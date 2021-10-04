我要做業主2｜楊卓娜廿年前老笠細妹楊茜堯夾錢上車 為供樓放棄去旅行
由胡諾言、Patrick Sir和李旻芳主持的新節目《我要做業主 2》，最新一集請來楊卓娜分享買樓心得，原來楊卓娜的第一層樓是與細妹楊茜堯(前名楊怡)合資，她笑言當年楊茜堯反對買樓，好彩楊卓娜獨具慧眼，堅持行動才成事，這間姊妹發跡屋買入近廿年已升值5百幾萬。
撰文：東方新地 圖片：《我要做業主2》YouTube、楊卓娜IG、新傳媒資料庫〉
《我要做業主2》楊卓娜靠個「勇」字上車
楊卓娜在《我要做業主2》中透露自細與家人租屋住，入行後早已萌生買樓之念，當年她為實現買樓夢，不惜氹阿妹楊茜堯一齊夾份，二人當時收入都未穩定，楊卓娜為供樓都要咬緊牙關，二人買入將軍澳中心單位後，每月都要拿收入的 3份之2 來供樓，雖然辛苦，但楊卓娜認為堅持買樓是最正確的決定。
為方便返工堅持上車
楊卓娜與妹妹楊茜堯在02年以約200萬購入將軍澳中心一個700呎單位，楊卓娜表示當時母親住沙田，她與楊茜堯都在將軍澳電視城返工，交通好唔方便，所以她覺得要搵個適合的地方定居。未幾楊卓娜就向母親借了少少錢，那時只需付5%首期就買到。
楊茜堯被逼就範
主持胡諾言表示廿年前將軍澳是剛發展的新城鎮，大讚楊卓娜獨具慧眼，她說：「又唔可以咁講，純粹工作需要。（阿怡當時咩反應？）佢話唔好呀唔好呀，我要好多錢買衫，我要錢去應酬……（你依家爆佢啲嘢？）唔係，大家都知做呢行乜嘢環境。其實當時我同阿媽都計清楚，我知我嚟緊要點洗，之後阿妹就同我講，你傾過你點洗，你有冇計過我點洗呀？其實我都幫佢計過，10年之後就會好開心，佢都有聽，因為我同阿媽一齊去說服佢，應該係打劫老笠佢，我哋呢頭睇完轉頭就買咗，佢就話你哋去買棵菜呀？」
為供樓慳住洗唔去旅行
楊卓娜透露自己初入行月薪只有6,000元，所以在買樓之前都要諗過度過，上車後更要慳住洗：「我放棄咗好多同朋友出街去飲嘢食嘢，你知呢行幾多應酬，百幾二百蚊對我嚟講已經好好用。大家要有個共識，一齊去渡過艱難嘅時期，入咗行十幾年，我冇去過一次旅行。」
升值500萬唔捨得賣
事過境遷，楊茜堯貴為視后吸金力強，楊卓娜亦與燈箱大王楊志翹組織家庭，生活總算無憂，至於與楊茜堯合資的單位早已供滿，持貨至今已升值500多萬，市值700多萬，楊卓娜更透露楊茜堯不想賣出去，近年用作收租。