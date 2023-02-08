《戀講嘢》最青春一集！19歲少女奇葩二揀一 網友睇到發火：呢集真係MK過MK

最新一集《戀講嘢》主題係「奇葩男友二選一」，嘉賓是19歲學生妹Summer，她在節目上大談她和22歲A君及16歲B君之間的三角戀情，希望3位主持193（郭嘉駿）、浩南（鄭伊琪）和Helen（譚凱倫）可以幫她在兩人中揀一個繼續發展。