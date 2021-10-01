未命名-1

我家無難事｜23歲馬在驤被嘲「個樣老過老竇」 馬德鐘父子檔飾演一角

最新娛聞
撰文：東方新地

馬德鐘兒子馬在驤，因父之名，以父子檔拍攝無綫新劇《我家無難事》，馬在驤1998年出生、現年23歲，在劇中飾演年輕版的馬德鐘，雖然只是客串性質，但馬在驤相當認真，不時向老竇請教演戲，又為了一幕電單車場面而去學電單車，專業精神可嘉，不過網民卻對馬在驤外貌評頭品足，指他點睇都老過阿爸馬德鐘，亦有人話佢似日本著名的性博士。

文：東方新地 ｜ 圖：東方新地、無綫《東張西望》截圖、無綫影片截圖、劇照

《我家無難事》首次父子檔

《我家無難事》的演員陣容鼎盛，包括鮑起靜、馬德鐘、楊明、車婉婉、唐詩詠、關禮傑和王君馨等，不過今次劇集最大賣點，是馬德鐘與兒子馬在驤首次以父子檔上陣，不過二人同飾一角，沒有同框的戲份！

《我家無難事》由鮑姐、馬德鐘、唐詩詠、王君馨與車婉婉主演。（圖片來源：車婉婉IG）
《我家無難事》由鮑姐、馬德鐘、唐詩詠、王君馨與車婉婉主演。（圖片來源：車婉婉IG）
23歲的馬在驤飾演馬德鐘的年輕版。（圖片來源：無綫劇照）
23歲的馬在驤飾演馬德鐘的年輕版。（圖片來源：無綫劇照）

拍攝想當年戲份

由馬在驤飾演年輕版馬德鐘，最適合不過，馬德鐘大讚監製選角很好，因無人比兒子更像他，更了解他，馬德鐘事前亦有特意過兩招給兒子，讓對方演起來更像他年輕時。早前兩父子拍攝一場在遊樂場想當年的戲，終於有機會同場出現。

馬在驤飾演96年的馬德鐘，馬德鐘認為這個安排最適合不過。（圖片來源：無綫影片截圖）
馬在驤飾演96年的馬德鐘，馬德鐘認為這個安排最適合不過。（圖片來源：無綫影片截圖）
馬德鐘評兒子處男劇演出合格，表現比他初出茅廬時好很多。馬在驤承認對演戲感興趣，希望累積更多經驗，能愈演愈好。（圖片來源：無綫影片截圖）
馬德鐘評兒子處男劇演出合格，表現比他初出茅廬時好很多。馬在驤承認對演戲感興趣，希望累積更多經驗，能愈演愈好。（圖片來源：無綫影片截圖）

網民彈馬在驤老過老竇

馬在驤被指靠父蔭出道，被標籤「星二代」、「馬德鐘2.0」及「馬德鐘兒子」，演技如何仍未知，不過網民對他的外在條件就非常有意見。這次與馬德鐘同場，兩父子拍埋一齊，絕大部份網民都覺得馬在驤的外貌比老竇馬德鐘還要老。

馬在驤坐在滑梯上聽從導演與父親馬德鐘的指導。（圖片來源：無綫影片截圖）
馬在驤坐在滑梯上聽從導演與父親馬德鐘的指導。（圖片來源：無綫影片截圖）
之後馬德鐘在同一位置做戲，回憶當年的情景。（圖片來源：無綫影片截圖）
之後馬德鐘在同一位置做戲，回憶當年的情景。（圖片來源：無綫影片截圖）

網民：兒子個樣OMG

我家無難事｜馬德鐘父子檔飾演一角 23歲馬在驤被嘲個樣老過老竇 我家無難事｜馬德鐘父子檔飾演一角 23歲馬在驤被嘲個樣老過老竇

我家無難事｜馬德鐘父子檔飾演一角 23歲馬在驤被嘲個樣老過老竇 我家無難事｜馬德鐘父子檔飾演一角 23歲馬在驤被嘲個樣老過老竇

據知馬在驤只想在模特兒界發展，之前一直對拍劇集稍為抗拒，但最近因疫情留港，在返澳洲讀大學前，被安排在其父馬德鐘主演的《我家無難事》客串，一來試水溫，二來體驗拍劇經驗。
據知馬在驤本來只想在模特兒界發展，之前一直對拍劇集稍為抗拒，但去年因疫情留港，在返澳洲讀大學前，被安排在其父馬德鐘主演的《我家無難事》客串，一來試水溫，二來體驗拍劇經驗。

