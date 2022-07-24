戀講嘢｜193想學《獎門人》變成長壽節目 盤點10大話題最熱門集數

去年開播的談話節目《戀講嘢》一直都不乏話題，集集都有KOL、話題藝人上節目分享自己的戀情私生活。最近主持193在訪問中更稱《戀講嘢》能夠媲美《掌門人》，希望《戀講嘢》能夠與《獎門人》一樣變長壽節目。整理了一下《戀講嘢》中話題爆燈的精華片段，發現原來的確段段精彩，有潛質！