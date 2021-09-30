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我家無難事｜黃嘉樂演HeHe情勁搶鏡 現實是暖男為女友做盡窩心事

最新娛聞
撰文：東方新地

黃嘉樂在《我家無難事》有不少搞笑情節，當中他與楊明一段HeHe情備受關注，黃嘉樂無論演技及造型都被網民激讚兼推舉做男一，成功在一眾演員中脫穎而出﹗現實中，黃嘉樂也是一個暖男，有一個拍拖四年的攝影師女友，為送生日驚喜更連底底都幫女友安排，是百分百好男友﹗
文：東方新地｜ 圖：黃嘉樂IG、Samantha IG

《我家無難事》黃嘉樂放笑彈

《我家無難事》中黃嘉樂和楊明呢段HeHe情成焦點，黃嘉樂在劇中與楊明計劃合力搞生意，更搬去同楊明「同居」，加上黃嘉樂一身粉紅姣爆裝扮，浮誇又搞笑﹗被觀眾讚演技出色又有層次﹗獲網民一致正評兼推做男一：「有冇機會做男一？」、「幾靚仔，無綫欠呢啲型男小生」、「可造之才」、「似啱啱出道嘅黎諾懿」、「咁靚仔又有演技點解唔捧做男一？」！

我家無難事｜黃嘉樂演HeHe情勁搶鏡 現實是暖男為女友做盡窩心事
黃嘉樂在《我家無難事》造型已經好爆笑﹗（圖片來源：《我家無難事》截圖）
我家無難事｜黃嘉樂演HeHe情勁搶鏡 現實是暖男為女友做盡窩心事
黃嘉樂在《我家無難事》和楊明有一段超出兄弟情的「感情線」，十分惹笑﹗（圖片來源：《我家無難事》截圖）

黃嘉樂劇內劇外都係暖男

黃嘉樂接受訪問時指與楊明在《我家無難事》並非同性戀，只是楊明未有戀愛經驗，大家又太好感情太好朋友，導致有時候也搞不清自己性取向，可以肯定的是黃嘉樂在劇中是一個細心暖男，對楊明體貼又照顧周到。現實中，黃嘉樂也是一個體貼入微的男友，對女友做盡窩心事﹗

黃嘉樂和女友Samantha今年5月拍拖四周年，特別影輯靚相留念，黃嘉樂留言：「謝謝妳的相伴😘無言感激#4周年紀念日 #唔係唔放閃呀。」（圖片來源：黃嘉樂IG）
黃嘉樂和女友Samantha今年5月拍拖四周年，特別影輯靚相留念，黃嘉樂留言：「謝謝妳的相伴😘無言感激#4周年紀念日 #唔係唔放閃呀。」（圖片來源：黃嘉樂IG）

黃嘉樂為女友準備底褲 Staycation爆房慶生

與攝影師女友Samantha（江惠賢）拍拖四年的黃嘉樂，唔止係暖男，仲係心思男。去年尾Samantha生日，黃嘉樂準備了一個大驚喜，book定酒店同女友度春宵，生日汽球同蛋糕當然唔少得，最驚喜是黃嘉樂竟為女友準備定化妝品、護膚品，仲有過夜最緊要的底褲，Samantha在社交網高調開心share，以女友視角公開黃嘉樂給她的驚喜，並大讚男友好sweet。

黃嘉樂花盡心思冧女

41歲的黃嘉樂，花盡心思與攝影師女友Samantha慶生，好男人形象盡現。
41歲的黃嘉樂，花盡心思為攝影師女友Samantha慶生，好男人形象盡現。

去酒店Staycation已成風氣，無視疫情，大時大節要去，生日就更加要去，出名錫女友的無綫小生黃嘉樂，去年尾趁女友Samantha（江惠賢）牛一，即使要為新劇《我家無難事》開工，都花心思計劃好慶生節目，為的是給女友一個驚喜。

