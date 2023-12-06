戀講嘢︱飯局妹大談瘋狂追數史 自爆「胸襲收費」 全晚畀人輪住鬧

《晚吹-戀講嘢》每一集都邀請到不同的嘉賓分享獨特的戀愛故事。今次就有「飯局妹」Charlene上節目大談做「飯局妹」點滴，不過一出場唔夠5分鐘就畀193鬧，仲全晚畀浩南、Helen爆Seed狂鬧，非常有睇頭啊！