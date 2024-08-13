我推的野男LIVE

《我推的野男LIVE!》被批似「鴨王大賽」 網民：以為仲播緊古惑佬

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TVB Plus推出的全新節目《我推的野男LIVE!》，以首個直播互動選秀騷的形式及有大批猛男鬥騷肌作招徠，不過首集播出後卻引來網民負評，直指以為睇緊「鴨王大賽」或者「古惑佬」！

TVB Plus《我推的野男LIVE!》22猛男半裸登場

《我推的野男LIVE!》由火火、陸浩明、胡蓓蔚和支嚳儀擔任主持，自8月12日起逢星期一晚9時半及星期二晚9時35分於82台TVB Plus、TVB Plus Facebook及myTV SUPER直播，節目共22集，由22位身高介乎1.68至1.85米、體重介乎128至208磅的參賽野男，一同穿著牛仔褲半裸登場，角逐「最有魅力大隻佬」的稱號，場面相當壯觀。

我推的野男LIVE 《我推的野男LIVE!》有22位參賽野男。（圖片來源：TVB Plus）
《我推的野男LIVE!》有22位參賽野男。（圖片來源：TVB Plus）
我推的野男LIVE 主持為（左起）火火、胡蓓蔚、陸浩明和支嚳儀。（圖片來源：TVB Plus）
主持為（左起）火火、胡蓓蔚、陸浩明和支嚳儀。（圖片來源：TVB Plus）

61歲⿈志明受關注

節目在開播前已率先曝光過22名野男的騷肌照，大會日前更公布網上人氣最強三甲野男，分別為6號Raphael劉柏康、13號Ray張家揚以及17號Anson翟錦豪。此外，以61歲高齡參賽的5號Daniel⿈志明，亦獲網民大讚：「中年好肌肉」、「60歲操到咁真心respect」、「個阿叔啲肌肉唔差過啲後生」等。

我推的野男LIVE 6號Raphael劉柏康（圖片來源：TVB Plus）
6號Raphael劉柏康（圖片來源：TVB Plus）
我推的野男LIVE 13號Ray張家揚（圖片來源：TVB Plus）
13號Ray張家揚（圖片來源：TVB Plus）
我推的野男LIVE 17號Anson翟錦豪（圖片來源：TVB Plus）
17號Anson翟錦豪（圖片來源：TVB Plus）
我推的野男LIVE 61歲的⿈志明是一位體能教練兼特約演員，被封為「Muscle吳大強」。（圖片來源：TVB Plus）
61歲的⿈志明是一位體能教練兼特約演員，被封為「Muscle吳大強」。（圖片來源：TVB Plus）

網民建議搵伍姑娘做主持

不過節目第一集播出後，就有不少網民狠批《我推的野男LIVE!》試圖模仿外國節目，但缺乏男性觀眾的參與，搞到好似揀緊「鴨王」，紛紛質疑：「好似睇緊啲夜場鴨男」、「鴨王大賽？」、「唔講以為仲播緊古惑佬，揀緊揸fit人」、「想扮係netflix個啲大隻佬對決show，實際執行上嚟，完全唔刺激唔好睇，好雞」、「2024香港先生選舉」等，亦有網民建議加入伍詠薇作主持：「唔搵伍姑娘？」、「無伍姑娘差咁啲囉」等。

我推的野男LIVE 猛男列陣騷肌。（圖片來源：TVB Plus）
猛男列陣騷肌。（圖片來源：TVB Plus）
我推的野男LIVE 旁邊係一班戴住面罩嘅女觀眾，似乎睇得好興奮。（圖片來源：TVB Plus）
旁邊係一班戴住面罩嘅女觀眾，似乎睇得好興奮。（圖片來源：TVB Plus）
我推的野男LIVE 有網民狠批《我推的野男LIVE!》好old school，造型似「古惑佬」。（圖片來源：FB圖片）
有網民狠批《我推的野男LIVE!》好old school，造型似「古惑佬」。（圖片來源：FB圖片）
我推的野男LIVE 現時主持之一的胡蓓蔚面對一班肌男表現尷尬。（圖片來源：胡蓓蔚IG）
現時主持之一的胡蓓蔚面對一班肌男表現尷尬。（圖片來源：胡蓓蔚IG）
我推的野男LIVE （圖片來源：TVB Plus）
（圖片來源：TVB Plus）
我推的野男LIVE 網民建議搵伍姑娘上陣做主持。（圖片來源：伍詠薇IG）
網民建議搵伍姑娘上陣做主持。（圖片來源：伍詠薇IG）
我推的野男LIVE 伍姑娘曾是港男常客，08年試過戴氧氣罩見港男，成為經典場面。（圖片來源：TVB）
伍姑娘曾是港男常客，08年試過戴氧氣罩見港男，成為經典場面。（圖片來源：TVB）

