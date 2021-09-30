我家無難事｜黃俊豪打入上流富婆圈 曾戀何超蓮加入邵氏受力捧
入行造星甚講天時、地利、人和，被封「翻版金城武」的黃俊豪，近日在新劇《我家無難事》中飾演車婉婉男友，戲份都唔少，觀眾未必叫得出佢名，不過俊俏外形就令人留人深刻印象。這位年約30歲的小生，是何超蓮的前男友，近年簽約邵氏開始拍無綫劇，近日他被指成功打入上流富婆圈。
撰文：東方新地 圖片：黃俊豪IG
《我家無難事》演車婉婉男友
黃俊豪（Jeremy）在《我家無難事》中飾演車婉婉男友，不少觀眾都心心眼，事關他除了有高大的身形，更有俊俏的面孔，所以有一個稱號叫「翻版金城武」！
與何超蓮拍過一年拖
其實黃俊豪十年前已經成為新聞人物，因為他於10年曾與已故賭王何鴻燊的三房千金何超蓮有過一段情，被影到手拖手逼港鐵，高調拍拖，有報道指因為當年黃俊豪太想曝光，經常高調回應與超蓮的拍拖事，又有指黃俊豪的底太花，令三太不贊成二人拍拖，所以他與超蓮戀情維持僅一年左右便分手。
現身富婆飯局中
黃俊豪最初投身模特兒行業，圈內有名的公關鄭紹康曾是他的經理人，經常帶著他出席社交活動，認識不少上流社會大人物。最近黃俊豪在社交網晒出與呂良偉、楊小娟和關之琳聚會的照片，當中更有不少富婆在場，非富則貴，他更留言：「A great dinnner with 前輩」，在一眾富婆中，黃俊豪特別顯眼。
位位身家億億聲
照片中，除了現擁5億身家的關之琳和身家超過20億的呂良偉與楊小娟外，更有「國寶級」鋼琴大師劉詩昆的太太有「琵琶公主」之稱的孫穎以及曾是香港女首富，坐擁千億身家的金利豐金融行政總裁朱李月華。據知黃俊豪與不少城中名媛亦認識，如何超瓊及徐子淇等。
甚有異性緣
黃俊豪本身亦有家底，他在15歲去外國讀書，在海外生活了近十年後返港，跟父母在中半山區同住，近年入娛樂圈發展，在同區租了一個私人屋苑單位，自己搬出來住。黃俊豪擁有183cm身高及38吋胸肌的弗爆身形，入行後已成為廣告界的寵兒，近年更簽約邵氏，成為力捧小生。雖然無緣做何家女婿，但黃俊豪異性緣不俗，每次出席公開活動都見他畀女圍，package咁好唔愁冇女！