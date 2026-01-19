71歲成龍米蘭被捕獲一部位狀態驚人 與女留學生對話令真面目曝光
71歲國際功夫巨星成龍近日現身意大利米蘭出席李寧品牌時裝周，期間被當地遊客及留學生野生捕獲，不但展現親民作風，更意外曝光其驚人狀態。多段流出的片段顯示，成龍無視工作人員阻攔主動為粉絲簽名，與女留學生暖心對話，而最令網民震驚的是其髮量狀態完全不似古稀之年，引發熱烈討論。
成龍無視工作人員阻攔堅持簽名
有網民在社交平台分享於米蘭遇見成龍的珍貴片段，並幸運獲得親筆簽名。該網民激動表示，當她上前詢問能否簽名時，隨行工作人員立即以「有工作」為由婉拒，豈料成龍聽到後竟直接回應：「可以啊！我幫你簽呀。」簽名後更親手將筆紙遞回給粉絲，完全沒有巨星架子。該粉絲事後興奮留言：「激動的心，顫抖的手！老牌明星人也太好了，又謙虛又低調，簡直絕了！」
71歲髮量驚人網民羨慕不已
片段中可見，成龍當日罕有走時尚路線，戴著招牌黑框眼鏡，身穿剪裁俐落的淺色大衣配搭西褲，顯得英氣勃勃神采奕奕。最令網民驚嘆的是近距離拍攝下，成龍狀態極佳，頭髮烏黑濃密且髮量驚人，完全看不出已是71歲高齡。不少網民留言大讚：「龍哥真的不顯老」、「羨慕龍哥的髮量」、「大哥髮量王者啊，這歲數，除了髮際線後移了點，其他的頭髮依然不少」，更有網民笑指其代言洗髮水產品不是白用。
成龍主動關懷留學生展現真性情
另一條流出片段顯示，成龍在米蘭街頭進行拍攝時，雖然已過古稀之年但依然活力十足。期間有在當地留學的女學生圍觀，他不但大方答應合照，更主動打開話匣子親切詢問：「從哪裡來的？」當得知對方在當地讀書後，成龍豎起大拇指鼓勵道：「哦，加油。」該留學生事後表示當天先遇到球星馬龍，隨後又偶遇成龍，直言「今天實在太幸運了」，大讚成龍本人「好溫柔好Nice」，讓遠在異地的留學生感到非常溫暖。
網民熱議成龍保養秘訣
成龍此次米蘭之行的片段在網上瘋傳後，網民紛紛討論其保養秘訣和真實性格。有網民表示：「71歲還能保持這樣的狀態真的很厲害」、「大哥的親民程度真的沒話說」，亦有人好奇其髮量保持的方法。成龍入行60多年來一直以親民形象示人，今次米蘭被捕獲的片段再次證明其私下真實一面與螢幕形象如出一轍，令不少粉絲更加敬佩這位國際巨星的人格魅力。
圖片來源：小紅書、成龍微博資料或影片來源：原文刊於新假期