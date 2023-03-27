成人教科書｜洪永城率23名小朋友探討性別主題 打破觀眾思維框框
成人教科書｜四大對立主題 沒有標準答案
全新「無框架」綜藝節目《成人教科書》，透過升呢人父的洪永城（Tony）與23名小朋友的相處，帶領觀眾突破傳統思維框框，在沒有標準答案下的前提下跳出常規、開啟思維發掘可能性；帶出家長、生活及日常行為是一本會行走的教科書，小朋友不斷閱讀才得以成就更全面的成長；節目中「成人」二字既代表為成人而設，也代表探討的課題是每人成長的必然經歷。
「成人教科書」沒有標準答案，有的只是四大對立主題：「男女」、「你我」、「生死」及「美醜」，首周探討主題是「男女」，大眾自以為有一定概念的「男女」二字，如何透過三集節目去探討可能性及多樣性？為了讓觀眾更具體了解「男女」的伸延性，製作組安排了多個有趣任務，包括「姓名競猜」、「空間處理能力」、「性別斷捨離」、「忍者運動」及「男孩扮靚室」等，每個任務結果亦「出人意表」。
成人教科書｜小朋友估藝員姓名 九成估錯晒
在「姓名競猜」挑戰，節目請來楊證樺、鄧英敏、黃梓瑋、李漫芬、黎瑞業及簡思恩六名擁有特別姓名的資深藝人，在確保參與任務小朋友本身不認識他們的前提下、單靠名字競猜「姓名持有人」，結果小朋友的答案近乎九成出錯，情況有趣。
成人教科書 ｜ 你的名字，你的性別
洪永城指遭女兒啟發 欲參加中年好聲音
「忍者運動」則極盡刺激，大家更可一睹Tony「嗌救命」實錄，包保過癮。洪永城更會遇到小朋友爆喊事故，笑言：「我好驚見到女士喊，如果阿囡喊，我會即刻播youtube又或者唱歌畀佢聽，以前當然係揦手唔成勢，依家經過一段時間嘅音樂洗禮，我準備下屆參加《中年好聲音》。老婆喊更加嚴重，我哋成日話《成人教科書》冇標準答案，但係我領悟到做老公有標準答案，就係一定係佢啱架喇，佢話一加一等於三，就係三。」
常見問題
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