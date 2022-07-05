試當真99％還原《我和殭屍有個約會》 Yanny晒長腿加銷魂癦更勝萬綺雯？
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《我和殭屍有個約會》是亞視神劇兼8、90後集體回憶，香港四大YouTube頻道之一「試當真」昨日（7月4日）上載《我和殭屍有個誤會》，網民紛紛讚好大讚神還原，還未夠24小時已經衝破10萬views。
試當真神還原《我和殭屍有個約會》 Yanny長腿十足萬綺雯
試當真昨日（7月4日）上載《我和殭屍有個誤會》致敬亞視神劇《我和殭屍有個誤會》，網民紛紛大讚神還原，由角色、造型、配樂、音效、特技、色調、對白、打鬥場面加埋4：3比例等等都執到足，最重要係刺激位去廣告這些細節都令網民留言大讚，成浸亞視味出晒嚟！。其中令網民一秒入戲的就是Yanny（陳穎欣）晒長腿，跟當年馬小玲（萬綺雯飾）一樣搶眼。
《我和殭屍有個約會》VS《我和殭屍有個誤會》角色對照
除了Yanny神似萬綺雯，其他角色一樣似。當中Locker大頭激似尹天照，皺眉表情同變殭屍大叫一幕都似十足；Jessica cosplay楊恭如﹐那副金絲眼鏡加「木口木面」，再連廣東話唔正都扮埋。亦有網民大讚岑珈琪捉到杜汶澤的「無厘頭」，以及Ernest的確很似吳廷燁。
《我和殭屍有個誤會》有隱藏訊息？網民咁樣解讀
試當真致敬《我和殭屍有個約會》獲網民大讚之餘，有眼利網民睇得出入面有不少彩蛋。例如：游學修為cosplay陳啟泰特意加一句「一百萬嘅問題」、岑珈琪說了句：「又捉錯好鬼呀？香港真係慘，啲壞人死極都死唔去。」另外，Yanny出絕招結手印時間太長，岑珈琪忍不住說：「誅邪啦！」明顯抽水電視劇鍾意拖時間。
最似真係Locker同況天佑！
常見問題
Yanny陳穎欣飾演咩角色？
令網民一秒入戲的就是Yanny（陳穎欣）晒長腿，跟當年馬小玲（萬綺雯飾）一樣搶眼⋯⋯詳情請看
除了Yanny神似萬綺雯，其他角色最神似係邊個？
當中Locker大頭激似尹天照，Jessica 仲cosplay楊恭如⋯⋯詳情請看