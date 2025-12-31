《我和春天有個約會》四姊妹30年首合體 蔡曉儀神隱多年驚喜現身跨年夜

亞視經典神劇《我和春天有個約會》四姊妹鄧萃雯、萬綺雯、商天娥及蔡曉儀，今晚在東方衛視跨年盛典上破天荒重聚！這是四人時隔近30年首度在舞台上合體，消息一出隨即觸發全網「集體回憶殺」熱潮。最令網民激動的，莫過於「神隱」多年的蔡曉儀驚喜現身，與好姊妹重現「麗花皇宮」的經典魅力。

蔡曉儀神隱多年驚喜復出

此次重聚最大驚喜絕對是「金露露」蔡曉儀的出現。相比起一直活躍於演藝圈的鄧萃雯、商天娥，以及經營民宿有道的萬綺雯，蔡曉儀近年幾乎在娛樂圈消聲匿跡，其生活狀況一度成謎。今晚蔡曉儀復出與好姊妹重聚，身穿金色閃裙演唱《梅蘭梅蘭我愛你》，重現當年「金露露」的風采，不少粉絲激動留言「終於見到露露，四個一個都沒少！」

四姊妹換上經典造型重現麗花皇宮

今晚的跨年晚會上，四人換上劇中經典造型，還原「麗花皇宮」的華麗舞台，帶領觀眾瞬間穿越回90年代的香港。鄧萃雯身穿白色婚紗長裙，帶上皇冠，唱出《你你你為了愛情》，又唱又跳非常投入。商天娥則穿上紅色西裝禮服，全身超閃，深情演唱《As Time Goes By》。萬綺雯壓軸登場，穿上藍色晚宴服，唱出經典的《不了情》，將整個表演推向高潮。

《我和春天有個約定》30年經典重現

《我和春天有個約定》於1996年首播，至今已近30年。劇中「麗花皇宮」四姊妹的姊妹情與坎坷命運，至今仍讓人津津樂道。這部亞視經典神劇是不少港劇迷的心頭好，四位女主角各自演繹不同性格的舞女角色，展現了90年代香港女性的堅韌與美麗。時隔近30年，四人能夠再次聚首同台，對於無數觀眾來說都是珍貴的回憶。

網民激動回應集體回憶殺

四姊妹重聚的消息一出，網民紛紛留言表達激動心情。有粉絲留言「這是2025年最好的新年禮物」、「看到四個人一起真的眼淚都出來了」、「歲月不敗美人，四個都還是那麼美」。雖然有人擔心歲月留痕會「毀童年」，但絕大多數觀眾認為「情懷勝過一切」，紛紛表示這次重聚讓他們重溫了青春歲月的美好回憶。

我和春天有個約定 蔡曉儀 鄧萃雯白色婚紗造型演唱《你你你為了愛情》（圖片來源：東方衛視跨年盛典）
我和春天有個約定 蔡曉儀 商天娥紅色西裝禮服閃耀登場（圖片來源：東方衛視跨年盛典）
我和春天有個約定 蔡曉儀 蔡曉儀身穿金色閃裙演唱《梅蘭梅蘭我愛你》（圖片來源：東方衛視跨年盛典）
我和春天有個約定 蔡曉儀 萬綺雯藍色晚宴服壓軸演唱《不了情》（圖片來源：東方衛視跨年盛典）
我和春天有個約定 蔡曉儀 最後一齊唱出《我和春天有個約定》（圖片來源：東方衛視跨年盛典）
我和春天有個約定 蔡曉儀 最後一齊唱出《我和春天有個約定》（圖片來源：東方衛視跨年盛典）
我和春天有個約定 蔡曉儀 《我和春天有個約定》四姊妹時隔30年首度合體（圖片來源：東方衛視跨年盛典）
我和春天有個約定 蔡曉儀 四人重現麗花皇宮經典造型（圖片來源：東方衛視跨年盛典）
我和春天有個約定 蔡曉儀 《我和春天有個約定》1996年首播至今近30年（圖片來源：東方衛視跨年盛典）
