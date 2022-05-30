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我哋係COLLAR｜Day哭訴入女團前追夢辛酸 曾為出道設期限

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ViuTV女團COLLAR的首個「團綜」《我哋係COLLAR》，將由本周一晚（5月30日）起逢星期一至五晚上11時正播出，節目內容不但紀錄COLLAR成軍過程，大量絕密片段曝光，更會透露成員鮮為人知一面，以及從形象包裝、社交媒體、歌曲風格、fans應援等多角度剖析COLLAR獨特之處。

我哋係COLLAR 「團綜」泛指以同一個偶像團體的成員們一齊演出的綜藝節目，今次便是女團COLLAR出道以來的首個「團綜」，因此備受粉絲關注。
「團綜」泛指以同一個偶像團體的成員們一齊演出的綜藝節目，今次便是女團COLLAR出道以來的首個「團綜」，因此備受粉絲關注。（圖片來源：ViuTV）

《我哋係COLLAR》Day 為追夢一日打兩份工

在12月25日的《全民造星4》總決賽中，Marf、Gao和Day分別獲得了冠亞季軍，獲得季軍的Day在賽後採訪中，一度激動落淚，透露自己家庭經濟狀況不好，媽媽工作很辛苦，所以為了追夢，Day曾一日打兩份工：早上打一份工，下午學跳舞，晚上再打一份工。

我哋係COLLAR 《我哋係COLLAR》播出的第1集以「女團誕生」為題，大講COLLAR的成軍過程，其中Day在接受採訪時，更一度激動落淚。
《我哋係COLLAR》播出的第1集以「女團誕生」為題，大講COLLAR的成軍過程，其中Day在接受採訪時，更一度激動落淚。（圖片來源：ViuTV）
我哋係COLLAR Day曾經因為疫情而中斷在韓國做練習生的機會，回港後為繼續追夢，她曾做過文員、餐廳侍應、服裝售貨員、派發傳單等多種工作。
Day曾經因為疫情而中斷在韓國做練習生的機會，回港後為繼續追夢，她曾做過文員、餐廳侍應、服裝售貨員、派發傳單等多種工作。（圖片來源：ViuTV）

Day設3年追夢期限 望成功出道

Day表示當時生活很難熬，所以在16歲時曾為自己設下3年期限，如果3年後仍未能出道便放棄夢想，做個普通人。《全民造星4》在去年6月18日公開招募參賽者，並於同月21日正式開始接受報名，在6月4日生日的Day當時剛踏入19歲，她直言沒有想到自己真的能出道，很感恩有fans的支持。

我哋係COLLAR 19歲原來是Day追夢的最後期限。
19歲原來是Day追夢的最後期限，今年6月4日便20歲。（圖片來源：ViuTV）

成員蒙頭同Marf玩猜猜我是誰

《全民造星IV》總決賽後，女團經紀人Wing與各高層經歷6小時會議，終於選出女團人選。節目中COLLAR成員們回到公司簽約，當時Marf是最後一位回到公司，成員們紛紛用外套蓋住臉，讓Marf猜猜有哪位成員即將與她一同出道。

我哋係COLLAR 為了選出女團人選，Wing曾與魯生等高層經歷過長達6小時的會議。
為了選出女團人選，Wing曾與魯生等高層經歷過長達6小時的會議。（圖片來源：ViuTV）
我哋係COLLAR 成員們用外套蓋頭，讓Marf猜猜她們是哪一位。
成員們用外套蓋頭，讓Marf猜猜她們是哪一位。（圖片來源：ViuTV）

Wing欣賞芯駖才華及人氣

Marf猜對幾位成員，但沒有料到最後一位是芯駖。她得知芯駖將一同出道後感動到流淚。芯駖原本也以為自己沒有機會出道，但Wing認為COLLAR是一個新世代女團，需要有新嘗試。她欣賞芯駖的才華及人氣，所以決定加芯駖入COLLAR。

我哋係COLLAR Marf得知芯駖能夠入團，感動到流淚。
Marf得知芯駖能夠入團，感動到流淚。（圖片來源：ViuTV）
我哋係COLLAR Wing話決定加芯駖入COLLAR，是因為欣賞她的才華及人氣。
經理人Wing話決定加芯駖入COLLAR，是因為欣賞她的才華及人氣。（圖片來源：ViuTV）

《我哋係COLLAR》下集嘉賓有欣宜

據知繼首集「女團誕生」主題後，第2集《我哋係COLLAR》主題將會是「COLLAR背後的人」，嘉賓為Joyce鄭欣宜，而第3至5集則同為「認識COLLAR成員」，分別會在第3集介紹Marf、Gao、Winka，第4集介紹Ivy、Candy、芯駖，而及在第5集介紹SoChing和Day。

我哋係COLLAR 第四輪淘汰賽的陣容分別有臨余迪偉、馮允謙、鄭欣宜、釗峰以及電影導演黃修平。
曾為《全民造星4》擔任評判的欣宜（中），有指將會上節目《我哋係COLLAR》做嘉賓。（圖片來源：《全民造星4》截圖）

