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我家無難事︱關禮傑親證再度離巢無綫 18年前曾因一件事被即時解僱

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撰文：東方新地

關禮傑在無綫熱播劇《我家無難事》中飾演過氣大佬郭忠石，他在天台自彈自唱一幕近日引發觀眾熱議。不過有傳關禮傑去年拍攝完《我家無難事》後會再次離開無綫，他日前接受傳媒訪問時承認與無綫已沒有了合約束縛。

文：東方新地 ｜圖：TVB截圖、關楓馨 IG、新傳媒圖庫

我家無難事︱關禮傑親證再度離巢無綫 18年前曾因一件事被即時解僱
關禮傑近日親證再度離巢無綫。（圖片來源：TVB 截圖）

關禮傑親證離開無綫

關禮傑上周在無綫熱播劇《我家無難事》正式登場，劇中飾演過氣大佬郭忠石。劇情講述關禮傑受了足足廿年牢獄之苦，出獄後仍然一身Mark哥褸造型相當過氣，但他在天台自彈自唱一幕近日亦引發觀眾熱議，大讚其演技好，歌喉亦備受賞識。不過早前有傳關禮傑去年拍攝完《我家無難事》後會再次離開無綫。關禮傑日前接受傳媒訪問時親自證實離巢消息，並表示與無綫已沒有合約束縛，轉為「Project by project」的合作關係。換言之《我家無難事》好有機會成為關禮傑的告別作。

我家無難事︱關禮傑親證再度離巢無綫 18年前曾因一件事被即時解僱
關禮傑上周在無綫熱播劇《我家無難事》正式登場，劇中飾演過氣大佬郭忠石。（圖片來源：TVB 截圖）
我家無難事︱關禮傑親證再度離巢無綫 18年前曾因一件事被即時解僱
劇中關禮傑自彈自唱一幕近日亦引發觀眾熱議，大讚其演技好，歌喉亦備受賞識。（圖片來源：TVB 截圖）
關禮傑近日親證再度離巢無綫，換言之《我家無難事》好有機會是他的告別作。（圖片來源：TVB 截圖）
關禮傑近日親證再度離巢無綫，換言之《我家無難事》好有機會是他的告別作。（圖片來源：TVB 截圖）
關禮傑愛女關楓馨早前參選港姐大熱倒灶三甲不入，對愛女落選他曾表示：「有啲失望。」（圖片來源：關楓馨 IG）
關禮傑愛女關楓馨早前參選港姐大熱倒灶三甲不入，對於愛女落選他曾表示：「係有啲失望。」（圖片來源：關楓馨 IG）

違反合約曾被即時解僱

其實關禮傑並非首次離開無綫，他在1981年參加第11期藝員訓練班後正式入行，1984年在經典劇集《新紮師兄》中飾演性格柔弱的喬志豪一角後聲名大噪，更走上當家小生之路。但事業穩步上揚之際，1994年關禮傑擔正完《小李飛刀》及《武當張三丰》兩套無綫劇集後，因接拍新加坡劇集《生命火花》及《法醫故事II》，結果被無綫指他違反合約即時解僱。他去年接受傳媒訪問重提此事很不服氣，不明白為何自己接工作便是觸碰天條，但其他演員拍攝外地劇集就不犯規，幸好他後來成功開拓內地市場，2002年更獲邀返港回巢拍劇。

我家無難事︱關禮傑親證再度離巢無綫 18年前曾因一件事被即時解僱
1984年關禮傑（右二）在經典劇集《新紮師兄》中飾演性格柔弱的喬志豪一角後聲名大噪，更走上當家小生之路。（圖片來源：新傳媒圖庫）
我家無難事︱關禮傑親證再度離巢無綫 18年前曾因一件事被即時解僱
關禮傑當年曾被無綫指他違反合約即時解僱，他去年接受傳媒訪問時重提此事指很不服氣，不明白為何自己接工作便是觸碰天條。（圖片來源：TVB 截圖）

飛檐走壁關禮傑

無綫近年的劇集常被批評水準下降，如情節不合理，出現穿崩鏡頭等，當中，關禮傑曾在警匪劇集《叛逃》中飾演魔鬼教官，為鎮住一班桀驁不馴的學員，他竟然選擇了「跳樓」！

關禮傑為鎮住一班桀驁不馴的學員，他選擇了「跳樓」。（圖片來源：TVB 截圖）
關禮傑為鎮住一班桀驁不馴的學員，他選擇了「跳樓」。（圖片來源：TVB 截圖）
無線10大硬膠劇集情節
「跳樓」一幕曾引起網民熱議。（圖片來源：TVB 截圖）

而他的「跳樓」簡直驚天地、泣鬼神。在一段緩跑後居然可以一躍跳過兩座大廈間，約3米的空隙。少一點信念，他的「飛行號」都未必有效。

他的「跳樓」簡直驚天地，泣鬼神。（圖片來源：TVB 截圖）
他的「跳樓」簡直驚天地，泣鬼神。（圖片來源：TVB 截圖）
估計他是用了「飛行號」，才能靠信念跳過大廈。（圖片來源：TVB 截圖）
估計他是用了「飛行號」，才能靠信念跳過大廈。（圖片來源：TVB 截圖）

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