我要做業主2｜楊卓娜廿年前老笠細妹楊茜堯夾錢上車 為供樓放棄去旅行

由胡諾言、Patrick Sir和李旻芳主持的新節目《我要做業主 2》，最新一集請來楊卓娜分享買樓心得，原來楊卓娜的第一層樓是與細妹楊茜堯(前名楊怡)合資，她笑言當年楊茜堯反對買樓，好彩楊卓娜獨具慧眼，堅持行動才成事，這間姊妹發跡屋買入近廿年已升值5百幾萬。

撰文：東方新地 圖片：《我要做業主2》YouTube、楊卓娜IG、新傳媒資料庫〉