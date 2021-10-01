我家無難事｜23歲馬在驤被嘲「個樣老過老竇」 馬德鐘父子檔飾演一角

馬德鐘兒子馬在驤，因父之名，以父子檔拍攝無綫新劇《我家無難事》，馬在驤1998年出生、現年23歲，在劇中飾演年輕版的馬德鐘，雖然只是客串性質，但馬在驤相當認真，不時向老竇請教演戲，又為了一幕電單車場面而去學電單車，專業精神可嘉，不過網民卻對馬在驤外貌評頭品足，指他點睇都老過阿爸馬德鐘，亦有人話佢似日本著名的性博士。

文：東方新地 ｜ 圖：東方新地、無綫《東張西望》截圖、無綫影片截圖、劇照