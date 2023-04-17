成人教科書｜探討美醜：小朋友封Janees黃洛妍為「100分完美女神」

TVB近星期熱播的「無框架」綜藝節目《成人教科書》上周主題「你我」中的「Home Visit」環節，12歲印度男孩Shahan所屬家族「夏利里拉家族」佔地超過5萬平方呎的綠色巨宅，成功掀起熱話！洪永城在最新一集將會與小朋友一同探討「美醜」，透過揀生果、人像攝影、估植物平貴、自我外表評分、髮型大改造，及藝術畫繪畫六大任務，探索小朋友對「美醜」有了全新及更多元的認識及概念，包括到底美醜如何定奪？