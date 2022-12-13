葉芳華50歲一代性感尤物近況曝光 轉戰荷里活淪配角
混血女神葉芳華 成龍女郎加入港圈
今年50歲的葉芳華出生在加拿大的温哥華，媽媽是法裔加拿大人，爸爸是華人。23歲便出演成龍電影《紅蕃區》而進入香港電影界，她因為貌似鍾楚紅與李美鳳混合體而著名。但挾著「龍女郎」的光環卻未能成功從90年代競爭激烈的香港演藝圈中突圍而出。
其後葉芳華在香港數部電影中擔當過女主角，包括《黑俠》、《孟波》、《運財五福星》，但都是低成本製作，而且扮演性感尤物角色。於是她眼見在香港數年都還未突破便在香港出道後3年轉加拿大拍戲為進軍荷里活鋪路。
葉芳華3年後轉戰荷里活主角卻變成二打六
葉芳華回到加拿大後一直都有參演荷里活劇集和電影，但大多都是配角為主。她曾參演電影《鐵血戰士：血獸進化》飾Ms. Cullen Yutani、《幽靈刺客III：終極屍殺》飾Virago、《綠箭俠》扮演2集的Priestess。
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
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