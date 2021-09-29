我家無難事︱關禮傑親證再度離巢無綫 18年前曾因一件事被即時解僱

關禮傑在無綫熱播劇《我家無難事》中飾演過氣大佬郭忠石，他在天台自彈自唱一幕近日引發觀眾熱議。不過有傳關禮傑去年拍攝完《我家無難事》後會再次離開無綫，他日前接受傳媒訪問時承認與無綫已沒有了合約束縛。

文：東方新地 ｜圖：TVB截圖、關楓馨 IG、新傳媒圖庫