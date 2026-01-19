71歲成龍米蘭被捕獲一部位狀態驚人 與女留學生對話令真面目曝光

71歲國際功夫巨星成龍近日現身意大利米蘭出席李寧品牌時裝周，期間被當地遊客及留學生野生捕獲，不但展現親民作風，更意外曝光其驚人狀態。多段流出的片段顯示，成龍無視工作人員阻攔主動為粉絲簽名，與女留學生暖心對話，而最令網民震驚的是其髮量狀態完全不似古稀之年，引發熱烈討論。