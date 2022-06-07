我哋係COLLAR

我哋係COLLAR｜36歲芯駖私藏大青瓜入Camp 仙氣Candy突然發火爆喊

最新娛聞
東方新地

ViuTV綜藝節目《我哋係COLLAR》帶大家認識新出道女團COLLAR，之前集數見識過每位成員獨立的性格，昨晚（6月6日）播出一集終於齊人，8位成員加埋旁白君一齊去三日兩夜staycation，估唔到出發前check行李已經有笑料，玩遊戲時仙氣女神Candy（王家晴）更玩到喊發脾氣。

芯駖帶青瓜Gao帶大肉腸

COLLAR成員8個女生因參加《全民造星4》而認識，部份成員只係開工先見面，感情不算特別深厚，但組成女團講求團隊精神，所以ViuTV特意安排她們進行三日兩夜staycation，務求令她們加深了解。第6集眾人出發去staycation，節目組事前要經理人代COLLAR簽署「不反對通知書」，然後沒收眾人零食，8位女生頓時大嗌「唔好」，又稱零食是精神食糧。你以為佢哋淨係帶薯片就錯喇！36歲成員芯駖喼中竟藏幾條大青瓜，而29歲Gao（沈貞巧）喼中藏大肉腸，成員仲幫手兜說：「（青瓜）用嚟敷面㗎！」點知芯駖直言不諱：「係用嚟食㗎！」而Gao被發現私藏大肉腸，即時篤爆：「係芯駖買㗎！」簡單一幕就見到COLLAR成員感情有幾好！

我哋係COLLAR 36歲成員芯駖被發現私藏大青瓜入喼。
36歲成員芯駖被發現私藏大青瓜入喼。（圖片來源：《我哋係COLLAR》節目截圖）
我哋係COLLAR 旁白君見到咁大條青瓜都嚇親。
旁白君見到咁大條青瓜都嚇親。（圖片來源：《我哋係COLLAR》節目截圖）
我哋係COLLAR Gao被發現私藏大肉腸，事敗後即刻篤爆芯駖。
Gao被發現私藏大肉腸，事敗後即刻篤爆芯駖。（圖片來源：《我哋係COLLAR》節目截圖）
我哋係COLLAR 條大肉腸仲長過旁白君塊面。
條大肉腸仲長過旁白君塊面。（圖片來源：《我哋係COLLAR》節目截圖）

睇埋其它隊員帶咗啲咩：

網民笑兩位姐姐曳曳：終於明點解11點先播

36歲的芯駖與29歲的Gao是COLLAR團中最年長的兩位，在節目中帶青瓜和大肉腸被網民大讚識玩，紛紛留言：「又青瓜又大肉腸，終於明點解11點播」、「曳曳喇帶青瓜」、「條青瓜真係百詞莫辯」。大家對芯駖同Gao帶零食都表示諒解，仲叫旁白君介紹返「男朋友」俾兩位，網民認為零食唔只用嚟用嚟醫肚。

我哋係COLLAR 網民被芯駖同Gao帶青瓜及大肉腸笑死。
網民被芯駖同Gao帶青瓜及大肉腸笑死。（圖片來源：網民截圖）

Candy好勝輸game動真火鏡頭前爆喊

COLLAR成員被安排去staycation鞏固感情，點知一見面玩game就出事，仙氣擔當Candy輸game玩到喊，嚇親其他成員。事源COLLAR抵達後，需要進行遊戲決定房間，有間房亂到雜物房一樣，仲要得一張硬板單人床，為著有覺好瞓，各人都出盡力比賽。Candy帶領隊員於首兩局遊戲勝出，點知到第三局拔河時，不敵有Ivy So、Day、Winka、Gao「下盤夠穩」的一隊，輸返轉頭。Candy見狀頓時嬲到喊：「我咁努力做乜Q啫！直接玩第三鋪就得啦！」直斥賽制不公平，嚇到其他成員上前攬攬，工作人員都放低攝影機了解事件。Candy解釋自己是運動員出身，很重視比賽的公平，所以一下子未能接受賽果而爆喊，連隨Winka與Ivy So都喊埋一份。不過，情緒平伏過後，Candy好識做對鏡頭打圓場，表示自己只是做節目效果，仲對鏡頭單眼冧返fans。

我哋係COLLAR Candy輸game即喊，話遊戲唔公平。
Candy輸game即喊，話遊戲唔公平。（圖片來源：《我哋係COLLAR》節目截圖）
我哋係COLLAR 其他人跟住一齊喊！
其他人跟住一齊喊！（圖片來源：《我哋係COLLAR》節目截圖）

Candy真係有一顆運動員嘅心㗎：

[email protected] 仙氣大戰

COLLAR成員20歲Ivy So和19歲Candy年紀相若，在節目中「仙氣一戰」，深得粉絲喜愛，更封她們為「Canvy CP」。她們早在未出道前已一齊拍過可口可樂廣告，早前二人合體拍攝護膚品廣告出街，獲網民大讚「青春真係無敵」、「幾有初戀嘅感覺」、「拍得好靚」等等，更有網民覺得佢哋兩個自組女團都仲得。

我哋係COLLAR COLLAR Candy左）和Ivy經常在IG上親密互動，被粉絲封為「Canvy CP」。
Candy（左）和Ivy經常在IG上親密互動，被粉絲封為「Canvy CP」。（圖片來源：[email protected]
我哋係COLLAR COLLAR 有粉絲大讚Ivy笑起上來有點似新垣結衣，亦有粉絲指她似長澤正美。
有粉絲大讚Ivy笑起上來有點似新垣結衣，亦有粉絲指她似長澤正美。（圖片來源：[email protected]

相關文章：Ivy、[email protected]合體拍廣告 網友建議直接組團

我哋係COLLAR COLLAR 雖然Candy經常被網友批評面形太方，但眾多粉絲都大讚她和Ivy一樣好有仙氣。
雖然Candy經常被網友批評面形太方，但眾多粉絲都大讚她和Ivy一樣好有仙氣。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：《我哋係COLLAR》節目截圖、網頁截圖資料或影片來源：[email protected]

讀者留言

熱門文章

 