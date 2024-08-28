我推的野男LIVE｜陳欣妍上盡兩台做埋TVB主持 獲火火以4字形容引網民熱議
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TVB Plus節目《我推的野男LIVE!》每逢星期一、二晚上9點半直播，因女主持之一的支嚳儀前往美加登台，節目最近就搵來陳欣妍（Shirley）擔任新女主持，由於她有份主演的劇集《反起跑線聯盟2》最近正在ViuTV晚上9點半播出，觀眾同一時段在兩個台都可以見到佢！
《我推的野男LIVE!》陳欣妍 露腰又曬腿
2020年憑主持ViuTV節目《美女郊遊遊》彈起的陳欣妍，今次首次為TVB Plus節目擔任主持，在長袖西著褸下露腰又曬腿，成功吸引觀眾目光，令拍檔火火和陸浩明都搞笑話：「終於有個單身少女做主持！」不過陳欣妍已公開有個男友沈震軒，兩人更不時傳出婚訊。
9點半時段「自己打自己」
火火和陳欣妍都主持過不少ViuTV節目，兩人同框的畫面讓不少網友誤以為正在觀看ViuTV節目，笑言：「見到火火同Shirley，以為自己睇緊ViuTV」、「係咪沈震軒拉埋佢入TVB？」、「Shirley自己條仔都夠晒大隻！」、「成班ViuTV人過晒嚟？」等，更搞笑指陳欣妍在9點半時段「自己打自己」。
網友對陳欣妍表現反應兩極
睇番原來陳欣妍今年2月已孖住男友沈震軒上過TVB節目《HOME 即是識》做嘉賓。今次陳欣妍在節目《我推的野男LIVE!》中擔任主持，表現亦引起網友熱烈討論，網民指她由一開始表現緊張，到後段愈來愈放鬆，變得表情多多，反而「豹嫂」胡蓓蔚似乎一直面黑黑，全程同陳欣妍零交流，引來網民猜測她是否不太滿意陳欣妍的表現。
陳欣妍被指背男友沈震軒𥄫仔
現年31歲的陳欣妍與比她大10歲的男友沈震軒拍拖6年甜到漏，不僅經常公開放閃，還一同拍攝了YouTube片，展示二人的同居生活。網民笑指沈震軒本身都係「大隻佬」，仲開了一間健身室，搞笑指陳欣妍上TVB節目是為了背著男友𥄫仔。
睇埋陳欣妍靚相：
撰文：東方新地圖片來源：TVB、ViuTV、IG@shirleyelephant、IG@sammysumchunhin