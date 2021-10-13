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我家無難事｜劉思希42吋大長腿 終於有人識欣賞

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撰文：東方新地

劉思希在無綫新劇《我家無難事》中，飾演有錢女冰冰，戴住副勁厚的近視眼鏡，勁有當年「林亞珍」影子，觀眾最初的焦點只集中在劉思希的面容上，劇中的她佔戲都幾重，亦終於有網民留意到劉思希有對42吋大長腿，睇身材其實都幾吸引！

撰文：東方新地 圖片：無綫影片截圖、劉思希IG

劉思希變身女神，衛志豪嗒晒糖。（圖片來源：無綫影片截圖）
劉思希變身女神，衛志豪嗒晒糖。（圖片來源：無綫影片截圖）

《我家無難事》劉思希變天鵝

劉思希在《我家無難事》由醜小鴨變天鵝，早前與黃嘉樂一場火辣床戲，被網民指佢賺晒，覺得黃嘉樂好蝕底。不過隨住劇情發展，劉思希變靚晒，仲瘦田冇人耕，耕開有人爭。

劉思希穿起婚紗，身材顯得更出眾。（圖片來源：無綫影片截圖）
劉思希穿起婚紗，身材顯得更出眾。（圖片來源：無綫影片截圖）
黃嘉樂亦對劉思希心心眼。（圖片來源：無綫影片截圖）
黃嘉樂亦對劉思希心心眼。（圖片來源：無綫影片截圖）

網民焦點轉移落腳

劉思希劇中角色甚有發揮，網民亦把焦點由頭轉移到劉思希全身，終於發覺身高5呎8吋半的她，擁有修長的身形，一雙42吋大長腿甚為養眼。

劉思希在劇中有大量機會騷身材。（圖片來源：劉思希IG）
劉思希在劇中有大量機會騷身材。（圖片來源：劉思希IG）
網民發現劉思希身材好。（圖片來源：FB討論區截圖）
網民發現劉思希身材好。（圖片來源：FB討論區截圖）
仲大讚劉思希唔止學歷高，仲有身高。（圖片來源：FB討論區截圖）
仲大讚劉思希唔止學歷高，仲有身高。（圖片來源：FB討論區截圖）
劉思希在劇中的造型經常著短裙。（圖片來源：劉思希IG）
劉思希在劇中的造型經常著短裙。（圖片來源：劉思希IG）
其實唔好太著重個樣，劉思希雙腿確是吸引。（圖片來源：劉思希IG）
其實唔好太著重個樣，劉思希雙腿確是吸引。（圖片來源：劉思希IG）
劉思希身形比例其實可以做模特兒。（圖片來源：劉思希IG）
劉思希身形比例其實可以做模特兒。（圖片來源：劉思希IG）

更新：劉思希矯視後變淫賤？第21集再戰黃嘉樂「中場休息」

繼之前的床上戲後，劉思希的角色於第18集做矯視手術，回復正常視力； 「變靚」之後，劉思希與黃嘉樂在21集再度「埋牙」，但中場忽然煞停，劉更被罵「淫賤」！

繼之前的床上戲，21集二人再度埋牙，但中場忽然煞停！（圖片來源：我家無難事截圖@TVB）
繼之前的床上戲，21集二人再度埋牙，但中場忽然煞停！（圖片來源：我家無難事截圖@TVB）
有網友指出劉思希矯視後的樣子跟1994年《國產凌凌漆》開場時幕現身豬肉檔的「追數女」甚為相近。（圖片來源：《我家無難事》截圖@TVB、《國產凌凌漆》截圖）
有網友指出劉思希矯視後的樣子跟1994年《國產凌凌漆》開場時幕現身豬肉檔的「追數女」甚為相近。（圖片來源：《我家無難事》截圖@TVB、《國產凌凌漆》截圖）

劉思希在《我家無難事》中飾演有錢女冰冰。（圖片來源：劉思希IG）
劉思希在《我家無難事》中飾演有錢女冰冰。（圖片來源：劉思希IG）
劉思希在劇中佔戲其實不少。（圖片來源：無綫影片截圖）
劉思希在劇中佔戲其實不少。（圖片來源：無綫影片截圖）

劉思希醜角好搶鏡

劉思希是11年的落選港姐，簽無綫後做足10年大配角，最近在新劇《我家無難事》終於有發揮，飾演開設婚紗公司股東「田羽冰」冰冰的劉思希，角色奇貌不揚，造型戴住副厚厚的2千度近視鏡，扮醜搶Fo成功。

