11歲仔上TVB真人騷揚言想扮靚「似Anson Lo」造型師出手校長媽媽都支持

洪永城主持的兒童真人騷《成人教科書》再有挑戰常規嘅實驗，繼前一集「性別斷捨離」將10歲妹妹的愛公仔掃清光，製作組安排了另一個特殊任務，邀請小六學生加入「男孩扮靚室」，估唔到11歲的小六學生揚言「想似Anson Lo」，洪永城亦無托手踭，邀請了造型師Ricky為其「大改造」！