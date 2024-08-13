《我推的野男LIVE!》被批似「鴨王大賽」 網民：以為仲播緊古惑佬
TVB Plus《我推的野男LIVE!》22猛男半裸登場
《我推的野男LIVE!》由火火、陸浩明、胡蓓蔚和支嚳儀擔任主持，自8月12日起逢星期一晚9時半及星期二晚9時35分於82台TVB Plus、TVB Plus Facebook及myTV SUPER直播，節目共22集，由22位身高介乎1.68至1.85米、體重介乎128至208磅的參賽野男，一同穿著牛仔褲半裸登場，角逐「最有魅力大隻佬」的稱號，場面相當壯觀。
61歲⿈志明受關注
節目在開播前已率先曝光過22名野男的騷肌照，大會日前更公布網上人氣最強三甲野男，分別為6號Raphael劉柏康、13號Ray張家揚以及17號Anson翟錦豪。此外，以61歲高齡參賽的5號Daniel⿈志明，亦獲網民大讚：「中年好肌肉」、「60歲操到咁真心respect」、「個阿叔啲肌肉唔差過啲後生」等。
網民建議搵伍姑娘做主持
不過節目第一集播出後，就有不少網民狠批《我推的野男LIVE!》試圖模仿外國節目，但缺乏男性觀眾的參與，搞到好似揀緊「鴨王」，紛紛質疑：「好似睇緊啲夜場鴨男」、「鴨王大賽？」、「唔講以為仲播緊古惑佬，揀緊揸fit人」、「想扮係netflix個啲大隻佬對決show，實際執行上嚟，完全唔刺激唔好睇，好雞」、「2024香港先生選舉」等，亦有網民建議加入伍詠薇作主持：「唔搵伍姑娘？」、「無伍姑娘差咁啲囉」等。
TVB《香港先生》選舉曾被投訴意識不良
TVB自2005年至今，已舉行過8屆《香港先生》選舉，為TVB選出過袁偉豪、羅天宇、丁子朗、高鈞賢等小生，但在2010年，香港男士關注組、愛護家庭家長協會及平等公義協會曾拉隊向廣播事務管理局及影視處投訴，指節目中男士泳裝近乎全裸、女評判可摸手摸腳、評判清一色為女性等，有賣弄男士身材、過於挑逗、意識不良及歧視男性之嫌。
廣管局當時曾表示自07年起，已接獲相關投訴共86宗。TVB疑因此一度停辦《香港先生》選舉，到2016年才復辦了一屆，不過就宣布取消泳褲環節，當時余詠珊指：「因為都想透過選美挑選一啲優質嘅港男成為藝人，都想成件事grand返啲。」
回味港男06年開始玩激凸
港男始於2005年，直至2011年七屆中，06年開始有睇頭，眾港男穿激凸泳褲晒雄風，睇到個個女藝員依嘩鬼叫！
當年黃長發兄長黃祥興未能於2005年奪冠，反而黃長發就於06年摘冠！
而陳俊安（原名陳志健）當年雖然落選，但一樣好大隻，而且激凸程度比長發過之而無不及！
07年 睇袁偉豪青澀樣
當年袁偉豪十分嫩口，而且屬眾多參賽者中最標青一位，加上滿身肌肉，順利跑出亦好合理！
08年 羅天宇都係港男出身
唔講唔記得，原來羅天宇參選08年呢屆而入行！此外，溫家偉、何君誠及呂慧儀老公黃文迪都係08年港男，不過冠軍冇佢哋份，反而係來自美國內華達州嘅朱允崇！
09年 最平凡
09年質素屬歷屆中最平凡的一年！冠軍許家傑雖然有巨鵰，但唔算高大靚仔，所以奪冠後一度冇咗影，直到在《愛回家》飾演「送水輝」才成功入屋！
10年 露毛翟威廉玩晒
翟威廉可說係眾望所歸，橫掃九個獎，仲擸埋冠軍！而且當年佢呢張大髀晒毛，好多姊妹睇到流口水！
11年 騎呢動作吸睛
講真呢屆質素亦一般，但勝在畫面夠騎呢！當晚港男於鐵管上擺出唔同pose，舒宇呢個擘髀動作，佢以為自己玩體操！