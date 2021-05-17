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我是女演員｜王浩信 陳豪升呢導師 被批評語太正路冇資格：佢哋何德何能？

東方新地 - 娛聞

最近王浩信和陳豪為內地真人騷《我是女演員》擔任導師，《我是女演員》是通過即場考核和比賽，選出最具潛質古裝花旦，導師還包括惠英紅、劉濤、中央戲劇學院副教授張曉龍等，港產視帝王浩信和陳豪卻被網民狠批未夠資格做導師直指：「佢兩個何德何能？」
文：東方新地｜圖：《我是女演員》節目截圖

《我是女演員》王浩信和陳豪擔任代課老師。
《我是女演員》王浩信和陳豪擔任代課老師。

《我是女演員》陳豪獲優待演出零對白

王浩信和陳豪近日參與內地真人騷《我是女演員》當代課老師，與各評判選出有潛質的古裝花旦，陳豪更與參賽學員對戲，重演劇集《公主嫁到》與佘詩曼的一幕。不過未知是否陳豪的普通話麻麻，全程只用眼神演出，一句對白都冇，但對學員不停講對白，陳豪卻臉露尷尬神色，似唔明對白講乜兼唔知俾咩反應﹗

陳豪與學員重演《公主嫁到》一幕，全程港普界代表之一的陳豪零對白只以表情搭夠，更對學員講一輪嘴對白時，他出現黑人問號。
陳豪與學員重演《公主嫁到》一幕，全程港普界代表之一的陳豪零對白只以表情搭夠，更對學員講一輪嘴對白時，他出現黑人問號。
陳豪與學員對戲不停出現天然呆。
陳豪與學員對戲不停出現天然呆。

內地評判不留情面句句有火

首次擔任導師的王浩信和陳豪，學員有九十秒時間即興比試，二人細心觀賞學員的演出，期間王浩信多次向旁邊張曉龍詢問有關學員詳情，相當認真，各學員即場比試後，導演金琛講出評語時毫不留情，直斥學員：「你的準備是零，我冇法以專業角度去評論對與錯，因為你完全沒有符合。」而另一評判導演刑瀟講學員表現，黑住口面狠批：「今天看你表演挺遺憾的，挺差的。」被評的學員在鏡頭前眼濕濕。

我是女演員｜導師王浩信陳豪評語太正路 遭網民批冇資格：佢哋何德何能？
後方的金琛直斥學員，前方的陳豪、王浩信都嚇到呆了﹗

王浩信 陳豪評語欠火花

輪到陳豪和王浩信講評語，二人明顯未習慣內地真人騷作風，評語正路，毫無火藥味，王浩信對之前被導演評到一文不值的學員都只係話：「你應該與對手有多點互動﹗」講得好保守﹗

王浩信除了講評語，也提議學員可以點做，好認真，卻沒有節目觀賞效果。
王浩信除了講評語，也提議學員可以點做，好認真，卻沒有節目觀賞效果。

而陳豪亦好客氣：「包包（學員）我剛才跟你對戲，覺得你有公主的模樣，但是卻未能跟外形配合，若再做好一點會更好﹗」

陳豪雖然不至於全讚，但彈也彈得很客氣，跟內地節目的作風格格不入。
陳豪雖然不至於全讚，但彈也彈得很客氣，跟內地節目的作風格格不入。

王浩信講評語時講得唔算少，不過跟內地的導師風格很不同，王浩信對其中一個學員話：「你的角色本身很被動，你今天就是演得很被動，你應該要主動一點，把對手交給你的戲，你慢慢細味然後加點色彩，你的角色才會不一樣﹗」王浩信講得太玄，令該學員一頭霧水﹗

網民批評王浩信、陳豪冇資格當導師

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王浩信來自新疆，所以國語講得比陳豪好。
王浩信來自新疆，所以國語講得比陳豪好。

網民戥王浩信陳豪尷尬：搵食艱難

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王浩信突然用廣東話同陳豪講：「表現得幾淡定﹗」陳豪點頭和應。
王浩信突然用廣東話同陳豪講：「表現得幾淡定﹗」陳豪點頭和應。
王浩信不停向張曉龍詢問學員的詳情，好認真﹗
王浩信不停向張曉龍詢問學員的詳情，好認真﹗

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