我是女演員｜王浩信 陳豪升呢導師 被批評語太正路冇資格：佢哋何德何能？
最近王浩信和陳豪為內地真人騷《我是女演員》擔任導師，《我是女演員》是通過即場考核和比賽，選出最具潛質古裝花旦，導師還包括惠英紅、劉濤、中央戲劇學院副教授張曉龍等，港產視帝王浩信和陳豪卻被網民狠批未夠資格做導師直指：「佢兩個何德何能？」
文：東方新地｜圖：《我是女演員》節目截圖
文：東方新地｜圖：《我是女演員》節目截圖
《我是女演員》陳豪獲優待演出零對白
王浩信和陳豪近日參與內地真人騷《我是女演員》當代課老師，與各評判選出有潛質的古裝花旦，陳豪更與參賽學員對戲，重演劇集《公主嫁到》與佘詩曼的一幕。不過未知是否陳豪的普通話麻麻，全程只用眼神演出，一句對白都冇，但對學員不停講對白，陳豪卻臉露尷尬神色，似唔明對白講乜兼唔知俾咩反應﹗
內地評判不留情面句句有火
首次擔任導師的王浩信和陳豪，學員有九十秒時間即興比試，二人細心觀賞學員的演出，期間王浩信多次向旁邊張曉龍詢問有關學員詳情，相當認真，各學員即場比試後，導演金琛講出評語時毫不留情，直斥學員：「你的準備是零，我冇法以專業角度去評論對與錯，因為你完全沒有符合。」而另一評判導演刑瀟講學員表現，黑住口面狠批：「今天看你表演挺遺憾的，挺差的。」被評的學員在鏡頭前眼濕濕。
王浩信 陳豪評語欠火花
輪到陳豪和王浩信講評語，二人明顯未習慣內地真人騷作風，評語正路，毫無火藥味，王浩信對之前被導演評到一文不值的學員都只係話：「你應該與對手有多點互動﹗」講得好保守﹗
而陳豪亦好客氣：「包包（學員）我剛才跟你對戲，覺得你有公主的模樣，但是卻未能跟外形配合，若再做好一點會更好﹗」
王浩信講評語時講得唔算少，不過跟內地的導師風格很不同，王浩信對其中一個學員話：「你的角色本身很被動，你今天就是演得很被動，你應該要主動一點，把對手交給你的戲，你慢慢細味然後加點色彩，你的角色才會不一樣﹗」王浩信講得太玄，令該學員一頭霧水﹗