz係上月《最後一屆口罩小姐選舉》的入圍佳麗，以「肥妹」之名被選入「Dee哥Team」 五強，到12強被淘汰，真名李文潔（Liz），今年 28歲， 身高170 cm。
（多圖）李文潔Liz美照大合集：
口罩小姐「肥妹」Liz 李文潔內衣show
之前Liz 亦有參加商場的內衣推廣活動，大展性感好身材：
李文潔（Liz）曾經係口罩小姐12強：
Liz的參選感想：「真係好開心有識得一班咁好嘅隊員，由一開頭大家覺得我地果隊好似甩皮甩骨錦，到第一次辯論比賽我哋係隊長@deegor_hkwa既英明領導下同組員既努力下終於威返一次比大家睇😁」
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