成人教科書｜何朗怡公仔被丟失控爆喊！首周6位小朋友先出場
成人教科書｜花近半年時間拍攝23名入圍小朋友各有特色
為了讓來自不同背景兼擁有不同性格的小朋友加入「探索多樣可能性」之旅，製作組花了接近一年時間、面試超過70個小朋友及家庭，短短十二集的拍攝，則花了近半年時間資料搜集及半年拍攝，製作認真。在23名入圍拍攝名單的小朋友各有特色，有循規蹈矩乖乖女、貪靚萬能男、豪邁低調女、嘴Gel Gel得意妹、慢半拍佛系女等。
成人教科書｜洪永城：「腦洞大開咗」
問到人生閱歷相對豐富的「旅遊達人」Tony與小朋友合作多時的感受，他笑言很開心能與他們一起成長：「啲小朋友好得意，好開心佢哋全部拍完呢個節目之後都大膽咗同埋自信咗，更加了解自己嘅長處，我相信呢個亦係製作組想做到嘅效果。」
談到首周任務，Tony笑指不但「男女」強弱不易定奪，就連成年人與小朋友之間的強弱亦然，他說：「好似忍者運動咁，我根本仲渣過啲小朋友。製作組亦好有心，每集都會提供同主題相關嘅冷知識，令我自己都腦洞大開咗。」
成人教科書｜何朗怡公仔被丟失控爆喊 洪永城被嚇到不知所措
「性別斷拾離」則引發爆喊事件，Tony及小朋友何朗怡的媽咪，在製作組要求下將朗怡心愛的「肉桂狗」公仔及房間裏的粉色物件丟棄，結果朗怡失控爆喊，令Tony大感不知所措，他事後笑言：「我好驚見到女士喊，如果阿囡喊，我會即刻播youtube又或者唱歌畀佢聽，以前當然係揦手唔成勢，依家經過一段時間嘅音樂洗禮，我準備下屆參加《中年好聲音》。老婆喊更加嚴重，我哋成日話《成人教科書》冇標準答案，但係我領悟到做老公有標準答案，就係一定係佢啱架喇，佢話一加一等於三，就係三。」
成人教科書｜首周6位小朋友率先出場
關向晴、蕭雪瑤、蔡施齊、何朗怡、陳睿浠、梁濼生（排名不分先後）
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：韋禮安、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、西九音樂節、五月天、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，Apink、NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
香港有甚麼週末好去處推介？
2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館、科學館、香港藝術館、M+、香港文化博物館等，更為你整合行山路線、野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！