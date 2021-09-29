我家無難事︱關禮傑親證再度離巢無綫 18年前曾因一件事被即時解僱
關禮傑在無綫熱播劇《我家無難事》中飾演過氣大佬郭忠石，他在天台自彈自唱一幕近日引發觀眾熱議。不過有傳關禮傑去年拍攝完《我家無難事》後會再次離開無綫，他日前接受傳媒訪問時承認與無綫已沒有了合約束縛。
文：東方新地 ｜圖：TVB截圖、關楓馨 IG、新傳媒圖庫
關禮傑親證離開無綫
關禮傑上周在無綫熱播劇《我家無難事》正式登場，劇中飾演過氣大佬郭忠石。劇情講述關禮傑受了足足廿年牢獄之苦，出獄後仍然一身Mark哥褸造型相當過氣，但他在天台自彈自唱一幕近日亦引發觀眾熱議，大讚其演技好，歌喉亦備受賞識。不過早前有傳關禮傑去年拍攝完《我家無難事》後會再次離開無綫。關禮傑日前接受傳媒訪問時親自證實離巢消息，並表示與無綫已沒有合約束縛，轉為「Project by project」的合作關係。換言之《我家無難事》好有機會成為關禮傑的告別作。
違反合約曾被即時解僱
其實關禮傑並非首次離開無綫，他在1981年參加第11期藝員訓練班後正式入行，1984年在經典劇集《新紮師兄》中飾演性格柔弱的喬志豪一角後聲名大噪，更走上當家小生之路。但事業穩步上揚之際，1994年關禮傑擔正完《小李飛刀》及《武當張三丰》兩套無綫劇集後，因接拍新加坡劇集《生命火花》及《法醫故事II》，結果被無綫指他違反合約即時解僱。他去年接受傳媒訪問重提此事很不服氣，不明白為何自己接工作便是觸碰天條，但其他演員拍攝外地劇集就不犯規，幸好他後來成功開拓內地市場，2002年更獲邀返港回巢拍劇。
飛檐走壁關禮傑
無綫近年的劇集常被批評水準下降，如情節不合理，出現穿崩鏡頭等，當中，關禮傑曾在警匪劇集《叛逃》中飾演魔鬼教官，為鎮住一班桀驁不馴的學員，他竟然選擇了「跳樓」！
而他的「跳樓」簡直驚天地、泣鬼神。在一段緩跑後居然可以一躍跳過兩座大廈間，約3米的空隙。少一點信念，他的「飛行號」都未必有效。