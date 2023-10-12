我的天堂城市︳首映禮一片混亂姜濤被包圍被迫影合照 贊助商深夜發聲明割席
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MIRROR人氣王姜濤早前赴美國紐約拍攝電影《我的天堂城市》，在今天（12日）這部電影終於在香港上映。在昨天（11日）也在香港筆行首映，找來戲中3位主角姜濤、《我的少女時代》宋芸樺、前100毛主播「黃慘盈」李嘉文齊齊現身為電影做宣傳！但活動結束後，竟然引起贊助商在深夜發聲明與公關公司割席，疑似因為首映禮安排不當，令贊助商有此舉動！
我的天堂城市︳首映禮贊助商Katch深夜出聲明割席！
昨日（11日）《我的天堂城市》喺圓方商場舉行首映禮，3位主角姜濤、《我的少女時代》宋芸樺、前100毛主播「黃慘盈」李嘉文齊齊現身，現場企滿姜糖、粉絲、工作人員、傳媒，現場非常熱鬧。首映禮圓滿結束後，贊助商Katch深夜IG出聲明同公關公司割席，指永久唔再同一間公關公司合作，仲對所有受影響會員致歉，似乎不滿公關公司首映禮的安排。Katch仲喺留言寫道：「代表在首映禮中已經離場表示不滿，不過由Katch 贊助的我的天堂城市首映禮已完滿結束。多謝各位會員支持」
我的天堂城市︳多位女士蜂擁而上迫爆姜濤合照 粉絲怒轟安排失當
對於割席一事，唔少網民留言認為係首映禮尾聲的問題。睇返首映禮現場報導，活動臨近尾聲時，多位女士蜂擁而上，圍着姜濤合照，姜濤被迫到緊貼佈景板，企喺姜濤隔離的宋芸樺仲被人群擠開，場面十分尷尬。而且都有網民留言反映安排唔好：「我比左$1500買首映飛，結果成個首映禮咩都見唔到，到首映場謝票好彩坐後排見到佢行入黎」、「成班女人台上迫住自拍合照，如狼似虎，真係嚇壞姜姜」、「好好的謝票埸，3位星企埋側邊映大合照，怱怱忙忙，這是甚麼謝票大合照？」、「可唔可以解釋下我嚟睇謝票，點解連粒星我都見唔到，明明個屏幕前面有個台，攝影師都企上去影相，但三個主角就係係個台邊個角到，後面既人睇都睇唔到，我坐中間既都只係見到幾條頭毛」、「一個字“亂”，我睇住直播都覺得好 “亂”」、「明嘅，睇下台上混亂情況就知啦！班痴女自肥嚇親周圍班主角都冇人理」、「成班阿太圍住姜影相，無視其他在場嘉賓，入到戲院前排位置隨便坐，霸好哂位同姜大合照…究竟係邊間公司係度搞緊聯歡晚會」。
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撰文：東方新地圖片來源：《我的天堂城市》 IG@viu1hk