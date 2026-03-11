我們不是什麼｜江𤒹生挑戰同志殉情慘案 改編1998年武漢巴士爆炸16死真相
《我們不是什麼》改編真實慘案 江𤒹生挑戰敏感題材
《我們不是什麼》故事參考1998年2月14日情人節發生的武漢長江大橋巴士爆炸案，該宗案件造成16人死亡、22人重傷，震驚全國。電影講述警隊鑑證專家龍Sir（譚耀文飾）調查一宗鬧市雙層巴士爆炸案，發現事件與出身問題家庭的暉仔（江𤒹生飾）及被父親趕離家的Ike（陳毅燊飾）有關。隨著調查深入，層層剝開真相，揭露兩人在案件中的真正角色。江𤒹生首次挑戰如此敏感的同志題材，演技備受關注，網民紛紛表示「AK演技愈來愈好」、「期待佢嘅突破」。
1998年武漢巴士爆炸案真相震撼 兩男殉情拖16人陪葬
1998年2月14日上午，一輛行經武漢長江大橋的1號線巴士突然發生猛烈爆炸，現場慘不忍睹，屍塊散落橋面，部分人體組織甚至飛彈至30米外。公安部派出四位「刑偵八虎」專家調查，包括烏國慶、崔道植、高光斗及徐利明等頂尖人才。經過45天深入調查，專家透過三維復原技術及物理分析，確定爆炸中心位於巴士左側倒數第二排座位下方，兇徒使用約10公斤工業硝酸銨炸藥引爆。最終揭發真相令人震驚：兩名同性戀者周昌利及自稱「曹軍」的落魄文人因生無可戀，選擇在情人節當天於巴士上引爆炸藥自殺，並拖著全車無辜乘客陪葬。
《開端》同樣改編武漢案件 Netflix劇集剔除同性元素
有趣的是，2022年白敬亭主演的大陸劇集《開端》同樣改編自1998年武漢巴士爆炸事件，但劇集剔除了同性戀殉情元素，並加入時空逆轉的科幻設定。《開端》在Netflix上線後大受歡迎，劇中主角陷入循環之中，努力阻止爆炸、尋找真相。相比之下，《我們不是什麼》選擇更貼近真實事件，保留了原案的同性戀背景，探討愛情的極端面及社會對性小眾的壓迫。兩部作品雖然改編自同一事件，但處理手法截然不同，反映不同地區對敏感題材的取態。
邱禮濤再度挑戰社會議題 譚耀文江𤒹生演技受矚目
導演邱禮濤一向敢於觸碰敏感社會議題，今次執導《我們不是什麼》再次展現其勇氣。譚耀文飾演的鑑證專家龍Sir將帶領觀眾抽絲剝繭，揭開案件背後的複雜關係與悲劇。江𤒹生近年演技備受認同，今次挑戰如此沉重的角色相信會有突破性表現。陳毅燊（Ansonbean）同樣是實力派演員，三人合作令人期待。電影公司表示將稍後公佈最新上映安排，相信這部探討愛情極端面的作品會引起社會廣泛討論。
網民熱議電影題材敏感 期待香港電影突破尺度
《我們不是什麼》預告片公開後，網民反應兩極化。支持者認為「香港電影終於敢拍敏感題材」、「AK演技值得期待」、「邱禮濤導演有guts」，期待電影能深入探討社會議題。但亦有網民擔心「會唔會太沉重」、「希望唔好為拍而拍」。不少人對比《開端》的處理手法，認為「香港版本應該會更真實」、「期待睇到唔同角度」。整體而言，網民對這部改編自真實慘案的電影充滿好奇，期待看到香港電影在敏感題材上的突破與深度。