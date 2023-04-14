夏利里拉家族擁超過5萬呎巨宅 根紮香港近百年 資產以百億計！
成人教科書｜夏利里拉家族5萬呎巨宅大公開
在新一集《成人教科書》中，主持人洪永城就帶領幾位小朋友到來自印度12歲的Shahan Chellaram家中參觀，他的家族豪宅位於九龍塘窩打老道綠色大宅，相信不少人經過時都會望多兩眼，除了因為設計獨特，更佔地超過5萬平方呎，非常奢華！今次在節目中，更首次公開大宅內貌，一解大家的好奇心。
夏利里拉大宅｜擁90間房未算最震撼 全屋採用印度姬陵式設計
據悉，夏利里拉家族的5萬呎巨宅全屋以高牆圍著，內裡分為新舊兩翼，樓高3層的大屋加上一層地庫，總面積達50,000平方英尺（4,600平方公尺）。不過，共有90個房間（包括40間睡房、40間浴室）未算最驚人，只因屋內還設有多個裝飾宏偉的客廳、一個75座位的戲院、祈禱室、保齡球場、健身房、桑拿房、游泳池、按摩浴池、酒吧區，地庫更可以停泊70輛汽車。而最令人震撼的，是他們的大宅全屋採用印度姬陵式設計，裡裡外外都有印度名勝古蹟的味道。
夏利里拉大宅｜紮根香港近百年 全港最富有印度裔家族
他們之所以能在樓價高企的香港擁有這麼豪華的大宅，全因他們是本港最富有的印度裔家族，紮根香港將近百年，家族成員超過100人。據悉，夏利里拉家族在香港亦持有大量物業，當中就包括估值約7.2億渣甸山屋地等等，資產以百億計，是全港最富有印度裔家族！
夏利里拉大宅｜家中工作人員近40人
因為夏利里拉家族的人數眾多，估計有近百位家庭成員，因而在他們家中工作的工作人員數量亦同樣驚人。有指他們每逢星期日都會舉行家族成員都會聚餐，差不多隔日就會有大大小小的生日會或其他類型的慶祝活動，因此為了維持生活及每日的起居作息，他們聘請了30個僕人、3個廚師、幾個修理技工、1個園丁、7個司機和1個裁縫，絕對是人才濟濟。
夏利里拉大宅｜小主人Shahan毫無架子家教好
在節目中，主要受訪的是夏利里拉家族的小主人，年僅12歲的Shahan Chellaram。雖然他出身望族，但卻沒有一點架子及傲氣，不但為人親切有禮，更主動在節目分享指每次有人讚他的屋企很大時，他都不懂得如何反應，每次均只會禮貌地以「Thank you」來回應，獲不少網民大讚家教好。
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