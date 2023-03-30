11歲仔上TVB真人騷揚言想扮靚「似Anson Lo」造型師出手校長媽媽都支持
11歲男生想扮靚「靚到好似Anson Lo咁都幾開心」
《成人教科書》第三集洪永城帶蔡施齊（男，11歲）去香港首間專為男士形象概念店，由頭到尾大改造，首嘗修眉、化妝、更挑戰搽指甲油！施齊更在受訪時提及佢想扮靚、「靚到好似Anson Lo咁」都幾開心。
節目組找來形象改造達人Ricky 為施齊設計造型，施齊也有表達自己想試著黑色衫，造型師進一步問施齊敢唔敢著裙，施齊就表示猶豫，不過Ricky 就嘗試用「蘇格蘭嘅男仔都著裙」去說服佢體驗裙褲造型！
第二步Ricky 問施齊想要咩髮型，估唔到11歲男仔都主動話想學造型師染髮，但係諗到學校校規不容許就決定交畀髮型師做決定，整個大改造最令人意外係「搽指甲」的環節，最初施齊坦言都唔係幾接受搽指甲，但係當造型師搽咗落去之後，佢又覺得好襯。
實驗男孩媽媽原來係校長 接受男仔校外打扮
最令人驚喜係原來係施齊嘅媽媽，蔡太原來係一名思想好前衛小學校長（來自深水埗某名校）。佢都覺得小朋友、即使係男仔，亦可以於校外有適當嘅打扮、扮靚，佢都係鼓勵。
型前後判若兩人 自信心大提升
施齊造型前後判若兩人，造型前係一個「少少頹廢」嘅瘦弱男生，變成自信心十足，雖然唔似佢想像中嘅Anson Lo，但就有觀眾表示少少似Eden 呂爵安！這位開明媽咪被洪永城問到，如果發現自己個仔搽指甲油返學有咩感覺，佢話佢就會問自己個仔，「你啲同學仔平時係咪都係咁㗎？定係你哋要出席特別場合？」其實訪問過程中，蔡太本來都唔覺得男仔化妝係件「正常」嘅事，但係當佢見到施齊改造完之後，靚仔咗、個人自信咗，又覺得未嘗唔係好事！
成人教科書｜洪永城：「腦洞大開咗」
問到人生閱歷相對豐富的「旅遊達人」洪永城今次與小朋友合作多時的感受，他笑言很開心能與他們一起成長：「啲小朋友好得意，好開心佢哋全部拍完呢個節目之後都大膽咗同埋自信咗，更加了解自己嘅長處，我相信呢個亦係製作組想做到嘅效果。」
談到《成人教科書》首周任務，洪永城笑指不但「男女」強弱不易定奪，就連成年人與小朋友之間的強弱亦然，他說：「好似忍者運動咁，我根本仲渣過啲小朋友。製作組亦好有心，每集都會提供同主題相關嘅冷知識，令我自己都腦洞大開咗。」
成人教科書｜首周6位小朋友率先出場
關向晴、蕭雪瑤、蔡施齊、何朗怡、陳睿浠、梁濼生（排名不分先後）
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