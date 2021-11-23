我們的歌3｜林子祥穿女裝上內地真人騷 大讚拍檔胡夏：像多了一個兒子
內地歌唱真人騷《我們的歌3》，74歲林子祥（阿Lam）早前跟拍檔胡夏合唱《那些年》令觀眾看到拍案叫絕，日前播出最新一集，阿Lam竟然穿上女裝上陣，更自爆親手縫製舞台戰衣！
文：東方新地 ｜圖：東方衛視《我們的歌3》截圖、[email protected]林子祥LAMUSICAL
林子祥穿女裝上陣
殿堂級歌手74歲的林子祥（阿Lam）入行逾40年，唱過多首膾炙人口的金曲。近年他都是養尊處優的時間居多，跟太太葉蒨文養成早睡早起的習慣。不過今年阿Lam一反常態頻頻參與內地節目，近日阿Lam參加內地歌唱真人騷《我們的歌3》更成為節目亮點。在最新一集《我們的歌3》，阿Lam同拍檔胡夏先後唱《成吉思汗》及《選擇》，不過觀眾焦點卻落在阿Lam的台上戰衣，原來他竟然穿上女裝上節目，更自爆戰衣由自己親手縫製，把女裝改成合身尺寸，但因為布料不足，左手袖口缺了一塊，不過阿Lam仍獲胡夏封為時裝界鼻祖。
（有片）《我們的歌3》Lam哥才是時裝界的鼻祖吧！
讚胡夏乖：像多了一個兒子
其實林子祥同胡夏在《我們的歌3》已成為最佳拍檔，一路在節目中過關斬將，早前二人合唱10年前胡夏橫掃樂壇各大頒獎禮的首本名曲《那些年》時，阿Lam改以滄桑的唱腔演繹，跟胡夏非常合拍，在場觀眾看到拍案叫絕，連台下的楊千嬅亦被感動得眼濕濕拭淚。難怪阿Lam在微博大讚胡夏：「他真的很乖很懂事，無論什麼歌曲要求都欣然接受，就像多了一個兒子一樣。」
（有片）《我們的歌3》跨越時代的經典合作！林子祥和胡夏合唱《那些年》
https://www.youtube.com/watch?v=77b-5YOjvEM