我家無難事｜黃俊豪打入上流富婆圈 曾戀何超蓮加入邵氏受力捧

入行造星甚講天時、地利、人和，被封「翻版金城武」的黃俊豪，近日在新劇《我家無難事》中飾演車婉婉男友，戲份都唔少，觀眾未必叫得出佢名，不過俊俏外形就令人留人深刻印象。這位年約30歲的小生，是何超蓮的前男友，近年簽約邵氏開始拍無綫劇，近日他被指成功打入上流富婆圈。

撰文：東方新地 圖片：黃俊豪IG