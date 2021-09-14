我家無難事｜馬德鐘父子檔飾演一角 23歲馬在驤被嘲個樣老過老竇
文：東方新地 ｜ 圖：東方新地、無綫《東張西望》截圖、無綫影片截圖、劇照
《我家無難事》首次父子檔
《我家無難事》的演員陣容鼎盛，包括鮑起靜、馬德鐘、楊明、車婉婉、唐詩詠、關禮傑和王君馨等，不過今次劇集最大賣點，是馬德鐘與兒子馬在驤首次以父子檔上陣，不過二人同飾一角，沒有同框的戲份！
拍攝想當年戲份
由馬在驤飾演年輕版馬德鐘，最適合不過，馬德鐘大讚監製選角很好，因無人比兒子更像他，更了解他，馬德鐘事前亦有特意過兩招給兒子，讓對方演起來更像他年輕時。早前兩父子拍攝一場在遊樂場想當年的戲，終於有機會同場出現。
網民彈馬在驤老過老竇
馬在驤被指靠父蔭出道，被標籤「星二代」、「馬德鐘2.0」及「馬德鐘兒子」，演技如何仍未知，不過網民對他的外在條件就非常有意見。這次與馬德鐘同場，兩父子拍埋一齊，絕大部份網民都覺得馬在驤的外貌比老竇馬德鐘還要老。
馬在驤為客串去學電單車
23歲的馬在驤身高1.9米、似足老竇馬德鐘高大有型，作為耀眼的星二代，早被不少娛樂公司睇中，不過去年孖住老竇齊齊簽約邵氏，繼父子檔拍廣告之外，本來要返澳洲繼續升讀大學，卻因疫情關係留在香港，更被安排在馬德鐘擔演的新劇《我家無難事》中客串一角，飾演馬德鐘的年輕版。早前馬在驤拍住簡淑兒開工，拍攝一場騎電單車而發生交通意外的場面，為了呢一幕，馬在驤接受無綫娛樂主播訪問時透露：「我上星期去咗學電單車﹗」相當專業、認真﹗
馬在驤對住簡淑兒話怕醜
馬在驤首次拍劇，對手是宅男女神簡淑兒，她大讚處男拍劇的馬在驤表現不俗：「話晒有視帝加持﹗」而馬在驤直認有向老竇請教：「因為我係做佢嘅後生版，所以會問佢啲對白你會點講，想出來效果一致啲﹗」馬在驤被指和父親如餅印兄弟，連簡淑兒都話會認錯：「側面同後面都會以為係馬神，佢（馬在驤）仲高過馬神。」
網民狂踩馬在驤下巴過長
簡淑兒大讚馬在驤有其父之風範，不過網民唔係咁睇，有不少網民指馬在驤外表過分成熟，比真實年齡老，又指其下巴特長似鞋底、好古怪，更有指其髮型、樣貌甚至笑容都同日本有「神之手」之稱AV男優加藤鷹撞樣﹗被封港版性博士，唔知馬在驤父子點睇呢，點都好啦，至少令人留下深刻印象，未嘗不是一件好事﹗
網民指馬在驤跟日本著名男AV加藤鷹撞樣。