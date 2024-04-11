我最想尋回的一件玩具｜DSE中文寫作題目 網民分享9個作答實例
考評局的寫作要求：「我最想尋回的一件玩具」借物抒情
據香港考評局的「考核簡介」所述，第二題要求考生以「我最想尋回的一件玩具」為題，撰寫一篇文章。考生需要描述自己為何渴望找回那件玩具，自己與玩具之間的關係，以及對該玩具的深厚情感。文章的情景必須緊扣「我最想尋回」和「玩具」這兩個主題。
DSE考生分享作答心得
網友們在社交平台上的分享、回應和建議五花八門，包括以下多個例子：
有人認為大約80%的考生會寫關於長輩親手縫製的玩具，並回憶起已故長輩，表達對他們的懷念和感激，強調玩具的獨特意義。
一位考生表示自己寫的「我最想尋回的一件玩具」是關於母親的故事，因為聽說年紀較大的閱卷官不喜歡讀到死亡的故事，所以整篇文章中沒有人物死亡。
另一位考生則是寫了關於母親去世的情感故事，表示每次寫抒情文都會有親人去世的情節。
有考生寫到自己的母親為自己縫製了一個玩具，但母親突然工作過度而去世，父親則因酗酒家暴，最終也因酗酒去世，自己則被孤兒院收養，經歷了同輩的歧視和老師的偏心，只有那個玩具一直陪伴著自己。
有考生擔心自己寫的兒童相機會不會被認為不是玩具而偏離主題。- 一位考生則是寫了自己和妹妹玩Barbie娃娃，不慎將其弄壞，玩具停產，反思自己與妹妹的關係，意識到要珍惜身邊的人和事物。
另一位考生則選擇寫「狗玩具」，希望閱卷官看到這個答案時眼前一亮，因為終於沒有家人去世的情節。
還有考生寫到自己逼迫祖母買玩具，而沒有考慮到祖母的感受，最終玩具遺失，自己意識到無論人還是事都應該珍惜。
有考生寫到自己的父母經常不在家，只有祖母和一隻狗陪伴，父母送來的吉祥物公仔被狗咬濕，與祖母發生爭執，最終公仔成為了自己的精神寄託。幾年後，祖母病重，家中突然多了很多人，自己回憶起那件玩具和失去的記憶。
最後一位考生則在社交平台分享自己寫的玩具是「拼圖」，模疑自己已為人母，在與女兒拼圖期間，用倒敍方式展開故事，描述了與母親、老師、祖輩一起玩拼圖的回憶，並將人生比喻為一盒拼圖，每一塊都代表了一段人生經歷或學到的知識，最後回到現實，看到女兒邀請自己一起玩拼圖，寫了五頁半，希望能得到高分。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！