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我要做業主2｜楊卓娜廿年前老笠細妹楊茜堯夾錢上車 為供樓放棄去旅行

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撰文：東方新地

由胡諾言、Patrick Sir和李旻芳主持的新節目《我要做業主 2》，最新一集請來楊卓娜分享買樓心得，原來楊卓娜的第一層樓是與細妹楊茜堯(前名楊怡)合資，她笑言當年楊茜堯反對買樓，好彩楊卓娜獨具慧眼，堅持行動才成事，這間姊妹發跡屋買入近廿年已升值5百幾萬。

撰文：東方新地 圖片：《我要做業主2》YouTube、楊卓娜IG、新傳媒資料庫〉

《我要做業主2》楊卓娜靠個「勇」字上車

楊卓娜在《我要做業主2》中透露自細與家人租屋住，入行後早已萌生買樓之念，當年她為實現買樓夢，不惜氹阿妹楊茜堯一齊夾份，二人當時收入都未穩定，楊卓娜為供樓都要咬緊牙關，二人買入將軍澳中心單位後，每月都要拿收入的 3份之2 來供樓，雖然辛苦，但楊卓娜認為堅持買樓是最正確的決定。

身為家姐的楊卓娜，廿年前提出與妹楊茜堯合資買樓。（圖片來源：《我要做業主2》YouTube）
身為家姐的楊卓娜，廿年前提出與妹楊茜堯合資買樓。（圖片來源：《我要做業主2》YouTube）
楊卓娜是個有計劃的人，為上車甚至連一個月可以花多少錢都計好。（圖片來源：《我要做業主2》YouTube）
楊卓娜是個有計劃的人，為上車甚至連一個月可以花多少錢都計好。（圖片來源：《我要做業主2》YouTube）

為方便返工堅持上車

楊卓娜與妹妹楊茜堯在02年以約200萬購入將軍澳中心一個700呎單位，楊卓娜表示當時母親住沙田，她與楊茜堯都在將軍澳電視城返工，交通好唔方便，所以她覺得要搵個適合的地方定居。未幾楊卓娜就向母親借了少少錢，那時只需付5%首期就買到。

當年楊卓娜要買約200萬的樓，只需付5%首期，即是10萬元左右。（圖片來源：《我要做業主2》YouTube）
當年楊卓娜要買約200萬的樓，只需付5%首期，即是10萬元左右。（圖片來源：《我要做業主2》YouTube）
楊卓娜表示楊茜堯最初聽到要夾錢買樓，耍手擰頭。（圖片來源：《我要做業主2》YouTube）
楊卓娜表示楊茜堯最初聽到要夾錢買樓，耍手擰頭。（圖片來源：《我要做業主2》YouTube）

楊茜堯被逼就範

主持胡諾言表示廿年前將軍澳是剛發展的新城鎮，大讚楊卓娜獨具慧眼，她說：「又唔可以咁講，純粹工作需要。（阿怡當時咩反應？）佢話唔好呀唔好呀，我要好多錢買衫，我要錢去應酬……（你依家爆佢啲嘢？）唔係，大家都知做呢行乜嘢環境。其實當時我同阿媽都計清楚，我知我嚟緊要點洗，之後阿妹就同我講，你傾過你點洗，你有冇計過我點洗呀？其實我都幫佢計過，10年之後就會好開心，佢都有聽，因為我同阿媽一齊去說服佢，應該係打劫老笠佢，我哋呢頭睇完轉頭就買咗，佢就話你哋去買棵菜呀？」

楊卓娜笑言當年唔係游說楊茜堯，係打劫佢啲鏘去買樓！（圖片來源：《我要做業主2》YouTube）
楊卓娜笑言當年唔係游說楊茜堯，係打劫佢啲錢去買樓！（圖片來源：《我要做業主2》YouTube）
楊卓娜自爆入行初期得6千蚊人工。（圖片來源：《我要做業主2》YouTube）
楊卓娜自爆入行初期得6千蚊人工。（圖片來源：《我要做業主2》YouTube）

為供樓慳住洗唔去旅行

楊卓娜透露自己初入行月薪只有6,000元，所以在買樓之前都要諗過度過，上車後更要慳住洗：「我放棄咗好多同朋友出街去飲嘢食嘢，你知呢行幾多應酬，百幾二百蚊對我嚟講已經好好用。大家要有個共識，一齊去渡過艱難嘅時期，入咗行十幾年，我冇去過一次旅行。」

楊卓娜表示自己為供樓好慳，不過末至於要捱麵包。（圖片來源：《我要做業主2》YouTube）
楊卓娜表示自己為供樓好慳，不過末至於要捱麵包。（圖片來源：《我要做業主2》YouTube）
楊卓娜與楊茜堯兩姊妹都出身無綫，不過楊茜堯5年前已離巢向外闖。（圖片來源：新傳媒資料庫）
楊卓娜與楊茜堯兩姊妹都出身無綫，不過楊茜堯5年前已離巢向外闖。（圖片來源：新傳媒資料庫）

升值500萬唔捨得賣

事過境遷，楊茜堯貴為視后吸金力強，楊卓娜亦與燈箱大王楊志翹組織家庭，生活總算無憂，至於與楊茜堯合資的單位早已供滿，持貨至今已升值500多萬，市值700多萬，楊卓娜更透露楊茜堯不想賣出去，近年用作收租。

楊茜堯的星運比家姐楊卓娜好，拎完視后身價急升，當年與楊卓娜合資的單位亦早已供滿。（圖片來源：新傳媒資料庫）
楊茜堯的星運比家姐楊卓娜好，拎完視后身價急升，當年與楊卓娜合資的單位亦早已供滿。（圖片來源：新傳媒資料庫）
楊卓娜早年與燈箱大王楊志翹組織家庭，二人所生的女兒已12歲，再加埋兩個繼女，一家五口生活美滿，日前大繼女出發去德國讀書，楊卓娜表示不捨。（圖片來源：楊卓娜IG）
楊卓娜早年與燈箱大王楊志翹組織家庭，二人所生的女兒已12歲，再加埋兩個繼女，一家五口生活美滿，日前大繼女出發去德國讀書，楊卓娜表示不捨。（圖片來源：楊卓娜IG）

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