我家無難事｜劉思希42吋大長腿 終於有人識欣賞

劉思希在無綫新劇《我家無難事》中，飾演有錢女冰冰，戴住副勁厚的近視眼鏡，勁有當年「林亞珍」影子，觀眾最初的焦點只集中在劉思希的面容上，劇中的她佔戲都幾重，亦終於有網民留意到劉思希有對42吋大長腿，睇身材其實都幾吸引！

撰文：東方新地 圖片：無綫影片截圖、劉思希IG