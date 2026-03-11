我們不是什麼｜江𤒹生挑戰同志殉情慘案 改編1998年武漢巴士爆炸16死真相

由邱禮濤執導、譚耀文、江𤒹生（AK）及陳毅燊主演的香港電影《我們不是什麼》，去年底因為宏福苑大火宣布延期上映，最近電影重啟宣傳，焦點除了AK 與 Ansonbean的同性戀場面，故事亦觸發熱搜，據了解電影改編自1998年震驚全國的武漢巴士爆炸案，將這宗涉及同性戀殉情的真實慘劇搬上大銀幕。電影原定聖誕檔期上映但延期至今，最新預告片曝光後引起網民熱烈討論，不少人對這部探討愛情極端面的作品充滿期待。