戀講嘢｜網紅Molly向渣男前度報復 叫齊受害者群起踩場安排男方阿媽嚟睇戲
不能自拔甘願做第三者
Molly表示她和事件主角A君透過交友軟件認識，傾計兩個禮拜後宣告「沉船」被對方迷倒！但她坦言A君並不靚仔，但口才了得！而原來Molly同對方交往前，就已經知道對方已有女朋友，仍選擇同A君發生關係！Molly更指A君會帶自己見所有朋友，又會將IG給自己管理。193就追問：「所以你掌握佢所有嘢，自己有優越感，覺得勁過正印？」其他主持就追問A君會如何介紹你，Molly答他會向朋友介紹自己係表妹。譚凱倫（Helen）說：「咁有咩值得開心?」更追問A君所有朋友都知道佢一腳踏幾船？Molly 答：「佢朋友全部係咁嘅人」，女主持均十分震驚，193冷靜回答：「物以類聚！」Molly更因此被朋友責備她做第三者。而每次Molly都想對方確立關係均被拖延，而對方開車過來氹自己令她十分受樂，因此無法攤牌，交往半年後更被對方正印女友鬧自己「八婆」。
坐正無耐即受第三者困擾 與「前正印」冰釋前嫌
A君後來和「正印」分手，Molly坐正，但開心冇幾耐，Molly有一晚發現無法登入A君IG，對方就答需要一點私隱所以改密碼，後來Molly有所懷疑，想辦法進入對方IG，就發現對方原來又同另一位女性調情！這名新歡（稱為I love you girl）更一個禮拜都未夠就已經告白 ! Molly知道後非常憤怒。之後想約A君講清楚卻被推搪，她之後想辦法登入IG，就發現男友繼續和女方調情！同時她更發現自己早前在拍拖時，A君原來亦同時與「C女」發生關係，令受害者增加至4人，而A君每次的手法都同一個套路，矇騙女方信任和給予安全感，之後就同對方發生關係，Molly決定和受害女性建立群組，包括A君的前度，策劃反擊。
Call埋男方阿媽做現場觀眾
Molly與其他受害者叫齊相關人士：四名女性——前正印、自己、C女及現任（I love you女）、A君的朋友和媽媽，玩踩對方場兼當眾踢爆，令193十分驚恐：「你做乜要搞人媽咪？」Molly就回答：「出發點就是等他媽媽知道！個仔做幾多衰嘢！」193就指對方媽媽50幾歲會激到爆血管，Molly則憤怒地表示：「要個男仔知道連個阿媽都知道，要佢一世難忘。望親阿媽就想起呢單嘢！」193暗暗讚嘆：「呢個報復好勁呀！」
落閘放女爆粗數渣男
Molly指當日幾乎所有女性都圍圈狂插A君渣男行為，浩南更要求案件重現！於是Molly即場爆粗演繹：「X！你玩女都玩得醒目D呀！次次都衰係我手上你X唔X架姐！」她說「前正印」也不甘示弱表示：「做咩周圍同人講我咁衰呀？」Molly更憶述表示，A君媽媽當場流淚鬧埋一份，更獲對方攬住道歉，193問：「伯母攬住會否令你冇咁嬲？」Molly表示自己無恨過對方媽媽，反而時涉事的A君竟然無反應，點頭發呆，193補充：「應該係反應唔切，無啦啦一班女人上嚟聲討，根本無預料對方認識。」Molly就說自己「最終都係忍唔住一巴扯埋去」。
浩南大爆朋友中伏勸對方小心
193隨後追問Molly要唔要開男方全名遭婉拒，芯姐則要求開英文名，Molly就指他是J先生，之後浩南突然跳出來大爆：「我見到男仔張相， 我識現任架！」更對著屏幕講：「你自己睇下你個男朋友呀！」
網民唔多撐Molly
節目播出後網民似乎唔多支持Molly，話佢都係做第三者，「憑咩覺得自己唔會中同樣野」、「唔知條女有咩資格話人咪又係做第三者」更有網民指該渣男來來去去都用同一招，不明白為甚麼咁多女性中招。
男事主疑被火速起底
網民在之後貼出一封IG「道歉信」指該帳號就是男事主的帳戶，惟該道歉信沒有Molly的英文名，追蹤者又只有一人，令網民十分懷疑真確性。另一方面，Molly的IG也在節目播出後列為私人帳戶。
Molly小檔案
Molly是一名網店店主，經營http://moca.co.hk/內的瑜伽服裝，過去因為外型美觀，在台港網絡上小有名氣。