劉思希誤墮男網友陷阱，差點被五花大綁！（圖片來源：無綫影片截圖）
劉思希誤墮男網友陷阱，差點被五花大綁！（圖片來源：無綫影片截圖）
劉思希掙脫後狂奔，衣衫不整長露美好身材。（圖片來源：無綫影片截圖）
劉思希掙脫後狂奔，衣衫不整露美好身材。（圖片來源：無綫影片截圖）

主動撩㷫黃嘉樂

劇情講劉思希一直暗戀黃嘉樂，因為誤墮男網友的陷阱，差點被侵犯，幸好黃嘉樂及時趕到救她一命，之後更帶她返回婚紗店休息，最後劉思希更使出白恤衫誘惑，成功生擒黃嘉樂。

劉思希喊住話個個都睇外表，冇人欣賞佢。（圖片來源：無綫影片截圖）
劉思希喊住話個個都睇外表，冇人欣賞佢。（圖片來源：無綫影片截圖）
劉思希主動出擊咀黃嘉樂。（圖片來源：無綫影片截圖）
劉思希主動出擊咀黃嘉樂。（圖片來源：無綫影片截圖）
二人情難自禁擁作一團。（圖片來源：無綫影片截圖）
二人情難自禁擁作一團。（圖片來源：無綫影片截圖）
床戰後，黃嘉樂個樣似乎好後悔！（圖片來源：無綫影片截圖）
床戰後，黃嘉樂個樣似乎好後悔！（圖片來源：無綫影片截圖）

網民錯重點

劉思希在逃走時衣衫不整，露出豐滿上圍與白滑長腿，不過網民覺得這些都不是重點，他們紛紛留言評論劉思希的面容，更有網民覺得這場床戰其實是劉思希賺咗，黃嘉樂好蝕底。

我家無難事｜劉思希醜女得米 床戰黃嘉樂 網民：第一次覺得個女嘅賺咗！

我家無難事｜劉思希醜女得米 床戰黃嘉樂 網民：第一次覺得個女嘅賺咗！

我家無難事｜劉思希醜女得米 床戰黃嘉樂 網民：第一次覺得個女嘅賺咗！ 我家無難事｜劉思希醜女得米 床戰黃嘉樂 網民：第一次覺得個女嘅賺咗！

我家無難事｜劉思希醜女得米 床戰黃嘉樂 網民：第一次覺得個女嘅賺咗！我家無難事｜劉思希醜女得米 床戰黃嘉樂 網民：第一次覺得個女嘅賺咗！

劉思希拍過不少劇集

劉思希（Lisa）曾經在不少無綫電視劇演出，就像2016年《巨輪II》中飾演琳琳，以及《愛‧回家之開心速遞》中的楊洋。有指劉思希家境富裕，家住半山市值2千萬豪宅，父親在澳門從事貿易生意。

《巨輪II》劇照
《巨輪II》劇照
《巨輪II》劇照
《巨輪II》劇照
《愛·回家之開心速遞》劇照
《愛·回家之開心速遞》劇照
《愛·回家之開心速遞》劇照
《愛·回家之開心速遞》劇照

選美出身

現年36歲的劉思希於09年參選「中華小姐環球大賽」成功擠身12強，並奪得「友誼小姐」獎項，之後她再參選「2011年度香港小姐競選」，落選後加入無綫做藝員。

劉思希參選「2011年度香港小姐競選」。（圖片來源：新傅媒資料庫）
劉思希參選「2011年度香港小姐競選」。（圖片來源：新傅媒資料庫）
劉思希身形修長。（圖片來源：新傅媒資料庫）
劉思希身形修長。（圖片來源：新傅媒資料庫）

劉思希原是學霸

原來劉思希在入行前曾遠卦美國修讀凱洛格行政管理碩士和工商管理碩士課程，畢業後成為市場總監，在《愛‧回家》的角色可謂非常合適。早前她一邊拍劇，一邊修讀香港科技大學和西北大學凱洛格商學院合辦的行政人員工商管理碩士課程（EMBA），此課程在全球EMBA課程連續三年排第一，而且不是有錢就可以讀，要求學生有十年商業管理經驗！

劉思希學歷高。（圖片來源：劉思希微博）
劉思希學歷高。（圖片來源：劉思希微博）
劉思希在微博上寫上：「人生，就是一場又一場同自己的比賽」更回想過去拍劇加讀書的忙碌經歷。（圖片來源：劉思希微博）
劉思希在微博上寫上：「人生，就是一場又一場同自己的比賽」更回想過去拍劇加讀書的忙碌經歷。（圖片來源：劉思希微博）

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