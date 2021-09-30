我家無難事｜黃嘉樂演HeHe情勁搶鏡 現實是暖男為女友做盡窩心事

黃嘉樂在《我家無難事》有不少搞笑情節，當中他與楊明一段HeHe情備受關注，黃嘉樂無論演技及造型都被網民激讚兼推舉做男一，成功在一眾演員中脫穎而出﹗現實中，黃嘉樂也是一個暖男，有一個拍拖四年的攝影師女友，為送生日驚喜更連底底都幫女友安排，是百分百好男友﹗

文：東方新地｜ 圖：黃嘉樂IG、Samantha IG