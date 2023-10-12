我的天堂城市︳首映禮一片混亂姜濤被包圍被迫影合照 贊助商深夜發聲明割席

MIRROR人氣王姜濤早前赴美國紐約拍攝電影《我的天堂城市》，在今天（12日）這部電影終於在香港上映。在昨天（11日）也在香港筆行首映，找來戲中3位主角姜濤、《我的少女時代》宋芸樺、前100毛主播「黃慘盈」李嘉文齊齊現身為電影做宣傳！但活動結束後，竟然引起贊助商在深夜發聲明與公關公司割席，疑似因為首映禮安排不當，令贊助商有此舉動！