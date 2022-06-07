我哋係COLLAR｜36歲芯駖私藏大青瓜入Camp 仙氣Candy突然發火爆喊
芯駖帶青瓜Gao帶大肉腸
COLLAR成員8個女生因參加《全民造星4》而認識，部份成員只係開工先見面，感情不算特別深厚，但組成女團講求團隊精神，所以ViuTV特意安排她們進行三日兩夜staycation，務求令她們加深了解。第6集眾人出發去staycation，節目組事前要經理人代COLLAR簽署「不反對通知書」，然後沒收眾人零食，8位女生頓時大嗌「唔好」，又稱零食是精神食糧。你以為佢哋淨係帶薯片就錯喇！36歲成員芯駖喼中竟藏幾條大青瓜，而29歲Gao（沈貞巧）喼中藏大肉腸，成員仲幫手兜說：「（青瓜）用嚟敷面㗎！」點知芯駖直言不諱：「係用嚟食㗎！」而Gao被發現私藏大肉腸，即時篤爆：「係芯駖買㗎！」簡單一幕就見到COLLAR成員感情有幾好！
睇埋其它隊員帶咗啲咩：
網民笑兩位姐姐曳曳：終於明點解11點先播
36歲的芯駖與29歲的Gao是COLLAR團中最年長的兩位，在節目中帶青瓜和大肉腸被網民大讚識玩，紛紛留言：「又青瓜又大肉腸，終於明點解11點播」、「曳曳喇帶青瓜」、「條青瓜真係百詞莫辯」。大家對芯駖同Gao帶零食都表示諒解，仲叫旁白君介紹返「男朋友」俾兩位，網民認為零食唔只用嚟用嚟醫肚。
Candy好勝輸game動真火鏡頭前爆喊
COLLAR成員被安排去staycation鞏固感情，點知一見面玩game就出事，仙氣擔當Candy輸game玩到喊，嚇親其他成員。事源COLLAR抵達後，需要進行遊戲決定房間，有間房亂到雜物房一樣，仲要得一張硬板單人床，為著有覺好瞓，各人都出盡力比賽。Candy帶領隊員於首兩局遊戲勝出，點知到第三局拔河時，不敵有Ivy So、Day、Winka、Gao「下盤夠穩」的一隊，輸返轉頭。Candy見狀頓時嬲到喊：「我咁努力做乜Q啫！直接玩第三鋪就得啦！」直斥賽制不公平，嚇到其他成員上前攬攬，工作人員都放低攝影機了解事件。Candy解釋自己是運動員出身，很重視比賽的公平，所以一下子未能接受賽果而爆喊，連隨Winka與Ivy So都喊埋一份。不過，情緒平伏過後，Candy好識做對鏡頭打圓場，表示自己只是做節目效果，仲對鏡頭單眼冧返fans。
Candy真係有一顆運動員嘅心㗎：
[email protected] 仙氣大戰
COLLAR成員20歲Ivy So和19歲Candy年紀相若，在節目中「仙氣一戰」，深得粉絲喜愛，更封她們為「Canvy CP」。她們早在未出道前已一齊拍過可口可樂廣告，早前二人合體拍攝護膚品廣告出街，獲網民大讚「青春真係無敵」、「幾有初戀嘅感覺」、「拍得好靚」等等，更有網民覺得佢哋兩個自組女團都仲得。
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