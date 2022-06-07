我哋係COLLAR｜36歲芯駖私藏大青瓜入Camp 仙氣Candy突然發火爆喊

ViuTV綜藝節目《我哋係COLLAR》帶大家認識新出道女團COLLAR，之前集數見識過每位成員獨立的性格，昨晚（6月6日）播出一集終於齊人，8位成員加埋旁白君一齊去三日兩夜staycation，估唔到出發前check行李已經有笑料，玩遊戲時仙氣女神Candy（王家晴）更玩到喊發脾氣。