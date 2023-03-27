成人教科書｜何朗怡公仔被丟失控爆喊！首周6位小朋友先出場

無綫推出全新「無框架」綜藝節目《成人教科書》，透過升呢人父的洪永城（Tony）與23名小朋友的相處，帶領觀眾突破傳統思維框框，首周先探討四大主題之一「男女」，為了讓觀眾更具體了解「男女」的伸延性，製作組安排了多個有趣任務，包括「姓名競猜」、「空間處理能力」、「性別斷捨離」、「忍者運動」及「男孩扮靚室」等，每個任務結果亦「出人意表」。其中一個任務「性別斷捨離」引發爆喊事件！