睇埋《我哋係COLLAR》記者會LIVE：

重溫DAY許軼加入Collar前經歷：尼泊爾混血兒+16歲赴韓做練習生+全民造星4季軍

COLLAR成員阿DAY（許軼）今年6月正式踏入20歲，阿DAY於高中起開始跳舞，並加入Kpop Cover舞團「BRIGTHEN」，參加過多個跳舞比賽。於16歲到韓國成為練習生半年，因疫情關係而中斷練習生生涯，回港參加ViuTV選秀節目《全民造星4》，並於《全民造星4》決賽翻唱鄭希怡的作品《相對濕度》獲36分奪得季軍。早前一張疑似阿DAY的童年照於網上廣傳，原來阿DAY的父親是尼泊爾人。

項目 DAY 資料
中文名 許軼
生日 04/06/2002
年齡 19
星座 雙子座
身高 (cm) 161
日常嗜好 跳舞/ 聽歌/ 食嘢/ 放空
個人專長 秒瞓著/ 食好多嘢
全民造星4總決賽分數 36分(季軍)

疑似阿DAY的童年照曝光 父親是尼泊爾人

網民發現一個疑似阿DAY的私人Facebook帳號，帳號名稱是她的本名「Rejena Simkhada」。上面有一張疑似阿DAY的可愛童年照，根據相中的日期推斷，相中的阿DAY只有6至7歲，她的臉形和笑容都非常可愛。網民一眼就認出，更傳聞阿DAY是一名混血兒，父親是尼泊爾人，母親則是香港人。另外，亦發現阿 DAY畢業於荃灣海壩街官立小學及博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學，她從高中起開始跳舞。

我哋係COLLAR collar 全民造星4 Collar Day 童年
（圖片來源：[email protected]
我哋係COLLAR collar 全民造星4 collar day 學校
（圖片來源：[email protected]

阿DAY許軼殺入全民造星4總決賽

阿DAY在決賽前的分組比賽中，已經嘗試過多種跳唱風格。她在總決賽跳唱重新編曲鄭希怡的作品《相對濕度》，表演發揮到水準之餘，亦非常有壓台感。一身牛仔型格風的露腰服裝，展現出低調的性感，非常適合充滿青春活力的阿DAY，整個表演非常完美！更有網民表示睇過DAY的表演之後，要上網再重溫當年金曲。最後DAY 在全民造星4中得到季軍。

季軍 Day 個人表演 《相對濕度》

在過往分組賽中阿DAY表現獲花姐大讚

在過去全民造星4的第三輪比賽，阿DAY是所屬A5組中年紀最輕的一位，由於論舞功不及芯駖和超酸，論唱功又不及IKA及其穎蕎，阿DAY在練習時都壓力爆煲一度落淚。不過到正式比賽，A5組的整體表現令評判看前一亮，連出名嚴格的陳詠燊都笑言自己只能夠「雞蛋裡挑骨頭」，其它評判都一致認同A5組已經有資格出道，就連花姐都點名讚阿DAY表演得好好䏲！當時似乎阿DAY在幾位前輩帶領之下有望順利晉身20強。不過，即使A5組不幸落敗，許廷鏗事前定案的「死亡名單」是IKA而非阿DAY。

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許軼壓力爆煲。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
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已經有女團功架。（圖片來源：《全民造星4》截圖）

Day許軼跳唱： 高踭索女團艷壓舞台！

A5組成員：穎蕎、超酸、芯駖、Day以及列入「死亡名單」的Ika：

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阿DAY大騷長腿。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
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在A5組入面年紀最細的阿Day，在一群姐姐中顯得特別搶眼。（圖片來源：全民造星4截圖）

許軼（阿DAY）表現超晒班

阿DAY在海選時曾向評判跨下海口，自認是韓國女團BLACKPINK成員LISA及JENNIE的混合體，不過之後地都戴定頭盔，聲稱只是朋友的美言，絕非自己讚自己！雖然聽落有點自大，但對比起其它95名參賽者，阿DAY的實力的確超晒班，首次公開露面會晤傳媒的記者會中，阿DAY已經企正前排C 位，備受關注。至於在第一輪淘汰賽中，自稱「無演出經驗」的她選擇表演唱跳歌曲《罰你》，不單止跳舞功架十足，就連唱歌亦表現得非常穩定，擊敗對手Yanis順利進入下一輪賽事。

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初次接受面試的許軼，哼歌令肥仔無言。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
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節目組曾截取了本刊的相關報導。（圖片來源：全民造星[email protected]截圖）

阿DAY差一步成為莊錠欣No.2

雖然她聲稱自己「無演出經驗」，但實際上指的是「個人表演」，團隊演出的經驗多不勝數。她曾是Kpop Cover的香港舞團BRIGHTEN成員之一，舞團亦曾經到校園演出，亦曾參加過不少比賽，更曾與團員殺入「2021香港區K-POP舞蹈比賽—CHOOM」的總決賽。DAY的表演才能絕非從天而降，16歲的時候曾去過韓國娛樂公司成為了練習生，雖然她曾表示覺得女團生活幾得意，但她憶述當時每日要練習超過10小時，可以話係喺鏡房生活！

睇埋DAY嘅靚相：

常見問題

Day＠COLLAR為追夢曾打過工？

Day曾經因疫情中斷在韓國做練習生的機會，返港後為繼續追夢，曾做過多種工作⋯⋯詳情請看

COLLAR成軍過程全靠經紀人Wing?

經紀人Wing曾與魯生及各高層經歷6小時嘅⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：ViuTV資料或影片來源：ViuTV

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