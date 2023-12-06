戀講嘢︱飯局妹大談瘋狂追數史 自爆「胸襲收費」 全晚畀人輪住鬧
「飯局妹」Charlene出場5分鐘就畀193鬧
《晚吹-戀講嘢》最新一集邀請到Charlene分享做「飯局妹」追波數的經歷。主持193和其他主持都表示對「飯局妹」一詞感到陌生，Charlene就解釋「飯局妹」為台灣用語，其實就是陪客人吃飯的工作。Charlene指自己每次收4000元港幣，自己之所以會加入「飯局妹」行業是因為當時事業愛情兩失意，所以就決定「唔拍拖，拍拖又浪費時間又傷心，不如都係直接講錢，冇拖冇欠咁。」193聽罷即刻開口鬧：
佢呢種係好癡線嘅愛情觀，都唔係愛情，因為一個感情搞到你走咗呢條路，雖然你係賺錢多過個男仔。
Charlene自爆「胸襲收費」高達10萬
Charlene繼續談到自己「追波數」的經驗，她指起初當男方為好客人兼朋友。她指對方是一名40歲的小老闆，因為覺得對方有學識、談吐斯文，所以秒速沉船。原本只是陪食飯的Charlene，到第二次約會就已經在的士激吻，之後更被男方帶到後樓梯胸襲，但因為對對方有好感，所以冇收對方費用。Charlene指每次被胸襲都會收費大概十萬港幣，聽到四位主持都大呼「你嗰胸好貴啊」、「十幾萬可以摸幾耐？」等。
浩南、Helen起勢鬧 鬧到「飯局妹」黑面
四位主持一聽到「胸襲費用」高達10萬 ，都忍唔住繼續鬧，其中浩南就最為激動：「你講出嚟都唔make sense啦，人人嘅價都唔同嘅。好似出面啲援交，都係幾萬就做埋嗰件事，但你話你呢個似係有啲劏水魚喎。」Helen亦表示：「我覺得最尷尬嘅位係，你冇事先講定啊，如果我係嗰個男仔，我都會覺得你呃我。」聽到浩南同Helen輪流鬧，Charlene都即刻黑面，193就隨即幫忙講好說話圓場：「咁去本身賣藝不賣身，但係你要我賣埋身，挑戰我底線，咁我未有定一個令人拒絕嘅價錢啦。」
要求有婦之夫陪過元旦正日 浩南繼續爆Seed「你分莊閒啦」
畀Helen同浩南鬧完之後，Charlene就解釋因為大家在事前都沒有談及到「胸襲」等問題，所以才沒有事先講明費用。Charlene續指二人接著都有繼續見面，不過當男方再「胸襲」之後，雖然講明會係元旦正日見面，結果男方就突然潛水：「其實我都唔係要求佢日日陪我，我只係要佢特別日子陪下我啫。」聽到呢到浩南就唔忍，爆Seed狂鬧：「你一開始講錢，之後又要埋人哋正日，喂大佬，你要識分莊閒啦，我係你嗰客，正日梗係要陪老婆啦。」
覺得被「嚼完鬆」要求男方賠償「分手費」
最後因為男方沒有赴約，令Charlene覺得被男方「嚼完鬆」，所以要求男方賠償：「其實我嘅原意係希望人同錢都要。以大家相處嘅時間嚟衡量，我同佢都識咗大半年，我覺得十幾萬啦，除開都係一個月一兩萬姐。」最後因為男方每次都「擠牙膏式」付款，所以最後Charlene搵上門，透過同事與男方溝通，要求男方畀錢，被在場所有主持都指她為「癡線女人」。
「飯局妹」IG晒Payme Code叫人畀錢！
節目一播出後，即刻惹來網民熱議。不少網民都怒斥Charlene「好癲」：「十零萬摸胸？」、「佢似上黎玩棟篤笑」、「吹到咁大自己尷唔尷尬啊..嗰幾條女係咁串佢」、「哪來的自信」等。有網民亦搵到Charlene的IG賬號，指其IG賬號的照片都P圖到同真人完全兩個樣。另一方面，Charlene仲喺IG上傳Payme Code叫人畀錢：
「任何陌生異性，想和我聊天的， 不要say hi，先直接發個hkd 1000紅包打招呼， 然後再說話。詐騙訊息太多，我block都block到手軟。」
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