TVB《香港先生》選舉曾被投訴意識不良

TVB自2005年至今，已舉行過8屆《香港先生》選舉，為TVB選出過袁偉豪、羅天宇、丁子朗、高鈞賢等小生，但在2010年，香港男士關注組、愛護家庭家長協會及平等公義協會曾拉隊向廣播事務管理局及影視處投訴，指節目中男士泳裝近乎全裸、女評判可摸手摸腳、評判清一色為女性等，有賣弄男士身材、過於挑逗、意識不良及歧視男性之嫌。

廣管局當時曾表示自07年起，已接獲相關投訴共86宗。TVB疑因此一度停辦《香港先生》選舉，到2016年才復辦了一屆，不過就宣布取消泳褲環節，當時余詠珊指：「因為都想透過選美挑選一啲優質嘅港男成為藝人，都想成件事grand返啲。」

回味港男06年開始玩激凸

港男始於2005年，直至2011年七屆中，06年開始有睇頭，眾港男穿激凸泳褲晒雄風，睇到個個女藝員依嘩鬼叫！

我推的野男LIVE 06年港男（圖片來源：新傳媒圖片庫）
06年港男（圖片來源：新傳媒圖片庫）
我推的野男LIVE 06年港男（圖片來源：新傳媒圖片庫）
06年港男（圖片來源：新傳媒圖片庫）

當年黃長發兄長黃祥興未能於2005年奪冠，反而黃長發就於06年摘冠！

我推的野男LIVE 當年21歲的黃長發。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
當年21歲的黃長發。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

而陳俊安（原名陳志健）當年雖然落選，但一樣好大隻，而且激凸程度比長發過之而無不及！

我推的野男LIVE 陳俊安（圖片來源：新傳媒圖片庫）
陳俊安（圖片來源：新傳媒圖片庫）

07年 睇袁偉豪青澀樣

當年袁偉豪十分嫩口，而且屬眾多參賽者中最標青一位，加上滿身肌肉，順利跑出亦好合理！

我推的野男LIVE 袁偉豪（圖片來源：新傳媒圖片庫）
袁偉豪（圖片來源：新傳媒圖片庫）
我推的野男LIVE 袁偉豪（圖片來源：新傳媒圖片庫）
袁偉豪（圖片來源：新傳媒圖片庫）
我推的野男LIVE 左起：袁偉豪、李善恒、林卓峰、單俊偉、胡志偉（圖片來源：新傳媒圖片庫）
左起：袁偉豪、李善恒、林卓峰、單俊偉、胡志偉（圖片來源：新傳媒圖片庫）
我推的野男LIVE 溫尚儒（圖片來源：新傳媒圖片庫）
溫尚儒（圖片來源：新傳媒圖片庫）
我推的野男LIVE 鄭家俊（圖片來源：新傳媒圖片庫）
鄭家俊（圖片來源：新傳媒圖片庫）

