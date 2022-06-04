我哋係COLLAR｜Ivy So錫細佬一面冧盡fans 仍逃不過被指賣樣冇實力

女子組合COLLAR自出道起就掀起不少討論，其中成員Ivy So蘇雅琳更成為焦點，被指是團內「顏值擔當」但沒有歌唱、跳舞底子而備受質疑，不過近日有網民開post說：「做Ivy So細佬點忍？」事關早前在ViuTV節目《我哋係COLLAR》中，Ivy So與細佬的互動令網民羨慕。