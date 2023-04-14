夏利里拉家族擁超過5萬呎巨宅 根紮香港近百年 資產以百億計！

近日TVB熱播的「無框架」綜藝節目《成人教科書》播出後一連兩周引發熱話，新一集就帶大家深入香港的最富有印裔家庭，主持人洪永城帶隊參觀來自印度12歲的Shahan Chellaram居住的綠色大宅，佔地超過5萬平方呎並位於九龍塘窩打老道，Shahan所屬家族為夏利里拉家族，是一個源自英屬印度信德族的香港富豪家族，財大非常驚人！