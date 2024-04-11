我最想尋回的一件玩具｜DSE中文寫作題目 網民分享9個作答實例

香港中學文憑試（DSE）的中文科閱讀及寫作部分於今天拉開序幕，其中乙部的「三選一」寫作題目引起了廣泛討論。第一題「我最想尋回的一件玩具」要求考生透過一件玩具來表達情感，這個題目讓不少考生和網友發表了自己的看法和感受，有的人分享了自己的答案，也有網民熱情地分享了一些幽默的答題技巧和示範。對於「玩具」這一概念，大家似乎有著各自不同的理解。