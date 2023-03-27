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成人教科書｜何朗怡公仔被丟失控爆喊！首周6位小朋友先出場

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無綫推出全新「無框架」綜藝節目《成人教科書》，透過升呢人父的洪永城（Tony）與23名小朋友的相處，帶領觀眾突破傳統思維框框，首周先探討四大主題之一「男女」，為了讓觀眾更具體了解「男女」的伸延性，製作組安排了多個有趣任務，包括「姓名競猜」、「空間處理能力」、「性別斷捨離」、「忍者運動」及「男孩扮靚室」等，每個任務結果亦「出人意表」。其中一個任務「性別斷捨離」引發爆喊事件！

成人教科書｜花近半年時間拍攝23名入圍小朋友各有特色

為了讓來自不同背景兼擁有不同性格的小朋友加入「探索多樣可能性」之旅，製作組花了接近一年時間、面試超過70個小朋友及家庭，短短十二集的拍攝，則花了近半年時間資料搜集及半年拍攝，製作認真。在23名入圍拍攝名單的小朋友各有特色，有循規蹈矩乖乖女、貪靚萬能男、豪邁低調女、嘴Gel Gel得意妹、慢半拍佛系女等。

成人教科書 製作組花了接近一年時間、面試超過70個小朋友及家庭，短短十二集的拍攝，則花了近半年時間資料搜集及半年拍攝，製作認真
製作組花了接近一年時間、面試超過70個小朋友及家庭，短短十二集的拍攝，則花了近半年時間資料搜集及半年拍攝，製作認真（圖片來源：TVB）
成人教科書 在23名入圍拍攝名單的小朋友各有特色，有循規蹈矩乖乖女、貪靚萬能男、豪邁低調女、嘴Gel Gel得意妹、慢半拍佛系女等
在23名入圍拍攝名單的小朋友各有特色，有循規蹈矩乖乖女、貪靚萬能男、豪邁低調女、嘴Gel Gel得意妹、慢半拍佛系女等（圖片來源：TVB節目截圖）

成人教科書｜洪永城：「腦洞大開咗」

問到人生閱歷相對豐富的「旅遊達人」Tony與小朋友合作多時的感受，他笑言很開心能與他們一起成長：「啲小朋友好得意，好開心佢哋全部拍完呢個節目之後都大膽咗同埋自信咗，更加了解自己嘅長處，我相信呢個亦係製作組想做到嘅效果。」

談到首周任務，Tony笑指不但「男女」強弱不易定奪，就連成年人與小朋友之間的強弱亦然，他說：「好似忍者運動咁，我根本仲渣過啲小朋友。製作組亦好有心，每集都會提供同主題相關嘅冷知識，令我自己都腦洞大開咗。」

成人教科書 問到人生閱歷相對豐富的「旅遊達人」Tony與小朋友合作多時的感受，他笑言很開心能與他們一起成長
問到人生閱歷相對豐富的「旅遊達人」Tony與小朋友合作多時的感受，他笑言很開心能與他們一起成長（圖片來源：TVB）

成人教科書｜何朗怡公仔被丟失控爆喊 洪永城被嚇到不知所措

「性別斷拾離」則引發爆喊事件，Tony及小朋友何朗怡的媽咪，在製作組要求下將朗怡心愛的「肉桂狗」公仔及房間裏的粉色物件丟棄，結果朗怡失控爆喊，令Tony大感不知所措，他事後笑言：「我好驚見到女士喊，如果阿囡喊，我會即刻播youtube又或者唱歌畀佢聽，以前當然係揦手唔成勢，依家經過一段時間嘅音樂洗禮，我準備下屆參加《中年好聲音》。老婆喊更加嚴重，我哋成日話《成人教科書》冇標準答案，但係我領悟到做老公有標準答案，就係一定係佢啱架喇，佢話一加一等於三，就係三。」

成人教科書 「性別斷拾離」則引發爆喊事件，Tony及小朋友何朗怡的媽咪，在製作組要求下將朗怡心愛的「肉桂狗」公仔及房間裏的粉色物件丟棄，結果朗怡失控爆喊，令Tony大感不知所措
「性別斷拾離」則引發爆喊事件，Tony及小朋友何朗怡的媽咪，在製作組要求下將朗怡心愛的「肉桂狗」公仔及房間裏的粉色物件丟棄，結果朗怡失控爆喊，令Tony大感不知所措（圖片來源：TVB節目截圖）
成人教科書 Tony及小朋友何朗怡的媽咪，在製作組要求下將朗怡心愛的「肉桂狗」公仔及房間裏的粉色物件丟棄
Tony及小朋友何朗怡的媽咪，在製作組要求下將朗怡心愛的「肉桂狗」公仔及房間裏的粉色物件丟棄（圖片來源：TVB節目截圖）
成人教科書 結果朗怡失控爆喊，令Tony大感不知所措
結果朗怡失控爆喊，令Tony大感不知所措（圖片來源：TVB節目截圖）
成人教科書 結果朗怡失控爆喊，令Tony大感不知所措
結果朗怡失控爆喊，令Tony大感不知所措（圖片來源：TVB節目截圖）

成人教科書｜首周6位小朋友率先出場

關向晴、蕭雪瑤、蔡施齊、何朗怡、陳睿浠、梁濼生（排名不分先後）

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圖片來源：TVB提供節目截圖

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