08年 羅天宇都係港男出身

唔講唔記得，原來羅天宇參選08年呢屆而入行！此外，溫家偉、何君誠及呂慧儀老公黃文迪都係08年港男，不過冠軍冇佢哋份，反而係來自美國內華達州嘅朱允崇！

我推的野男LIVE 羅天宇（圖片來源：新傳媒圖片庫）
羅天宇（圖片來源：新傳媒圖片庫）
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左起：溫家偉、趙晨、羅天宇、陳冠標（圖片來源：新傳媒圖片庫）
我推的野男LIVE 何君誠（圖片來源：新傳媒圖片庫）
何君誠（圖片來源：新傳媒圖片庫）
我推的野男LIVE 黃文迪（圖片來源：新傳媒圖片庫）
黃文迪（圖片來源：新傳媒圖片庫）
我推的野男LIVE 不過朱允崇贏咗港男後竟然冇簽TVB，而係返美國完成埋大學學位課程。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
不過朱允崇贏咗港男後竟然冇簽TVB，而係返美國完成埋大學學位課程。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

09年 最平凡

09年質素屬歷屆中最平凡的一年！冠軍許家傑雖然有巨鵰，但唔算高大靚仔，所以奪冠後一度冇咗影，直到在《愛回家》飾演「送水輝」才成功入屋！

我推的野男LIVE 許家傑（圖片來源：新傳媒圖片庫）
許家傑（圖片來源：新傳媒圖片庫）
我推的野男LIVE 許家傑（圖片來源：新傳媒圖片庫）
許家傑（圖片來源：新傳媒圖片庫）
我推的野男LIVE 林建邦（圖片來源：新傳媒圖片庫）
林建邦（圖片來源：新傳媒圖片庫）
我推的野男LIVE 陳偉洪（圖片來源：新傳媒圖片庫）
陳偉洪（圖片來源：新傳媒圖片庫）
我推的野男LIVE 呂庭鋒（圖片來源：新傳媒圖片庫）
呂庭鋒（圖片來源：新傳媒圖片庫）

10年 露毛翟威廉玩晒

翟威廉可說係眾望所歸，橫掃九個獎，仲擸埋冠軍！而且當年佢呢張大髀晒毛，好多姊妹睇到流口水！

我推的野男LIVE 翟威廉（圖片來源：新傳媒圖片庫）
翟威廉（圖片來源：新傳媒圖片庫）
我推的野男LIVE 翟威廉（圖片來源：新傳媒圖片庫）
翟威廉（圖片來源：新傳媒圖片庫）
我推的野男LIVE 翟威廉（圖片來源：新傳媒圖片庫）
翟威廉（圖片來源：新傳媒圖片庫）

11年 騎呢動作吸睛

講真呢屆質素亦一般，但勝在畫面夠騎呢！當晚港男於鐵管上擺出唔同pose，舒宇呢個擘髀動作，佢以為自己玩體操！

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（圖片來源：新傳媒圖片庫）
我推的野男LIVE 黃建東呢個動作，不單盡顯臂力，仲玩到好high激凸！（圖片來源：新傳媒圖片庫）
黃建東呢個動作，不單盡顯臂力，仲玩到好high激凸！（圖片來源：新傳媒圖片庫）
我推的野男LIVE 林志勇表演單臂引體上升，玩到連「小勇」都疑似向上升！（圖片來源：新傳媒圖片庫）
林志勇表演單臂引體上升，玩到連「小勇」都疑似向上升！（圖片來源：新傳媒圖片庫）
我推的野男LIVE 冠軍係來自溫哥華李晉強，睇落雖然成個小鮮肉咁，但都好激凸！（圖片來源：新傳媒圖片庫）
冠軍係來自溫哥華李晉強，睇落雖然成個小鮮肉咁，但都好激凸！（圖片來源：新傳媒圖片庫）
我推的野男LIVE 李晉強11年連奪冠軍及「最佳台型獎」，之後參加25期藝員訓練班，拍劇做演員，曾晌《EU超時任務》入面做朱千雪個宅男細佬，已經算比較突出嘅角色，到2018年宣布完約離巢，現在已回流加拿大。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
李晉強11年連奪冠軍及「最佳台型獎」，之後參加25期藝員訓練班，拍劇做演員，曾晌《EU超時任務》入面做朱千雪個宅男細佬，已經算比較突出嘅角色，到2018年宣布完約離巢，現在已回流加拿大。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

撰文：東方新地圖片來源：TVB Plus、胡蓓蔚IG、伍詠薇IG、新傳媒圖片庫

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