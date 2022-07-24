戀講嘢｜193想學《獎門人》變成長壽節目 盤點10大話題最熱門集數
1）第36集 《大叔的愛》 伍倩彤 點擊數：111,032+
《戀講嘢》這集的嘉賓是「大叔控」的29歲Gillian（伍倩彤）。她在節目中分享道她對大數情有獨鐘，最近一任男友年齡更大她20年，雖然年紀相差甚大，但對方勤做運動keep得好好。這集最爆的莫非Gillian指拍拖初時兩人較有激情和新鮮感，會一日做三次親密行為，193即時為她計數，指一日三次，一星期就是21次，一個月就有80幾次，浩南即笑指她「虐待老人家」！
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2）第15集 《兩邊不是情人》 偽娘MC 點擊數：46,514+
第15集《戀講嘢》就邀請到跨性別網紅MC Yip當嘉賓，大談愛易服的他在男女兩邊甚至同性戀和異性戀男士中都難搵對象的辛酸。其中最高點擊率的場面，便是他更提及到前男友在熱戀期過後被拋棄的慘痛經歷，網民節目過後都紛紛留言支持MC Yip，表示做自己最重要。
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3）第29集 《人比人比情人》 空姐Belle 點擊數：40,833+
這集《戀講嘢》邀請到空姐出身的Belle分享最討厭的前度，Belle表示其渣男前度曾多次在Belle面前分享自己過往的召妓經驗，更直言他經常指自己的Size異於常人：「有次佢同我講佢去召妓，對方完事之後話痛，話佢係鬼佬Size，下次要加你錢。」又曾經要求Belle為他翻譯一封他以前在日本召妓後對方寄給自己的信，內容上又提到他的Size很大。
4）第24集 《杜如風愛情秘史》 杜如風 點擊數：19,178+
除了KOL之外，藝人杜如風亦曾經擔任過《戀講嘢》的嘉賓。杜如風在節目中自爆曾與一偶像男藝人拍拖，不能公開戀情，出入都要偷偷摸摸，有一次她和男友去謝霆鋒家拜年，為了躲避狗仔隊，杜如風不惜匿車尾箱內，由男友開車載她到謝霆鋒家。
5）第47集 《性感有罪》 梁茜童 點擊數：19,178+
網紅西童亦同樣在節目中分享擁有豐滿身材的悲哀。她表示身邊有很多人都會對自己作「臭雞」、「淫蕩」等負面評論。西童亦表示自己與拍拖8年的男朋友，曾經因為身邊的流言蜚語令男友以為自己出軌，幸好清者自清，最後才能平息風波。
6）第45集 《超級萬人迷》 Bronte 點擊數：12,602
林作保險團隊新貴20歲Bronte在《戀講嘢》節目中，分享男同事們各施奇招向自己求愛的經歷。其中Bronte表示公司中有不少男同事因為她而爭風呷醋，自爆有追求者們會在開會的時候互相刁難對方。
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7）第46集 《四「籃」一女》 丁丁 點擊數：11,917
這集《戀講嘢》邀請到丁丁（丁彥均）上節目，分享自己與四位籃球圈型男前度們的經歷。丁丁自爆自己的三位前度和現任男友均為籃球界的一份子，而且互相認識，經常約出來一起打波。丁丁表示四位男士更曾經在同一個場地比賽被攝，正在運球的更是丁丁的現任男友，完全就是神預言的靈異大合照！
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8）第26集 《扮處食嫩豬》 點擊數：10,568
這集嘉賓提及前男友在交往過程中扮處男，主持193亦鬼馬地示範處男講過的金句，令在場的女士們都忍不住尖叫！
9）第22集 《A0學生妹的FF世界》 點擊數：10,607
第22集《戀講嘢》以《A0學生妹的FF世界》為題，邀請嘉賓上節目分享A0學生經歷過的曖昧事件。主持193亦再次上陣重演肉麻對白，令場面瞬間變得超尷尬！
10）第20集 《暴力情人驚惶夜》 點擊數：8,217
第20集《戀講嘢》邀請了素人女嘉賓分享暴力男友。聽完嘉賓的經歷之後，主持Helen亦透露自己曾經曾經被暴力前度打到暈。當時Helen和前度鬧分手，男友突然一拳大向Helen，令她撞向墻壁瞬間暈倒。Helen表示雖然當時自己心軟放過前度，但依然堅決表示建議假如遇到暴力事件必須報警處理。
集集都有唔同驚喜！
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