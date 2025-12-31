《我和春天有個約會》四姊妹30年首合體 蔡曉儀神隱多年驚喜現身跨年夜

亞視經典神劇《我和春天有個約會》四姊妹鄧萃雯、萬綺雯、商天娥及蔡曉儀，今晚在東方衛視跨年盛典上破天荒重聚！這是四人時隔近30年首度在舞台上合體，消息一出隨即觸發全網「集體回憶殺」熱潮。最令網民激動的，莫過於「神隱」多年的蔡曉儀驚喜現身，與好姊妹重現「麗花皇宮」的經典魅力。