成人教科書｜探討美醜：小朋友封Janees黃洛妍為「100分完美女神」
成人教科書｜Janees黃洛妍：覺得自己冇樣嘢符合靚嘅標準
《成人教科書》本周的特別環節名為「Added Value」，邀請四名藝人李爾晨（Kyle）、陳星妤（Yvette）、黃洛妍（Janees）及劉展霆（Eden）與小朋友進行互動，比較特別的是四位當中，Janees與Eden均認為自己與「傳統的靚」有一段距離，Eden說：「一個人個樣可能好靚，但佢做啲嘢唔係咁好的話，我就會覺得佢醜。我知自己唔符合傳統嘅靚，傳統男仔嘅靚係要高大，大隻同眼大。」Janees亦指清楚知道自己並不「靚」：「美醜對於我嚟講唔係典型嘅靚與唔靚，係一種感覺。我覺得自己外表上未必係靚，因為傳統嘅靚係要眼大、鼻高同嘴細，亞洲區仲特別要好瘦添。我覺得自己基本上冇樣嘢符合，但我由細到大冇乜覺得自己唔靚，我搵到自己靚嘅地方。」談到最喜歡的五官部分，Janees竟坦言是小時候最不喜歡的眼睛及嘴巴：「去到一個年紀我就覺得，唔係吖，佢哋幾特別吖！」足證心態決定一切。
成人教科書｜Janees黃洛妍獲小朋友封「100分完美女神」
雖然自覺外表不美，但Janees全程舉手投足均散發自信及優雅氣質，自9歲開始學習拉小提琴的她，曾連續八年在香港校際音樂節的小提琴各組別比賽奪得冠軍，並以15歲之齡考入薩爾斯堡莫扎特音樂大學，並在維也納普萊納音樂學院修畢小提琴演奏學士學位；擁有超凡演奏技巧及深厚音樂造詣的她，去年更在《聲夢傳奇2》榮獲亞軍殊榮。
有信心以音樂敲響與小朋友友誼之鐘的Janees，一拉起琴弓便技驚四座，在座四位小朋友聽到拍爛手掌之餘，更全線第一時間封她為「100分完美姐姐」：「好鍾意佢嗰種態度，好獨特」、「我沉醉喺佢音樂入面」、「我覺得佢唔係好靚，但佢用音樂打動我，令我覺得佢更加有魅力同更加靚」。
成人教科書｜12歲何朗晴感嘆自己比想像中更貪靚
樣子甜美的12歲何朗晴，坦言自五年級開始已有美醜觀念，更笑言自拍照必然經過P圖才公開，十分貪靚；可惜P圖經驗N咁多年的她，卻老貓燒鬚被指「P圖不如真人」，在尚未開始進行任務前，朗晴對於「美醜」的看法是：「我覺得生得靚係有著數，好似你嗌碟油雞飯，生得靚人哋都可能會畀隻雞脾你。」參與了三集節目錄影後，朗晴對於美醜不但有了不同的看法，更感嘆：「原來我比想像中更加貪靚！雖然我知道靚嘅嘢好快會變得唔靚，但我覺得最緊要係靚咗先吖嘛。」
P圖經驗N咁多年的她，卻老貓燒鬚被指「P圖不如真人」：
成人教科書｜10歲梁濼生直言：好鍾意Tony Sir
至於「蜜糖嘴」10歲梁濼生，則向主持Tony大派高帽：「我真係好鍾意Tony Sir，因為佢好聰明。我覺得靚唔係等於鍾意，因為我鍾意我媽咪，但係佢都唔係幾靚。」到底這班小朋友這次會如何反轉傳統「思想世界」？本周還有一個神秘必睇位，就是到訪特色畫廊、試畫藝術畫的「成人教科書」小隊，在目擊一幅價值高達150萬港元的名畫後，不約而同「下巴跌落地」，想知名畫真身？密切留意最後一周的《成人教科書》。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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