我家無難事｜黃嘉樂演HeHe情勁搶鏡 現實是暖男為女友做盡窩心事
文：東方新地｜ 圖：黃嘉樂IG、Samantha IG
《我家無難事》黃嘉樂放笑彈
《我家無難事》中黃嘉樂和楊明呢段HeHe情成焦點，黃嘉樂在劇中與楊明計劃合力搞生意，更搬去同楊明「同居」，加上黃嘉樂一身粉紅姣爆裝扮，浮誇又搞笑﹗被觀眾讚演技出色又有層次﹗獲網民一致正評兼推做男一：「有冇機會做男一？」、「幾靚仔，無綫欠呢啲型男小生」、「可造之才」、「似啱啱出道嘅黎諾懿」、「咁靚仔又有演技點解唔捧做男一？」！
黃嘉樂劇內劇外都係暖男
黃嘉樂接受訪問時指與楊明在《我家無難事》並非同性戀，只是楊明未有戀愛經驗，大家又太好感情太好朋友，導致有時候也搞不清自己性取向，可以肯定的是黃嘉樂在劇中是一個細心暖男，對楊明體貼又照顧周到。現實中，黃嘉樂也是一個體貼入微的男友，對女友做盡窩心事﹗
黃嘉樂為女友準備底褲 Staycation爆房慶生
與攝影師女友Samantha（江惠賢）拍拖四年的黃嘉樂，唔止係暖男，仲係心思男。去年尾Samantha生日，黃嘉樂準備了一個大驚喜，book定酒店同女友度春宵，生日汽球同蛋糕當然唔少得，最驚喜是黃嘉樂竟為女友準備定化妝品、護膚品，仲有過夜最緊要的底褲，Samantha在社交網高調開心share，以女友視角公開黃嘉樂給她的驚喜，並大讚男友好sweet。
黃嘉樂花盡心思冧女
去酒店Staycation已成風氣，無視疫情，大時大節要去，生日就更加要去，出名錫女友的無綫小生黃嘉樂，去年尾趁女友Samantha（江惠賢）牛一，即使要為新劇《我家無難事》開工，都花心思計劃好慶生節目，為的是給女友一個驚喜。
黃嘉樂唔識講大話
黃嘉樂女友Samantha在社交網高調出post，大晒與黃嘉樂怎樣與她慶生，原來當天黃嘉樂扮遲收工又乜都冇準備，查實已經Book定酒店兼布置好，假裝約女友去睇戲，點知唔識講大話的黃嘉樂即場自己拆穿自己。Samantha上載了一段視頻上社交網，見到她被黃嘉樂帶到酒店房後，見到房內的生日汽球布置冧爆，Samantha仲留言：「上到去見到我要用嘅落妝搽面底底(底褲)瞓覺衫乜都帶晒畀我，真心覺得你好得意好細心好sweet。」為了畀Samantha驚喜，黃嘉樂連底褲都幫女友執埋去，係細心同抵讚嘅！
黃嘉樂度春宵後趕開工
原來黃嘉樂同Samantha已經唔係第一次幫襯這間酒店，今年的情人節，二人都在這酒店Staycation慶祝，看來他們非常鍾情房內的無敵大海景，這次趕劇中的黃嘉樂，過夜一晚後於清晨06去開工，下午再折返與Samantha食生日飯，絕對誠意可加。
黃嘉樂認定結婚對象 唔介女友曾離婚
黃嘉樂拍拖初期已認愛，對於Samantha被指曾於美國秘婚，黃嘉樂出聲力撐，唔介意女友的過去，拍拖至今四年感情穩定，更認定Samantha是結婚對象，曾明言努力搵錢幾年便娶女友過門。