去酒店Staycation第一晚踏正Samantha生日已經切咗一個蛋糕，正日下午再撐枱腳，飯後又切多個，加埋情深一吻，Samantha冧到爆。
去酒店Staycation第一晚踏正午夜12時Samantha已經切咗一個蛋糕，正日下午再撐枱腳，飯後又切多個，加埋情深一吻，Samantha冧到爆。

黃嘉樂唔識講大話

黃嘉樂女友Samantha在社交網高調出post，大晒與黃嘉樂怎樣與她慶生，原來當天黃嘉樂扮遲收工又乜都冇準備，查實已經Book定酒店兼布置好，假裝約女友去睇戲，點知唔識講大話的黃嘉樂即場自己拆穿自己。Samantha上載了一段視頻上社交網，見到她被黃嘉樂帶到酒店房後，見到房內的生日汽球布置冧爆，Samantha仲留言：「上到去見到我要用嘅落妝搽面底底(底褲)瞓覺衫乜都帶晒畀我，真心覺得你好得意好細心好sweet。」為了畀Samantha驚喜，黃嘉樂連底褲都幫女友執埋去，係細心同抵讚嘅！

Samantha把生日收驚喜的視頻放上社交網，以女友視角高調晒愛。
Samantha把生日收驚喜的視頻放上社交網，以女友視角高調晒愛。
Samantha被黃嘉樂拖實入酒店房。
Samantha被黃嘉樂拖實入酒店房。
黃嘉樂一早已佈置好酒店房，讓Samantha驚喜萬分。
黃嘉樂一早已布置好酒店房，讓Samantha驚喜萬分。
Samantha被黃嘉樂深深打動，入房後挨到實自拍。
Samantha被黃嘉樂深深打動，入房後挨到實自拍。
第二日早上瞓醒，Samantha在床上自拍騷腿，令人想入非非。
第二日早上瞓醒，Samantha在床上自拍騷腿，令人想入非非。
黃嘉樂與女友度完春宵，更為Samantha影了一張Staycation必影的網紅照。
黃嘉樂與女友度完春宵，更為Samantha影了一張Staycation必影的網紅照。

黃嘉樂度春宵後趕開工

原來黃嘉樂同Samantha已經唔係第一次幫襯這間酒店，今年的情人節，二人都在這酒店Staycation慶祝，看來他們非常鍾情房內的無敵大海景，這次趕劇中的黃嘉樂，過夜一晚後於清晨06去開工，下午再折返與Samantha食生日飯，絕對誠意可加。

Samantha在社交網放閃，重點係讚揚黃嘉樂連底褲都為她準備好。
Samantha在社交網放閃，重點係讚揚黃嘉樂連底褲都為她準備好。
夜晚為女友慶完生，黃嘉樂一早就去開工拍劇，放工又再折返酒店繼續慶生下半場。咁頻撲難怪最近個樣有點累！
夜晚為女友慶完生，黃嘉樂一早就去開工拍劇，放工又再折返酒店繼續慶生下半場。咁頻撲難怪最近個樣有點累！

黃嘉樂認定結婚對象 唔介女友曾離婚

黃嘉樂拍拖初期已認愛，對於Samantha被指曾於美國秘婚，黃嘉樂出聲力撐，唔介意女友的過去，拍拖至今四年感情穩定，更認定Samantha是結婚對象，曾明言努力搵錢幾年便娶女友過門。

今年情人節，黃嘉樂與Samatha亦在這次慶生的酒店內過二人世界。
去年情人節，黃嘉樂與Samantha亦在這次慶生的酒店過二人世界。
Samantha是專業的攝影師，早前更在酒店房內為黃嘉樂影了一輯man爆的猛男照，這張床照當然是由Samantha操刀。@samanthakongphotography
Samantha是專業的攝影師，早前更在酒店房內為黃嘉樂影了一輯man爆的猛男照，這張床照當然是由Samantha操刀。@samanthakongphotography

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