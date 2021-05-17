我是女演員｜王浩信 陳豪升呢導師 被批評語太正路冇資格：佢哋何德何能？

最近王浩信和陳豪為內地真人騷《我是女演員》擔任導師，《我是女演員》是通過即場考核和比賽，選出最具潛質古裝花旦，導師還包括惠英紅、劉濤、中央戲劇學院副教授張曉龍等，港產視帝王浩信和陳豪卻被網民狠批未夠資格做導師直指：「佢兩個何德何能？」

文：東方新地｜圖：《我是女演員》節目截圖