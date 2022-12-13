葉芳華50歲一代性感尤物近況曝光 轉戰荷里活淪配角

曾經在90年代活躍港產片界的混血美女葉芳華，剛出道就參加成龍電影《紅蕃區》，並獲得《第15屆香港電影金像獎》最佳新演員及最佳女配角提名。一鳴驚人的她最近被觀眾發現她在加拿大劇集《Family Law》中，有她的身影。