《戀講嘢》最青春一集！19歲少女奇葩二揀一 網友睇到發火：呢集真係MK過MK
《戀講嘢》Summer 與A君、B君糾纏五年
Summer在節目中講到她先後同A君和B君拍拖，A君與她相隔數年再復合，是她的現任男友，兩人由Summer大約14歲開始，已斷斷續續在一起四、五年，但並非她的初戀男友。而B君則是她弟弟的朋友，在兩年前她和A君分手期間，她與B君拍拖了約半年至1年時間，雖然兩人現在已分手，但她仍十分掛念他。
曾為A君𠝹手結果被取笑
Summer指A君曾為借錢給朋友，而影響到兩人的拍拖生活，例如無錢和她去睇戲，卻有錢借給朋友，金額由幾千至一萬，但對方一直冇還過，兩人一直為此嘈交，直至有一次Summer發現他在WeChat上和另一個女仔聊天，但每次一講到這件事，A君便發脾氣，她甚至試過在他面試「喊到仆街」，A君也無動於衷，走去搵朋友玩，之後Summer傳了自己的「𠝹手」相給他，結果被他拿給朋友看，一起取笑她。
B君曾為她被打至爆缸
正在Summer為A君傷心之時，認識了約一年的B君在身邊安慰她，當時她對他說：「如果你真係畀人打，我就同你一齊。」結果有一次B君為了保護她，被打至個頭「爆缸」，兩人終於開始拍拖。但Summer指和B君做朋友時非常好，但一做了他女朋友，就經常會找不到人。她最記得有一次，在街上看見人打架，結果B君立即丟下她走人，當時Summer只得17歲，而B君更只得14歲。
為A君還10萬賭債
之後Summer愈爆愈多，講到三人之間不只感情關係複雜，原來仲有不少錢銀瓜葛，B君試過偷了她上千元去請朋友食飯，A君則曾經在網上賭錢輸了多達10萬元，要Summer問朋友借錢幫他還債。不過講到兩人的優缺點，Summer就話A君曾經在她和B君拍拖期間，給她錢去買朱古力請B君食，但A君太重視朋友，而忽略了她，而B君的朋友則和她玩得較開心，也令她較自在。
Summer、B君都有賭
3位主持都十分驚訝A君曾經賭輸錢要Summer幫他還債，但在3人追問下，Summer承認B君都有賭錢，這時Helen問出：「咪住先，最後尾問一條問題，你賭唔賭㗎？」Summer即被問到口啞啞，默認她都有賭埋一份，令Helen怒掟咕𠱸！
屎味朱古力同朱古力味嘅屎
193最後總結：「即係依家佢要喺食一嚿屎同一嚿半屎之間，要你幫佢揀一個。」Helen補充指：「係屎味朱古力同朱古力味嘅屎。」結果3位主持集體揀B君，浩南解釋：「我覺得嗰個B都未壞透，同埋佢未借錢呀嘛，下一轉如果佢問佢借，咁佢就醒水，知道呢個係衰人嚟，咁咪走囉，同埋佢再壞啲嘅時候，佢好傷心就會走，咁好過A，唔知做咩事，都唔會有將來。」
B君眾望所歸
而193就話：「咁A都已經廿零歲，B起碼仲細細個，希望佢過多幾年會覺醒。」Helen則表示：「撇除借錢、朱古力啲嘢，愛情入面純粹殘酷二揀一，你一定會揀最尾嗰個，因為你鍾意第一個嘅話，你一定唔會鍾意第二個，純粹咁簡單！」
網民鬧爆：係咪已經請唔到嘉賓？
今次難得有素人而非KOL或藝人做嘉賓，不過網民都睇完都O晒嘴，狠批：「係咪已經請唔到嘉賓？如果唔係，唔該製作組篩選一下，今集真係睇到發火」、「可唔可以過濾下啲嘉賓先請上嚟呀，九唔搭八」、「今集我究竟睇咗啲乜嘢？」、「呢集真係MK過MK」、「今集好廢，純粹MK分享愛情故事」、「mk妹事件簿」等等。
成件事好青春、係新香蕉俱樂部
有網民就指今集係《戀講嘢》開播以來最青春一集：「成件事好青春」、「大氣電波版YES!」、「諗起Yes後尾幾頁」、「今集新香蕉俱樂部咁」等等，有網民更諗起方力申首《ABC君》的歌詞：「A君的家底好、B君出名獨到」！
浩南大讚：咁多集以來最搞笑
亦有網民戥3位主持辛苦：「三位主持不停幫（語無倫次嘅）女嘉賓翻譯」、「今集難為三位主持」、「3位主持好盡力揀」、「今集三位主持都一頭霧水懷疑人生」等，不過浩南就在社交網大讚：「我記得呢今集應該好笑，係我拍咁多集以來最搞笑。」
指Summer仲係好細個
原來浩南都有Mon連登，仲將其中一位連登仔的「青春」留言「貼堂」，同時她又為今集的嘉賓Summer護航說：「Summer喺我眼中仲係好細個，未有好多經歷，我諗佢隨著年紀漸長，會選擇一個最適合自己的決定。」
建議係兩個都唔好揀
浩南續說：「我哋雖然好似好炆憎，呢D經歷，我諗好多人細個/睇人經歷過，雖然節目出街，大家可能覺得我哋好似好輕鬆…嗰日我哋係傾咗好耐，我個人建議係兩個都唔好揀，但係我哋要為嘉賓解決問題，所以要Pick up一個，唔講咁多，最緊要Summer開心。」
即睇《戀講野》殘酷二選一！屎味咖喱VS咖喱味屎？
主持一度崩潰！
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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