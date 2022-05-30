我哋係COLLAR｜Day哭訴入女團前追夢辛酸 曾為出道設期限

ViuTV女團COLLAR的首個「團綜」《我哋係COLLAR》，將由本周一晚（5月30日）起逢星期一至五晚上11時正播出，節目內容不但紀錄COLLAR成軍過程，大量絕密片段曝光，更會透露成員鮮為人知一面，以及從形象包裝、社交媒體、歌曲風格、fans應援等多角度剖析COLLAR獨特之處。