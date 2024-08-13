日本漫畫家Tatsuki曾命中311地震！11神預言已應驗多個 8月富士山爆發?

網上不時都會有關於預知未來的帖文，而大部分都是聲稱在某年某月某日會發生重大事件，雖然這些預知沒有科學根據，但係「寧可信其有」並多加防範亦未嘗是件壞事。日本漫畫家Tatsuki就曾表示自己夢到預知夢，並將其夢到的15個夢境均畫成了漫畫，並在1999年出版《我所看到的未來》，而書中的15個夢境中已應驗了12.5個，引起人們關注！

