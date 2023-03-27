成人教科書｜洪永城率23名小朋友探討性別主題 打破觀眾思維框框

無綫將推出全新「無框架」綜藝節目《成人教科書》，由3月27晚起一連四星期、逢周一至周三晚十點半播映，透過升呢人父的洪永城（Tony）與23名小朋友的相處，帶領觀眾突破傳統思維框框，節目中「成人」二字既代表為成人而設，也代表探討的課題是每人成長的必然經歷！