馬在驤為客串去學電單車

23歲的馬在驤身高1.9米、似足老竇馬德鐘高大有型，作為耀眼的星二代，早被不少娛樂公司睇中，不過去年孖住老竇齊齊簽約邵氏，繼父子檔拍廣告之外，本來要返澳洲繼續升讀大學，卻因疫情關係留在香港，更被安排在馬德鐘擔演的新劇《我家無難事》中客串一角，飾演馬德鐘的年輕版。早前馬在驤拍住簡淑兒開工，拍攝一場騎電單車而發生交通意外的場面，為了呢一幕，馬在驤接受無綫娛樂主播訪問時透露：「我上星期去咗學電單車﹗」相當專業、認真﹗

簡淑兒大讚馬在驤表現不俗。
簡淑兒大讚馬在驤表現不俗。
馬在驤身型高大，加上髮型影響，樣子比真實年紀22歲大。
馬在驤身形高大，加上髮型影響，樣子比真實年紀23歲大。

馬在驤對住簡淑兒話怕醜

馬在驤首次拍劇，對手是宅男女神簡淑兒，她大讚處男拍劇的馬在驤表現不俗：「話晒有視帝加持﹗」而馬在驤直認有向老竇請教：「因為我係做佢嘅後生版，所以會問佢啲對白你會點講，想出來效果一致啲﹗」馬在驤被指和父親如餅印兄弟，連簡淑兒都話會認錯：「側面同後面都會以為係馬神，佢（馬在驤）仲高過馬神。」

馬在驤在劇中抄車，簡淑兒一臉緊張。馬在驤話父母對他首次拍劇都全力支持，父親教戲，母親煲靚湯保靚樣。
馬在驤在劇中炒車，簡淑兒一臉緊張。馬在驤話父母對他首次拍劇都全力支持，父親教戲，母親煲靚湯保靚樣。
馬在驤首次拍劇拍住宅男女神簡淑兒，獲女神大讚表現不錯，不過被簡淑兒大爆開工時比較文靜，馬在驤話因為自己怕醜，簡淑兒即笑住話：「我都好怕醜㗎.....幾年前﹗過多幾年就唔識怕醜㗎喇﹗」
馬在驤首次拍劇拍住宅男女神簡淑兒，獲女神大讚表現不錯，不過被簡淑兒大爆開工時比較文靜，馬在驤話因為自己怕醜，簡淑兒即笑住話：「我都好怕醜㗎…..幾年前﹗過多幾年就唔識怕醜㗎喇﹗」
馬在驤和簡淑兒首次合作，相處愉快﹗
馬在驤和簡淑兒首次合作，相處愉快﹗

網民狂踩馬在驤下巴過長

簡淑兒大讚馬在驤有其父之風範，不過網民唔係咁睇，有不少網民指馬在驤外表過分成熟，比真實年齡老，又指其下巴特長似鞋底、好古怪，更有指其髮型、樣貌甚至笑容都同日本有「神之手」之稱AV男優加藤鷹撞樣﹗被封港版性博士，唔知馬在驤父子點睇呢，點都好啦，至少令人留下深刻印象，未嘗不是一件好事﹗網民指馬在驤跟日本著名男AV加藤鷹撞樣。

網民指馬在驤跟日本著名男AV加藤鷹撞樣。

馬在驤被稱為耀眼星二代，不過卻被網民踩多過讚，指佢遺傳唔到馬德鐘的優良基因，更指佢似加藤鷹，又話佢下巴過長似吳耀漢。
馬在驤雖然被稱為耀眼星二代，不過卻被網民踩多過讚，指佢遺傳唔到馬德鐘的優良基因，更指佢似加藤鷹，又話佢下巴過長似吳耀漢。

馬德鐘兒子馬在驤拍處男劇 記廣東話對白有難度

馬在驤處男拍劇演馬德鐘年輕版 網民笑形神俱似性博士

將兩個拼埋，又真係幾似﹗
將兩個拼埋，又真係幾似﹗

讀者留言

熱門文章

 